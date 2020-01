Isabella Löwengrips krasch skildras i ny dokumentär

2019 var ett stormigt år för entreprenören Isabella ”Blondinbella” Löwengrip. Hon blev anklagad för att överdriva mängden följare i sina sociala medier och hamnade under hösten i en ekonomisk kris, tvingades säga upp personal, sälja sitt hus och lägga USA-planerna på hyllan. Under samma period började dokumentärfilmaren Stefan Ekström att följa henne. Resultatet går att se i nya kortdokumentärserien ”Flip side”, som har premiär på Youtube i dag.

I två avsnitt, döpta till ”Falling down” och ”Still standing” får tittaren ta del av Löwengrips berättelse. Inom kort kommer det att släppas ytterligare avsnitt.

– Det finns en tydlig mediebild av Isabella men inte mycket mer än så. Jag ville se om det gick att komma bakom den bilden och lyckades få hennes förtroende. Men ”Flip side” är ingen dokusåpa, vi har varit intresserade av att skildra människors drivkrafter och passion, säger Ekström.

På sin blogg skriver Löwengrip att hon flera gånger övervägde att hoppa av projektet. Hur var det att filma henne?

– Vi kom tidigt överens om att det inte får finnas några filter. Det var modigt av henne tycker jag. Under filmprocessen var hon väldigt professionell, men också öppen och personlig. Jag tycker inte att avsnitten är så snaskiga, även om vi kom in under en väldigt skakig period av hennes liv, säger Ekström.

I serien berättar Löwengrip bland annat att hon försökt att få allt att se så perfekt och framgångsrikt ut som möjligt.

– Jag har levt i en bubbla ett tag. Men inget är på riktigt kanske. Det är okej med förändring, det är okej att sälja mitt hus och börja någon annanstans, ha något mindre, och skära ner på mina kostnader. För jag började från ingenting, så jag är inte van vid att ha alla de här sakerna, säger Löwengrip i dokumentären.

Serien, som är på engelska och riktar sig till en internationell målgrupp, porträtterar även flera kulturskapare, som stylisten Bea Åkerlund, artisterna Ane Brun och Patrik Arve i Teddybears, designern Bea Szenfeld och regissören Björn Stein. Varje avsnitt är 5–10 minuter långt och de medverkande är med i ett eller flera avsnitt. Serien produceras av bolaget LFA Film.

Stylisten Bea Åkerlund medverkar i ”Flip side”. Foto: Beatrice Lundborg

– Vi är ett litet team på två personer som har gjort allt själva, helt egenfinansierat, vid sidan av våra andra projekt. Tanken är att vi ska fortsätta följa dessa personer och göra fler nedslag i deras liv. På sikt kommer vi även att porträttera utländska kulturpersonligheter, säger Ekström.

I dag, onsdag, har serien premiär på Youtube och på thisismyflipside.com.

