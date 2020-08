Ivan Krastev: ”Idéer är som virus – de behöver fysisk närhet”

När farsoten nådde Europa förstod Ivan Krastev att han behövde återvända till Bulgarien. Han var inte ensam. Omkring 200.000 bulgarer lämnade Västeuropa strax innan gränserna stängdes, för att gå i karantän i det gamla hemlandet. Ännu en mäktig folkförflyttning mellan öst- och väst, just det som statsvetaren Krastev specialiserat sig på att skildra.

– Listen, this is interesting, säger Ivan Krastev när jag når honom på telefon i hans lägenhet i Wien.

Han börjar var och varannan mening just så. Lyssna. Detta är intressant.

Sedan levererar han en av de eleganta och citatvänliga analyser, som gjort honom till en eftertraktad internationell auktoritet när stora svepande frågor som ”Europas Framtid” och ”Demokratins Utmaningar” ska dissekeras.

Nu är han aktuell med essäboken ”Är morgondagen redan här? Hur pandemin förändrar Europa.” Svaret i korthet: pandemin i sig skapar inte nya strömningar. Däremot blottlägger och förstärker krisen trender som funnits där sedan tidigare. Som Europas ensamhet i världen. Gryende konflikter mellan generationerna, på en kontinent med allt fler äldre. Och digitaliseringen (som Krastev inte älskar, mer om det senare).

Han och familjen har just återvänt till bostaden i Österrikes huvudstad, efter två månader i avskildhet bland vinodlingar och fruktträd i den vackra men avfolkade bulgariska byn Kapatovo, nära gränsen till Grekland. Där har Krastev haft tid att fundera. På livet och på samhället omkring honom.

Sedan 1989 har två miljoner bulgarer flyttat till väst för att arbeta, en femtedel av landets befolkning har försvunnit, en demografisk chock som Krastev beskrev ingående i den omtalade (och muntert pessimistiska) boken ”Efter Europa” (2018). Varför återvände så många bulgarer nu, när ett virus hotade? Krastev medger att hans eget beslut inte var helt rationellt. Han har bott i Wien i tio år och älskar staden. Dessutom är den österriskiska sjukvården betydligt bättre än den bulgariska.

– Vårt beslut fattades på flera plan. Jag har en nära vän som är vinodlare, som erbjöd oss ett hus att bo i på landsbygden, långt från storstadens trängsel. Och så ville vi vara nära våra föräldrar. I kristider, när osäkerheten är stor, så vill du vara nära människor du känt hela ditt liv, säger Krastev.

– Många bulgarer hade heller inget val. När myndigheterna i Västeuropa säger ”stanna hemma” så går inte det om man delar en enrummare med fem andra personer, som många östeuropeiska arbetare gör, säger Krastev.

Denna våg av hemvändare under pandemin, vilken betydelse har den haft?

– Listen, this is interesting. Vi har sett en ny typ av nationalism under den här krisen. Under flyktingkrisen var nationalismen etnisk. Nu handlar nationalismen mer om bostadsort. Människor i Bulgarien var inte entusiastiska när de 200 000 exilbulgarerna återvände, de fruktade att de skulle ta med sig smittan, säger Krastev.

”Det handlar inte om att människor tycker att EU gjort bra ifrån sig, eller att man bryr sig om europeisk integration. Det handlar om självförsvar i en allt mer fientlig och protektionistisk omvärld.” Foto: Lars Lindqvist

Krastev kallar det för Hålla-sig-hemma-nationalism. ”Främling är inte längre den person som inte är född här, utan den som inte befinner sig här just nu” skriver han i nya boken.

– På längre sikt kommer det att bli mycket intressant att se om återvändarna kommer att vilja stanna. Om stängda fabriker och arbetslöshet väntar i Västeuropa. Särskilt om man förväntar sig mer protektionism, att vissa industrier kommer att flytta från Kina till Europa. Då blir Östeuropa attraktivt på grund av billigare arbetskraft, säger han.

Just protektionismen tycks vara en av de tendenser som kommer att förstärkas av coronakrisen. Då kommer Europatanken att få en oväntad renässans, spår Krastev. En glädjelös, pragmatisk renässans, fjärran från de stjärnögda drömmarna om ett gränslöst Europa, som man ibland stöter på i Bryssel.

