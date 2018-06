Ivan Krastev: ”Västeuropa tvingas betala för sitt ointresse för öst”

Det är knökfullt i salen när Ivan Krastev en junikväll möter studenter, lärare och intresserad allmänhet på universitetet London School of Economics. Folk sitter på golv och bord eller hänger längs med väggarna för att lyssna och ställa frågor till den bulgariske statsvetaren som skrivit ”Efter Europa”, en närmast dystopisk essä om vart Europa är på väg i skuggan av Brexit, flyktingkris och en amerikansk president som raskt river broar som byggts mellan kontinenterna under årtionden.

DN:s recensenter listade ”Efter Europa” som en av de mest läsvärda böckerna flera veckor i rad i våras. Jan Eklund skrev i sin recension att ”Krastev är ovanligt skarp och har ett långt historiskt siktdjup”.

Efter att studenterna fått ställa sina frågor, och fått sina exemplar av ”After Europe” signerade, utvecklar Ivan Krastev för DN sina tankar varför just migrationsfrågan delar dagens EU.

Ivan Krastev Foto: Mark Earthy

Han tar sin avstamp i 1989, året då muren föll, världen vändes upp och ner och han själv studerade sitt sista år på universitetet i Sofia.

– Det var en revolution. Men till skillnad från tidigare revolutioner, som den franska eller den ryska, stannade inte vinnarna kvar för att förändra sitt land. De gav sig i väg för att förbättra sina egna liv. Väst var framtiden, säger Ivan Krastev.

På den vägen har det fortsatt, särskilt åren efter finanskrisen 2008–2009. I flera centraleuropeiska stater minskar befolkningen.

– Att många invånare lämnar länderna, särskilt unga och välutbildade, är ett av de stora problemen att lösa för dagens centraleuropeiska ledare, säger Ivan Krastev.

Hos de invånare som blivit kvar, som kanske aldrig kunde föreställa sig att Sovjetimperiet skulle rämna, har osäkerheten spridit sig om vad som händer med egna livet och landet.

Det har gjort att tidigare västsinnade ledare, som dåvarande Tjeckoslovakiens Václav Havel, ersatts av nationalister som Ungerns Viktor Orbán.

– Tidigare sågs det som positivt när ledarna talade främmande språk. Nu är det faktumet att du inte gör det som får dig vald, konstaterar Ivan Krastev.

Mycket hör ihop med att misstron mot den kosmopolitiska eliten ökat. Den kan alltid ge sig av och göra karriär någon annanstans. Ivan Krastev fnissar lite när han förklarar att den enda elit som folket litar på är den militära: en militär höjdare har svårt att göra karriär i ett annat lands armé.

När statskontrollerade medier i öst rapporterar om no-go zoner i Sverige och Tyskland, är det ett sätt att försöka hindra de egna invånarna från att lämna hemlandet?

– Ja, en del i den nationalistiska retoriken är att säga ”Åk inte till Sverige. Vad ska du där att göra? Du kommer att få bo med alla de där flyktingarna. Stanna här. Vårt land är förmodligen inte lika utvecklat men du får bo med dina egna och i en kulturell omgivning som väst inte längre kan ge dig.”

Ivan Krastev pekar på paradoxen att flyktingfrågan blivit stor i flera centraleuropeiska länder trots att de knappt har några flyktingar.

– Man förstorar ett problem som inte ens finns.

– Men Centraleuropas inställning sätter käppar i hjulet för EU:s asylpolitik. Det har inte gått att fördela asylsökande som det var tänkt mellan medlemsstaterna.

Ivan Krastev säger att han förstår, och sympatiserar med, att invånare i väst är upprörda över att Centraleuropa inte tar sin andel av asylsökande när dessa länder samtidigt får stora ekonomiska stöd av EU.

– Nu får Västeuropa betala för sitt tidigare ointresse för vad som hände i öst. När EU utvidgades var tron i väst att östländerna kommer att bli som vi. Även om utvidgningen har varit en stor framgång har den på ett psykologiskt plan varit betydligt mer komplicerad, säger han och fortsätter:

– En positiv sak med denna kris är att för första gången sedan 1989 börjar väst åter bli intresserade av öst.

Du skrev din bok efter Brexitomröstningen och valet av Trump men före det franska presidentvalet där Emmanuel Macron vann en jordskredsseger mot nationalistiska Marine Le Pen. Har den segern påverkat din analys av Europas tillstånd?

– Utvecklingen är aldrig förutbestämd och konsten att överleva är stor i politiken. Macron är ett bra exempel. Han var den förste som förenade en idé om förändring och om Europa i samma mening. Han lyckades få ett stöd för EU som det skulle kunna vara.

***

Fotnot: På torsdag möts statsminister Stefan Löfven och EU:s övriga regeringschefer vid ett toppmöte i Bryssel för att försöka komma överens om en gemensam ny asylpolitik. Den djupa sprickan går mellan de gamla medlemsstaterna i väst och några av de nya i öst.