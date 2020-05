Ivan Krastev: Sju politiska paradoxer i coronakrisens spår

I José Saramagos roman ”Blindheten” förlorar en man plötsligt synen, liksom den läkare som undersöker honom och tjuven som stjäl hans bil. Regeringen, som blir skräckslagen inför risken att den ”vita sjukdomen” ska sprida sig, vidtar drakoniska åtgärder för att hejda epidemin.

Alla de som redan är blinda och de som varit i kontakt med dem samlas upp och förs till ett nedlagt mentalsjukhus i stadens utkant. Varje försök att lämna sjukhuset möts med dödligt våld från patrullerande soldater, som är livrädda för att också de ska förlora synen. Stället är mer att likna vid ett koncentrationsläger än vid ett sjukhus.

Den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev. Foto: Lars Lindqvist

På romanens avslutande sidor dämpas och upphör epidemin lika plötsligt som den började och får människor att undra varför de blev blinda. ”Jag tror inte att vi blev blinda, jag tror att vi är blinda, blinda som ser”, sammanfattar en av romangestalterna det hela, ”blinda som trots att de ser inte ser”.

Förlorad synförmåga är ett av epide- mins kännetecken: vi tror att vi är blinda eftersom vi inte såg epidemin komma och inte förstod vad som hände runt omkring oss. Saramago tror inte att epidemier omformar samhället, enligt honom hjälper de oss att få syn på sanningen om våra samhällen. Om han har rätt, är det viktigt att vi förstår vad det var vi bevittnade när vi satt instängda i våra hem.

Mina reflektioner om coronavirusets betydelse tog sin början med de sju tidiga lärdomar jag formulerade i mars. En karantän senare har dessa lärdomar, i ny begreppslig gestaltning, fått formen av sju paradoxer.

Den första paradoxen är att coronaviruset uppenbarar globaliseringens mörka sida – men också att viruset fungerar som ett verktyg för globaliseringen. Enligt den brittiske historikern Frank Snowden drabbar viruset platser som har ”hög befolkningstäthet och är sammanlänkande genom snabba flygförbindelser och andra slags nätverk och strömmar av turister, flyktingar och affärsmän” allra värst.

Samtidigt har det synkroniserat världen och fört oss samman på ett sätt som ingen tidigare kris har gjort. För en tid har vi levt i en gemensam värld.

Den andra paradoxen är att coronapandemin har fått den trend mot avglobalisering som triggades av recessionen 2008–2009 att accelerera, men samtidigt visat på gränserna för en åternationaliseringarnas möjligheter. I en post- pandemisk värld kommer, menar Gideon Rachman, ”stora och välutvecklade länder knappast att acceptera en situation där de måste importera en livsavgörande merpart av sin sjukvårdsmateriel och sina mediciner.”

Om de effektiva globala leveranskedjorna, just-in-time, utgjorde globaliseringens höjdpunt på 1990-talet (åtminstone i allmänhetens föreställningsvärld), låter sig denna allmänhet i dag förföras av bilden av en stark stat som kan lagerhålla alla de resurser samhället behöver i en kris. Detta till trots kan pandemin vara den mest globaliserings- vänliga av alla de kriser som hotar mänskligheten – den är ett bevis på hur viktigt internationellt samarbete kan vara. Till skillnad från krig ställer inte pandemin nation mot nation. Till skillnad från stora migrationsvågor ger den inte upphov till våldsam nationalism. Och till skillnad från jordbävningar och tsunamis är pandemier globala. En pandemi är en kris som får människor att inse att de är ömsesidigt beroende av varandra och att de hör samman.

Den får mänskligheten att sätta sitt hopp till vetenskap och förnuft. Det är inte pandemin som sådan som gör mig pessimistisk om framtiden, utan de politiska ledarnas oförmåga att mobilisera ett kollektivt svar på krisen.