– Coronakrisen var Europas version av ”Hundra år av ensamhet”. Vi upptäckte hur ensamma vi var, hur lite vi kan lita på andra. USA har helt lämnat rollen som världsledare. Europa kan inte heller hoppas på Kina, säger Krastev

Det är en av krisens paradoxer. I krisens inledning var EU osynligt och tandlöst, när medlemsländer raskt stängde gränser och förhindrade export av skyddsutrustning till sina grannar. Ändå kommer allt fler nu inse att europeiskt samarbete är nödvändigt, förutspår Krastev.

– Det handlar inte om att människor tycker att EU gjort bra ifrån sig, eller att man bryr sig om europeisk integration. Det handlar om självförsvar i en allt mer fientlig och protektionistisk omvärld. Och tvingas vi bli protektionister, är Europa den enda effektiva nivån, säger Krastev.

Ekonomisk nationalism är meningslös för den samling små- och mellanstora stater som utgör EU, menar han

– Sverige är ett utmärkt exempel. Ni bestämde er för att inte stänga er ekonomi, men eftersom andra stängde så kommer ni att uppleva en stor ekonomisk nedgång ändå. Europas ekonomier är ju så sammanflätade, säger Krastev

Detta innebär nya perspektiv i Europapolitiken. De gamla konfliktlinjerna, där högernationalister stångas mot pro-européer, kommer att försvagas, tror Krastev

– Vi kommer att få se nationalister som är redo att stödja ett starkare EU. Men samtidigt, så klart, ett EU som inte lägger sig i inrikespolitiken i medlemsländerna, säger han.

Ivan Krastev gillar att vrida på perspektiven i sina analyser av europeisk politik, så att nya saker blir synliga. Hur ska man till exempel förstå de undantagslagar som införts i Ungern under pandemin, lagar som ger Viktor Orbán rätt att styra med dekret på obestämd tid? Det är en slapp analys att enbart peka på den ungerske ledarens allmänna diktatorsfasoner, menar Krastev.

– Orbán behöver inte mer makt, han har redan de konstitutionella möjligheterna att göra vad han behagar, säger Krastev.

Coronakrisen har fått oss att bli mer filosofiska. Vi pratar om sådant vi normalt försöker undvika, som döden.

Varför införa extrem lagstiftning när det inte behövs? Krastev menar att Orbán till varje pris ville undvika politisk borgfred och gemensam uppslutning mot viruset. I mars var den ungerska oppositionen redo att stödja regeringens åtgärder för att bekämpa pandemin. När en samförståndsanda hotade, behövde Orbán drämma till med skamlösa undantagslagar som oppositionen omöjligt kunde acceptera, menar Krastev.

– För Orbán är det av yttersta vikt att alltid kunna hävda att oppositionen är folkets fiende. Nu lyckades han skapa en situation där han kan säga: ”titta, oppositionen är virusets vänner”, säger Ivan Krastev.

– Polarisering är inte ett verktyg för Orbán. Det är själva slutmålet. Orbán fruktar konsensus liksom andra fruktar döden.

Döden, eller rädslan för döden, har varit mycket närvarande under den här våren. Ivan Krastev har noterar hur samtalen skiftat karaktär, mot en ny innerlighet.

– Coronakrisen har fått oss att bli mer filosofiska. Vi pratar om sådant vi normalt försöker undvika, som döden. Etiska frågor blir viktiga. När vi anlänt till min väns hus blev min dotter sjuk, i vad som kanske var en mild variant av covid-19. Tänk om vi hade smittat min vän och hans familj, de som bjudit in oss? Sådant funderade jag på, säger Ivan Krastev.

Krastev har också funderat på den urbana människans oförmåga att acceptera risker.

– Min vän odlar vin, körsbär och persikor. Han sa ”den osäkerhet som tycks chocka människor under krisen, den är vardag för en jordbrukare”. Det är intressant: jordbrukare tycks vara bättre förberedda för kriser och risker än andra, säger Krastev.

En effekt av pandemin är att den ständigt rörlige internationella föreläsaren Krastev tvingats till stillhet. Under våren har resandet upphört, Krastev räknar till fjorton inbokade flighter som ställts in under pandemin. Han använder en resemetafor för att beskriva sin upplevelse

– Du pratar med människor på ett tåg. Sedan åker tåget in i en tunnel. Då upphör samtalet. Ungefär samma sak hände med världen. Nu försöker jag minnas vad jag tänkte under tystnaden i tunneln, säger Krastev.

Visst, det görs försök att fortsätta hålla samtal och debatter över videolänk. Krastev är inte förtjust. Han fnyser ljudligt i telefonluren.

