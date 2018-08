Ivo van Hove: ”Jag är inte klar med Bergman”

”Hans verk är unika, råa, chockerande, överraskande, galna – allt du vill att teater ska vara – och han är inte rädd för det fula eller profana”, har skådespelaren Cate Blanchett beskrivit Ivo van Hoves sceniska begåvning.

Den holländske regissören med Toneelgroepteatern i Amsterdam som hemadress har medverkat på Bergmanfestivalen i Stockholm två gånger tidigare. På fredagskvällen återvänder han med en sammansatt scenföreställning av ”Efter repetitionen” (1984) respektive ”Persona” (1966).

– Jag har varit ett fan av Ingmar Bergmans filmer och pjäser under en lång tid. Jag anser att teatern inte ska uppfostra eller säga vad man ska tycka utan ska vara subversiv och tvetydig. Och Ingmar Bergman och tvetydighet är ju nästan detsamma, påpekar han.

I psykodramat ”Efter repetitionen” försöker regissören Henrik Voglers leva i och genom teatern. Omvärlden har förlorat sin lockelse.

– Vogler tycks bo på sin teater, det verkliga livet har bara bjudit honom på besvikelser – havererade relationer, smuts och allehanda problem – och teatern betyder allt för honom och styr också hans känsloliv, konstaterar van Hove.

”Persona” är en mer visuell och poetisk berättelse med en glesare dialog. Ingmar Bergman skriver i sin självbiografiska bok ”Bilder” (1990) att han i denna film ”rör vid ordlösa hemligheter som bara cinematografin kan lyfta fram”.

– ”Persona” inleds ju med en skådespelare som slutar tala helt och hållet. Hon är motsatsen till Henrik Vogler eftersom hon vänder sig från scenen till det verkliga livet utanför den. Det är det – de två skilda betydelserna konsten kan ha har i våra liv – som jag vill utforska i den här föreställningen, säger han och medger att han varit lite rädd för ”Persona” för den är en sådan ikonisk film.

– Det är ju en film du aldrig glömmer, jag såg den första gången när jag var i tjugoårsåldern.

Han beundrar Ingmar Bergmans ”outtröttliga upptagenhet” vid människans existens. Att hans svenska kollega dessutom höll politiken på avstånd är han tacksam för.

– Det är ju en ovanlig hållning i dag när teatern runt om i världen måste vara politisk. Men Bergman bevisade i hela sin gärning att det går att skriva enbart om människor som man känner, som Tjechov också gjorde, och gå väldigt djupt i dessa och varken försköna eller göra dem bättre eller sämre än de är.

Ämnet får honom att höja rösten i tjänsterummet på Toneelgroepteatern vid Marnixstraat 427 i Amsterdam som han ringer ifrån:

– Om nu all konst måste vara politisk så kan vi ju kasta bort van Goghs samtliga målningar! De är ju bara … blommor, eller hur? Men att van Gogh-museet lockar människor från hela världen som vill se dessa blommor är för att Vincent van Gogh ger oss en sensation och upplevelse. Något du inte har hemma. Ibland glömmer vi att konsten aldrig ska begränsas.

Särskilt oroad för att hans uppsättningar ska tappa sin dragningskraft verkar Ivo van Hove ändå inte. Det dyker fortfarande upp ungdomar på hans teater. Unga par på första raden.

– Vi behöver alla det universella och tidlösa. Att Ingmar Bergmans pjäser fortfarande är relevanta har också att göra med att hans språk är så fantastiskt, rent och minimalistiskt och inte placerat i tid och rum. Pjäserna är realism, men inte naturalism. Jag tror att hans texter utan svårighet kommer att leva kvar också under hela detta århundrade.

Du fann Bergman redan som ung. Vad är det viktigaste du lärt av honom?

— Att värna skådespelarna. När jag såg hans filmer för första gången så slog det mig att alla de här fantastiska kvinnliga skådespelarna återkom fast det var helt olika verk – och så var det ju också med Rainer Werner Fassbinder. Det är så man kan skapa stor konst. Att arbeta ihop med en teaterensemble blev tidigt min dröm och jag tror fortfarande på ensembler, understryker han.

– Ensembler kan skapa något annat, vilket ju är tydligt i Bergmans filmer. Han och Fassbinder lärde mig värdet av långa samarbeten. Jag har på samma sätt samarbetat med scenografen Jan Versweyveld sedan jag var tjugo.

Uppsättningens omfång krävde en större scen än Dramatens. På Subtopia Hangaren i Norsborg har en sjö och ett retreat skapats.

– Jag tror att vi funnit vårt egen inramning och visuella koncept. Men jag älskar förstås också Dramaten – när man arbetar där känner man andarna av Strindberg, Ibsen och Bergman (skratt), det är intensivt och nästan skrämmande, det var här det hände”, säger Ivo van Hove.

Vad tar du dig an härnäst ur Bergmans manuslager?