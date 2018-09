Italienskt förlag ger ut bok om PG Thelanders samlade verk

Per Gunnar Thelanders karriär tog fart under 1960-talet med konst kännetecknad av humor och lekfullhet. Nu ger det italienska förlaget Skira Editore ut en bok om hans verk. “Made with no loss of time” redovisar PG Thelanders karriär och är skriven av den tyske författaren och konstkritikern Necmi Sönmez.