Den tredje paradoxen med coronakrisen är att rädslan för viruset under pandemins tidiga skede gav upphov till en känsla av nationell sammanhållning som många länder inte hade upplevt på åratal, men att pandemin i ett längre perspektiv kommer att fördjupa existerande sociala och politiska klyftor. Med tiden kommer pandemin inte bara att intensifiera den politiska, ekonomiska och sociala uppdelning som en gång var tydlig i alla samhällen, den kommer också att framstå som en sorts bortre gräns. När rädslan för viruset börjar avta, blir vi också mindre benägna att erkänna att hotet någonsin var verkligt. Och det paradoxala är att det blir i just de länder som var bäst på att begränsa viruset eller hade turen att slippa drabbas allvarligt av det som den allmänna opinionen kommer att vara mest benägen att kritisera regeringen för nedstängningspolitiken.

En fjärde paradox med coronaviruset är att det försatt demokratin i viloläge, åtminstone i Europa, där många länder infört undantagstillstånd. Men därigenom har politikerna också dämpat människors längtan efter ett mer auktoritärt styre. En följd av inskränkningarna av medborgerliga fri- och rättigheter blir att människor kommer att avvisa snarare än omfamna auktoritära styrelseformer. Under krisens tidiga skeden gick människor villigt med på att ge sina regeringar extraordinära befogenheter, men den toleransen kommer att minska när oron för ekonomin börjar ersätta oron för hälsa och sjukvård. Detta hör till coronakatastrofens föränderliga natur – en hälsokatastrof som går över i en ekonomisk katastrof gör krisens politiska följder oerhört svåra att förutspå.

En femte paradox har med EU att göra. EU var anmärkningsvärt frånvarande under krisens tidiga skede, men pandemin kan bli mer avgörande för unionens framtid än något som har hänt under hela unionens historia. EU riskerar inte bara, som i fallet Brexit, att krympa territoriellt, utan kan också försvinna in i obemärktheten.

En sjätte paradox är att samtidigt som viruset återuppväckt spökena efter de tre tidigare kriser som drabbat Europa under det senaste årtiondet – kriget mot terrorn, flyktingkrisen och den globala finanskrisen – har det också påmint oss om det utfall de politiska strategierna ledde till under kriserna ifråga. För den globala finanskrisens del bestod utfallet i en ovilja att dela på ansvaret för skuldhanteringen och en motvilja mot att lätta på restriktionerna av hur mycket en stat kunde spendera för att ta sig ur krisen. Nu ser vi prov på motsatsen. Under kriget mot terrorismen ville européerna – till skillnad från USA efter 11:e september – inte byta rätten till personlig integritet mot ökad säkerhet. Coronakrisen har påmint oss om det beslutet.

Flyktingkrisen slutade i en outtalad konsensus om att det var omöjligt att stänga gränserna mellan de europeiska länderna och att östeuropéerna skulle bli de största förlorarna om så skedde. Coronakrisen visar att gränserna går att stänga, åtminstone under en tid, och att även Västeuropa har mycket att förlora på detta. De charterflyg som medan pandemin härjade som värst ordnades för att transportera säsongsarbetare från Östeuropa till Frankrike, Tyskland och Storbritannien har på ett dramatiskt sätt ändrat på debatten.

En avslutande paradox är att samtidigt som EU betrak- tar sig som en sista utpost i försvaret av öppenhet och ömsesidighet, så kan det vara trycket från globaliseringen som förmår européerna att enas om en mer gemensam politik och till och med delegera vissa undantagsbefogenheter till Bryssel.

Inom EU har frågorna om hälsa och sjukvård alltid hört till de nationella regeringarnas ”kompetensområden”. När italienare och spanjorer dog i tusental varje dag hade Bryssel inte så mycket att komma med. Unionen visade sig vara strukturellt olämplig att mildra den framväxande krisen, en irrelevant aktör precis i det ögonblick då människor sökte skydd. Instängda i sina hem slutade européerna plötsligt att tänka på EU. Italienarna och spanjorerna kände sig förrådda av EU, men upprördheten riktade sig framför allt mot deras europeiska likar och de regeringar som representerade dem och inte mot byråkratin i Bryssel.

