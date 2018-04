Jack Werner: Bacon blir ett vapen på hatarnas slagfält

Den tyska tidningen Der Tagesspiegel har de senaste veckorna bedrivit en granskning av mobbning i Berlins skolor, och särskilt sådan med religiösa förtecken: granskningen föranleddes av ett par uppmärksammade fall där det verkat som att muslimska barn mobbat sina icke-muslimska klasskompisar.

Det är bra att det uppmärksammas, för naturligtvis är inte troende barn mindre benägna att delas upp i den aggressiva minoritet och tysta majoritet som krävs för att mobbing ska kunna inträffa. Precis som muslimska barn mobbas i vissa skolor är muslimska barn mobbare i andra.

Men när granskningen sprids vidare, utanför Berlin, blir urvalet intressant. När Der Tagesspiegel publicerade några vittnesmål om mobbning i Berlin var det det bara ett enda som intresserade den nederländska bloggen Voice of Europe: det om en pojke som mobbades för att han åt griskött.

”Migrants bully and beat up German boy for eating pork – an ambulance was needed”, rubricerar Voice of Europe vittnesmålet, och faller därmed in i en tradition. (I vittnesmålet som Der Tagesspiegel citerar, ett vittnesmål ur ett urval av de som läsare skickat in till tidningen, säger föräldern som berättar om detta att de inte äter griskött men att detta ändå kommit att prägla mobbingen.)

Voice of Europe är en främlingsfientlig och i synnerhet muslimfientlig blogg som av Media Bias Fact Check klassas som extremt vinklad, propagandistisk och slarvig med källor. Den har tämligen stort genomslag bland de läsare som delar dess världsbild, ett den kristna västvärldens tillvaro och kultur darrar under den muslimska invandringens existentiella hot.

Symbolen det stirrande ögat ofta har framför sig är salt, krispigt och passar på hamburgare: baconet.

Vill man hålla denna världsbild levande gäller ett enkelt recept: stirra stint på vissa symboler med ena ögat, och blunda med andra ögat för allt som kan berätta en motsatt historia. Symbolen det stirrande ögat ofta har framför sig är salt, krispigt och passar på hamburgare: baconet.

Även i Sverige har det berättats om en internationell bacondystopi nyligen. Hösten 2017 fälldes en 53-årig man från Stockholm för ett ofredande han begått på pendeltåget till Märsta två år dessförinnan. Ett par kvinnor med slöjor satt på pendeltåget, varav två som bara var på besök i Stockholm, vilket fick 53-åringen att se rött. Han hade då tagit fram det råa bacon han tydligen haft med sig, och hållit upp det mot kvinnornas ansikten.

De tre kvinnorna bytte under tystnad plats, och som en sorts mardrömslik inkarnerad anonym Twitterföljare följde då mannen efter och sade, enligt vittnen, saker som ”Vadå, får jag inte äta bacon?”, ”Jag hatar muslimer, jag hatar negrer” och ”Det här är Sverige, jag hatar muslimer”. För detta dömdes han till att betala dagsböter och skadestånd. Men i rubrikerna i utländsk undergångspress lät det annorlunda. ”Man sentenced for eating bacon in front of Muslims”, trumpetade Voice of Europe ut och fick över 3.000 retweets.

Varför är det baconet, grisköttet, som väcker denna vrede? I höstnumret av den vetenskapliga tidskriften Western Folklore ges vi kanske bakgrunden till ett svar, i en artikel med rubriken ”Pig Tales: Assumptions, Beliefs, and Perceptions Regarding Pork Bans Real and Rumored” av Michael Owen Jones. Jones skriver om varför besked om att just griskött begränsas, dras in eller särbehandlas ofta omgärdas av särskild upprördhet: det symboliserar etnisk, geografisk och nationell identitet särskilt i anglo-amerikanska och centraleuropeiska länder.

Att vara amerikan eller engelsman har länge inbegripit att hissa en fana av bacon: på den engelska frukosttallriken är den självskriven, på den amerikanska hamburgaren likaså. Det västliga internet har anammat baconet som älskling, och bland de filmatiserade recepten som cirkulerar på sociala medier använder många bacon på så groteskt överdrivna sätt som möjligt.

Det var kanske därför storyn om den svenska 53-åringen på pendeln till Märsta fick mer uppmärksamhet utomlands än i Sverige: han valde rätt kulturell symbol för att skapa upprördhet på internet, men fel för att göra detsamma i Sverige.

Att många muslimer avstår från griskött har förvandlat råvaran till ett slagfält, något vissa bokstavligt talat tror att de kan beväpna sig med för att som någon sorts överviktig korsriddare nedkämpa främlingar.

Att Voice of Europe väljer pojken som anklagades för att äta gris som symbol för denna konflikt är inte överraskande – snarare påminner det oss om att vi lever i en internationell mediemiljö, där symbolik vi själva missar på ett annat hörn av internet kan bli en berättelses själva sprängstoff.