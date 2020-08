Iryna Vidanava: Belarus kommer aldrig att bli sig likt igen

Det är en grå och kall dag. Det regnar. Jag fryser så att jag darrar i min tunna sommarklänning medan jag väntar på att det ska bli vår tur att dansa ut i förstamajparaden i Minsk. När vi snurrar förbi huvudläktaren där potentaterna står uppradade märker jag hur de alla är påpälsade i stora hattar, tjocka rockar och handskar.

Vid änden av det stora torget står min mormor och väntar på mig. I vanliga fall ler hon, men nu ser hon orolig ut och sveper in mig i en varm jacka. När vi kommer hem skickar hon genast in mig i duschen, skrubbar mig bryskt med svamp och tvål. Det är den 1 maj 1986, fem dagar efter explosionen i Tjernobyl. Än finns inga officiella nyheter om katastrofen och regeringen döljer sanningen för folket – men viskningarna om att något hemskt har hänt hörs ändå överallt.

Detta barndomsminne sipprade fram medan jag tittade på de surrealistiska sändningarna från årets firande av segern i andra världskriget den 9 maj. Det var den enda segerparad som ägde rum denna dag – i andra länder hade de ställts in på grund av coronapandemin. Omgiven av ålderstigna krigsveteraner – alla utan mask – blickade vår permanenta president Aleksandr Lukasjenko stolt ut över hundratals soldater och studenter som marscherade förbi talrika åskådare. Men både paraden och presidentens tal väckte protester. Till skillnad från 1986 är invånarna i Belarus i dag välinformerade om coronakrisen, både i det egna landet och internationellt; inte minst tack vare mobiltelefoner och internet.

Coronapandemin har visat att regimen visserligen kan kommendera medborgarna att marschera i en parad eller agera åskådare, men den har förlorat kontrollen över informationsflödet. I god sovjetisk tradition försökte staten i våras först tysta ned alla nyheter om viruset. Folk började då snabbt dela rapporter på nätet och nyheterna spreds som en löpeld i sociala medier och digitala nätverk. Oberoende journalister publicerade reportage om vanliga människors coronaerfarenheter och avslöjade bristerna i sjukvården. Genom obekväma frågor till statens representanter lyckades man så bryta regeringens nyhetsblockad och tvinga myndigheterna att regelbundet rapportera om utvecklingen. Men folk här vet alltför väl att när statstelevisionen försäkrar att allt är under kontroll, då betyder det att det verkligen är fara å färde.

Medan Lukasjenko utfärdade tomma order om skyddsutrustning som ingen hade tillgång till så lyckades en grupp frivilliga snabbt få till stånd en gräsrotsfinansieringskampanj för tusentals skyddsmasker, som inom bara några dagar levererades till sjukhus runtom i landet. Några av huvudstadens trendigaste restauranger, vars gäster i vanliga fall mest består av hipsters, började i stället servera gratis mat till behövande och köra ut lunchboxar till sjukhusen. En hightech-klubb i innerstan designade och producerade plastvisir till sjukvårdspersonal med hjälp av 3D-skrivare. Ett populärt klädmärke började göra återanvändbara skyddskläder. Ja, hundratals privata företag och tusentals privatpersoner donerade pengar till vårdinstitutioner och drabbade. En hel rad medborgarinitiativ samlades under hashtaggen #BYCOVID19 och skrapade under femtio dagar ihop inte mindre än 250 000 euro – i ett av Europas fattigaste länder.

I över två decennier har Lukasjenkos regim försökt begränsa mötes- och yttrandefriheten genom en avancerad propagandamaskin, fejkade val, kontroll av den privata sektorn och andra former av förtryck. Men under pandemin stod det klart för var och en att systemet hade misslyckats totalt. Samtidigt visade framgången för medborgarinitiativen hur civilsamhället blomstrade, trots regimens alla motåtgärder. Den så kallade ”starka staten” framstod som oorganiserad och oförmögen att hantera pandemins utmaningar. Belarus engagerade och modiga medborgare var mycket effektivare än statens rigida byråkrati. Coronavåren visade att svaret på de problem som landet står inför inte kan vara än mer auktoritärt styre. Tvärtom.

Statens inkompetenta svar på pandemin fick fler att tvivla på regimen – och missnöjet fick fäste i fler grupper i samhället än någonsin förr. När presidentvalet närmade sig bröt protesterna ut. De leddes av bloggare som försökte ställa regeringen till svars och stå emot propagandan. Anställda inom vården, besvikna på statens oförmåga att skydda och stödja dem, anslöt sig till protesterna och talade för första gången öppet om missförhållandena. Några greps och förlorade sina jobb. Polisen skingrade demonstranter och förföljde aktivister, journalister och bloggare, också dem som diagnostiserats med viruset och redan låg på sjukhus. Statskontrollerade domstolar dömde dem till fängelse. Ingenting av detta är särskilt ovanligt i Belarus, liknande saker har hänt många gånger förr. Men på något vis kändes det annorlunda den här gången.