– Jag hade förmånen att ha en dålig internetuppkoppling i byn där jag bodde, så jag hade ett legitimt skäl att tacka nej till Zoom-diskussioner, säger Krastev och fortsätter:

– Det intressanta är: om vi begränsar vårt resande under lång tid så kommer det att förändra det akademiska livet dramatiskt. Videomöten är lätta att genomföra. Du kan delta i diskussioner med intressanta människor. Men det som alltid kommer att saknas är kaffepausen. Några av de mest intressanta idéerna tillkommer under kaffepauserna. Idéer är som virus, de behöver fysisk närhet, säger Krastev och fnissar till över sin egen formulering.

Han tystnar, blir allvarlig,

– Det intellektuella livet kommer att utarmas om det ska flyttas online.

”Det stora problemet med pandemier är att allt förändras men inget händer.” Foto: Lars Lindqvist

I sina böcker lyfter Krastev alltid fram demografins kraft. Hur påverkas demokratin när folkets sammansättning ändrar karaktär? Europa är en kontinent med en åldrande befolkning och coronakrisen har förstärkt en begynnande konflikt mellan generationerna, menar Krastev. När viruset slår hårdare mot äldre än mot yngre, har irritation uppstått över unga människors upplevda vårdslöshet inför smittoriskerna. Samtidigt kommer de unga att drabbas hårdare av de ekonomiska effekterna av krisen. De blir oftare arbetslösa. De kommer också att leva i skuldsatta samhällen under lång tid, när Europas länder belånat sig upp över öronen, för att bekämpa krisens omedelbara effekter. I länder som Italien och Spanien hotar en mycket stor ungdomsarbetslöshet.

– Samtidigt röstar äldre i större utsträckning än yngre. Det ska bli intressant att se om unga människor i Europa kommer att försöka få till förändring via val, eller om gatuprotester kommer att bli de ungas metod för förändring, säger Krastev.

Gatuprotester intresserar Krastev. Coronakrisen har synliggjort hur oundgängliga gatudemonstrationer är i en demokrati, menar han. Online-aktivism är ingen fullgod ersättare. ”Demokratin kan inte fungera om människor måste hålla sig hemma”, skriver Krastev i boken.

– Det blir allt tydligare att många människor upplever att de lever i en demokrati endast om de kan protestera på gatorna och återvända tryggt hem efteråt. Det märks inte minst i USA, under Black lives matters-protesterna, säger han.

Intervjun lider mot sitt slut. Ivan Krastev berättar att han nu ska återvända till den bok han arbetade med före coronakrisen. Återigen handlar det om demografi – om de stora förändringar som pågår i EU:s östra delar. Tvärtemot vad många i Västeuropa tror, finns ett stort antal migranter i Polen. Omkring två miljoner ukrainare har rest dit för att arbeta. De får inte rösta. Samtidigt växer antalet polacker, ungrare, bulgarer och rumäner som bor utomlands, men som ändå röstar i hemländerna, trots att de inte jobbar eller betalar skatt där.

– I ett åldrande samhälle finns också allt fler väljare som inte jobbar, eftersom de är pensionärer. Listen, this is interesting, plötsligt har vi samhällen där många av de som arbetar inte har någon politisk representation, säger Ivan Krastev.

– Jag är mycket intresserad av hur detta kommer att förändra demokratins väsen, hur det påverkar EU, hur det kommer att påverka idéer om politisk solidaritet. Balansen mellan privilegier och rättigheter, förhållandet mellan minoriteter och majoriteter.

När detta är över, hur tror du vi kommer att minnas coronakrisen? Vilka historier kommer vi att berätta om pandemin?

– Det stora problemet med pandemier, ur en berättarteknisk synpunkt, är att allt förändras men inget händer. Och det finns inga huvudpersoner. Det är ingen tillfällighet att det skrivits 80 000 böcker om första världskriget, men bara 400 om spanska sjukan, som dödade många fler, säger han.

I boken skriver Krastev: ”Förhållandet mellan en epidemi och ett krig påminner om förhållandet mellan en del modernistisk litteratur och den klassiska romanen: det som fattas är en tydlig intrig.”

– Jag utesluter inte att många människor bara kommer att minnas coronapandemin som en kollektiv hallucination. Även om det som hänt under de senaste månaderna kommer att påverka världen dramatiskt. Ibland är det ju så, att vi påverkas mycket också av sådant som vi inte minns, säger Ivan Krastev.