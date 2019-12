Jack Werner: Är det en frälsare vi ser eller bara en milkshake-anka?

Mitt favoritbegrepp från det senaste decenniet är milkshake-ankan. Konkurrensen är förvisso hård: det snart avklarade 2010-talet har fött många fascinerande nyord. Från 2011 års tyckonomi, som enligt Språktidningen beskriver ett ”medieklimat där lättköpta poänger och överilade åsikter går före analys, källkritik och fakta”, till ordet sadfishing som uppfanns i en krönika så sent som i januari och som betyder att locka in en publik med löfte om ett tungt emotionellt avslöjande. Men med milkshake-ankan sammanfattas så mycket av den dynamik som tycks prägla just oss.

Begreppet föddes i juni 2016 i en tweet signerad den australiensiska serietecknaren Ben ”Pixelatedboat” Ward.

Det kommer från västanglosfärens informationsmiljö, en jättescen i ultrarapid där du kan få ett hejdundrande internationellt genomslag lika snabbt som du spårlöst kan försvinna, bortglömd som gårdagens kaffefilter, där du måste kunna förstås av så många som möjligt och därför förenklas till dina mest lättfattliga och svartvita egenskaper. Milkshakeankan blir på nolltid allas bedårande älskling, tills någon upptäcker att den tyckt, sagt eller gjort något besvärande. Då, lika blixtsnabbt och utbrett, kölhalas den och förkastas. Och milkshakeankorna finns överallt.

Ett exempel som upptagit mångas uppmärksamhet på sistone är Linnea Claeson, den före detta handbollsspelaren som anklagats för att ha varit oärlig i uppbyggnaden av sin nya identitet som ikonisk aktivist.

Hennes genomslag med Instagramkontot @assholesonline var i slutet av 2016 som en mullrande lavin. Jag minns hur jag satt framför hennes Instagrambilder och tvekade på om de alla kunde vara sanna, men att den blotta hastighet med vilken hon lanserades gjorde henne svårare att granska: var hon bara en dagslända, som skulle glömmas och försvinna imorgon, och därmed orimlig att lägga kraft och energi på att skärskåda? Året därpå, när hon fick priser och sommarprat, var det som att den snabbspolade processen redan gjort genomslaget till historia och att den som ställde frågor om den reducerade sig till bitter eftersläntrare. Ingen hade haft tid för pauser, allra minst för viktig tvekan och nyansering.

Den som tittar efter milkshakeankor ser dem överallt. En komplex och svåruthärdlig politisk vardag gör idén om hjältar så lockande att vi väljer och upphöjer första bästa. De ekonomiskt och existentiellt krisande medierna premieras i klick och engagemang om de satsar på att rapportera om kontroversiella symbolfrågor.

Vår oförmåga att se människor vi inte känner som annat än binära ikoner för antingen det goda eller det onda och vårt sug efter dramaturgi gör fallet lika oundvikligt som uppgången. Just nu kritiseras Greta Thunberg för en slarvig svenglicism och för sina tågselfies, och det är alldeles säkert inte de sista prövningarna hon måste genomgå.

Det ständigt återupprepande mönstret är ett av flera skäl till att jag tvekar till att peka ut de sociala medierna som huvudansvariga för vår stökiga informationsmiljö. Det är så uppenbart att problemen bottnar i vårt bruk av informationen, snarare än hur den distribueras.

Vi ställer inga kritiska frågor om det som får oss att känna inspiration eller vrede, och vi orkar inte ta hänsyn till nyanser som gör människor till annat än perfekta projiceringar av våra åsikter. ”Vårt fokus på enskilda människors handlingar är som ett skevt kortspel, där vi spelar ut lågvattenmärken mot varandra”, skrev jag i januari. Och grejen med lågvattenmärken är att du också har dem. De har bara inte blivit virala än.

Jag kunde sagt att jag hoppades milkshake-ankan skulle stanna i 2010-talet, men det hade varit naivt. Det är inte på grund av plattformarna de uppstår, utan en direkt följd av hur vi kräver att vår omvärld ska se ut och fungera. Först den dag vi lär oss behärska de kraven kommer en bedårande anka kunna dricka milkshakes utan att vi släpper allt vi har för händerna och utnämner den till framtidens räddning.

