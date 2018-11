Isländska ”Woman at war” tilldelas Lux-priset

Filmen, som skrivits och regisserats av Benedikt Erlingsson, är en klimatkomedi med mörka toner som kretsar kring en kvinna som förklarar krig mot den lokala aluminiumindustrin i det isländska höglandet.

I finalen tävlade även ”Styx” av österrikaren Wolfgang Fischer och ”The other side of everything" av serbiska Mila Turajlic.

Utmärkelsen delas ut av parlamentets ledamöter för tolfte året. Syftet är att främja filmskapande och uppmuntra till debatt om sociala frågor som finns runt om i Europa.

I fjol belönades den svenska filmen ”Sameblod” med samma pris.