För tre decennier sedan krävdes det en tragedi som den i Tjernobyl för att få folk att föreställa sig en annan framtid och sätta igång den utveckling som ledde till ett nytt och oberoende Belarus. I våras hade folk fullt upp med att försöka överleva pandemin. Men hur osäker den postpandemiska framtiden än ter sig började man redan då fråga sig om man verkligen vill att den rådande regimen ska vara en del av den morgondag som en gång kommer.

Dessa augustidagar, tre månader efter segerparaden, ser vi återigen soldater och militärfordon på Minsks gator. Men den här gången firar de inte segern över Nazityskland utan attackerar i stället de egna medborgarna, fredliga demonstranter som inte kräver någonting annat än att rösträkningen efter valet ska ske öppet och transparent. Om kvällarna ser det ut som om Minsk sörjer: gator, torg och regeringsbyggnader draperade i svart av oändliga rader av säkerhetsstyrkor i mörka uniformer och skyddsvästar. I stället för segerfyrverkerier använder regimen chockgranater, gummikulor och tårgas mot obeväpnade medborgare.

Människorna på gatorna är inte en massa tvingad att agera åskådare vid en parad. De utgör en nation som försvarar sina medborgerliga rättigheter och tar sig rätten att välja en bättre framtid. De bildar ett hav som sträcker sig långt bortom Minsks gator och flyter in i över trettio städer runtom i landet. De är del av ett nytt civilsamhälle som har uppstått och mognat under pandemin.

Det var tre kvinnor som skapade rubrikerna under valkampanjen. De leddes av Sviatlana Tichanouskaja, som beslöt att ställa upp som presidentkandidat efter att hennes man, Sergej Tichanovskij, en populär bloggare, satts i fängelse i juni. Hans blogg innehöll bland annat artiklar om regeringens misslyckade coronastrategi. Tiotusentals människor kom till trions valmöten runtom i landet. Staten gjorde sitt bästa för att underminera den växande rörelsen, men folket svarade på polisens trakasserier med frihetssånger och icke-våldsaktioner. När myndigheterna stängde populära gräsrotsfinansieringsplattformar – som inte bara användes för att stödja kandidaterna utan också i kampen mot viruset – då utvecklade aktivister snabbt nya digitala verktyg för att sprida information och organisera en alternativ rösträkning.

Ironiskt nog använde staten coronaviruset som en ursäkt för att inskränka mötesfriheten, för att rättfärdiga attackerna under valkampanjen och begränsa möjligheterna att rösta. Till skillnad från segerparaden den 9 maj upplöstes oppositionens valmöten och konserter ställdes in – ”av hälsoskäl”. Valkommissionen beslutade att inte tillåta några internationella observatörer och att bara acceptera journalister från statsmedierna på presskonferensen där valresultatet tillkännagavs – ”för att säkerställa social distansering”. Antalet inhemska valobservatörer begränsades också och många fick aldrig chansen att avlägga sin röst. I stället för att förlänga öppettiderna stängdes vallokalerna långt innan alla kunnat rösta, med hänvisning till pandemireglerna.

Den stat som av ”ekonomiska skäl” valde att inte bekämpa viruset mobiliserar nu alla sina resurser för att stjäla valet och trycka ned protesterna. Att hålla kvar diktatorn vid makten visade sig vara viktigare än hälsa, säkerhet och landets framtid. Regimens likgiltighet inför det egna folkets väl och ve har upprört människorna i Belarus lika mycket som det manipulerade valresultatet. Men de har ändå bevarat både hoppet och lugnet. Tills regimen tog till våld.

Under de blodiga augustinätterna har hundratals skadade demonstranter förts till just de sjukhus som de för några veckor sedan donerade pengar, medicinsk utrustning och mat till för att hjälpa till i kampen mot coronaviruset. Än en gång har sjukvårdspersonalen stått i fokus. Kirurger har kallats in till nattskift för att operera de skadade, andra läkare och sjuksystrar har anslutit sig till protesterna för att ge första hjälpen till dem som står i första ledet. Också denna medicinska personal har misshandlats av polis och säkerhetsstyrkor.

Liksom i våras har varken statens förtrycksmekanismer eller informationsblockader kunnat stoppa civilsamhället. Oberoende medier, vars webbplatser blockerats, fortsätter att rapportera i andra kanaler. Aktivister och dissidenter koordinerar sitt arbete genom olika messengertjänster. Sedan regimen började försöka slå ner protesterna mot valmanipulationen har civilsamhället använt sig av sociala medier för att samla in mer än en miljon euro för att hjälpa de mest utsatta och deras familjer.

De starka bilderna från protesterna visar med chockerande tydlighet statens brutalitet. Demonstranterna är inte oppositionen – de är folket, hoppet och landets framtid. Makten har alltid trivialiserat dem som är emot den, kallat dem små och svaga. Efter pandemin och efter presidentvalet räknas deras antal i miljoner. Regimen kommer att fortsätta göra motstånd. Men denna vår och denna sommar har Belarus vaknat. Det här landet kommer aldrig att bli sig likt igen. Förändringen står för dörren.

