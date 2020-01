Italienska Vogue slopar modeplåtningar av miljöskäl

Tidningens ledning ser beslutet som ett sätt att visa att det går att skapa det prestigefyllda magasinet med mindre klimatbelastning, enligt New York Times.

I det kommande numret beskriver chefredaktören Emanuele Farneti hur stora resurser deras traditionella fotograferingar kräver varje månad:

”Det är hundrafemtio personer inblandade, runt tjugo flygningar och ett dussin tågresor samt fyrtio bilar och ett sextiotal internationella leveranser av material för fotograferingarna”, skriver Farneti i en text i tidningen:

”Vidare är kamerabelysningarna tända i minst tio timmar i sträck – drivna av bensindrivna generatorer – och till det allt matavfall från cateringtjänsterna, all plast som behövs för att packa in plaggen samt all el för att ladda upp telefoner och kameror”.

I januarinumret är dessa fotograferingar i stället ersatta av åtta olika omslag som bland annat är målade och tecknade. Magasinet kommer vidare att förpackas i återvinningsbar plast.

Emanuel Farneti medger att de inställda fotosessionerna ytterst ändå är ”en gest” som inte kommer ha någon långvarig effekt.

– Jag menar ändå att det ärligaste sättet att ta sig an ett problem är att börja medge att det existerar, säger Farneti.

I juli 2019 prydde klimataktivisten Greta Thunberg omslaget av brittiska Vogue. Bakom publiceringen stod då Meghan, hertiginnan av Sussex, som gästredaktör. Hon beskrev Thunberg och ytterligare fjorton kvinnor som exempel på en ”kraft för förändring” och hyllade dem som pionjärer och visionärer.