När människor blev helt upptagna med att förstå varför färre människor insjuknade och dog i vissa europeiska länder än i andra, försvann föreställningen om ett gemen- samt Europa. Ingen brydde sig om att räkna antalet insjuknade och döda för Europa som helhet. Ingen regering efterlyste en europeisk hälso- och sjukvårdspolitik eller en europeisk standard för coronarelaterade persondata. Det fanns ögonblick under krisen när EU började föra tankarna till Tysk-Romerska rikets sista decennier, då människor som levde på rikets territorium kunde vara omedvetna om att de var undersåtar. På många håll i Europa har coronakrisen dämpat medborgarnas entusiasm för EU, men samtidigt har den fått regeringarna att inse att de är beroende av unionen.

Inför den politiska utmaning som coronakrisen utgör har europeiska ledare ställts inför ett strategiskt val: de kan antingen kämpa för att bevara en globaliserad värld med öppna gränser eller ta steg mot en mjukare version av avglobalisering. I slutändan lär de göra både och.

Coronavirusets globala natur kan – i förening med insikten att en ekonomisk nationalism av 1800-talstyp inte längre är något alternativ för små och medelstora europeiska nationalstater – innebära en möjlighet för en ny och annorlunda EU-centrerad territoriell nationalism. Pandemin har lärt européerna att om de vill förbli trygga, så får de inte tillåta en värld där de flesta mediciner och ansiktsmasker tillverkas utanför Europa. Inte heller kan de tryggt låta kinesiska företag bygga upp ett europeiskt 5G-nätverk. Om världen tänker bli protektionistisk är en effektiv protektionism i Europa möjlig endast på en gemensam europeisk nivå.

Under krisens akuta fas såg vi att nationell självförsörjning gick före ömsesidiga europeiska intressen. När Italien bad sina allierade om hjälp med medicinförsörjningen svarade inte ett enda EU-land. Tyskland förbjöd inledningsvis all export av ansiktsmasker och annan skyddsutrustning och Frankrike rekvirerade för eget bruk alla de ansiktsmasker man producerade. Europeiska kommissionen tvingades ingripa och reglera exporten av medicinsk utrustning.

IVAN KRASTEV *Ivan Krastevs bok ”Är morgondagens redan här? Hur pandemin förändrar Europa” ges ut av Daidalos i början av juni. *Den bulgariske statsvetaren Krastev är fast medarbetare vid Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IMW) i Wien. *Daidalos har tidigare gett ut den uppmärksammade ”Efter Europa” (2018) och ”Ljuset som försvann” (2019, skriven tillsammans med Stephen Holmes). Visa mer

Men samtidigt som nationalstatens återkomst var det ofrånkomliga svaret på en sådan betydande hälsofara – och detta i en värld utan amerikanskt ledarskap, söndrat av rivaliteten mellan USA och Kina – skulle det kunna visa att ett mer enat Europa och ett Bryssel med ökade befogenheter att ingripa i nödlägen kan vara den realistiska lösningen om nästa fas i krisen ska gå att hantera.

Det verkligt paradoxala med coronapandemin är att den har gjort oss mer kosmopolitiska än någonsin förr just för att gränser har stängts och människor tvingats hålla sig isolerade hemma. För kanske första gången i historien talar människor över hela klotet om samma sak och delar samma rädsla. Genom att stanna hemma och tillbringa oräkneliga timmar framför dator- och tv-skärmar kan de jämföra vad som händer dem med vad som händer andra långt borta. Det gäller kanske bara det här underliga ögonblicket i historien, men det går inte att förneka att vi här och nu upplever hur det är att leva i en enda värld.

En av de stora synvillorna under 2000-talets globalisering har varit att bara rörliga människor kan vara verkligt kosmopolitiska och att bara de som är hemmastadda på många olika platser kan omfatta ett universalistiskt perspektiv. Faktum är att världens störste kosmopolit, Immanuel Kant, aldrig lämnade sin hemstad Königsberg. Gobaliseringens (eller avglobaliseringens) aktuella paradoxer började kanske med honom. Coronaviruset har smittat ner världen med kosmopolitism, samtidigt som det fått stater att ta avstånd från globaliseringen.

Övers. Nils Sjödén & Nils Aage Larsson

