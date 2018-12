I våras föll en dom i ett vedervärdigt brottsfall i Sydafrika. Den 66-årige dansken Peter Frederiksen hade 2015 beställt ett mord på sin då 28-åriga fru, men dessutom producerat och distribuerat barnporr och som en följd av sitt sjukliga intresse för kvinnlig omskärelse haft 21 kvinnors avskurna könsdelar i frysen. Frederiksen fick livstidsstraff, men trots alla dessa uppseendeväckande detaljer har du sannolikt inte hört talas om honom. I svenska medier har bevakningen av hans brott varit relativt sparsmakad. Någon TT-notis och ett par kvällstidningsartiklar 2015, och uppföljning när rättegången pågick 2017, men i övrigt har det varit tyst.

Varför? Jo, i huvudsak för att ”skräckdansken”, som han kallats, saknar koppling till Sverige. Vidriga brott sker överallt dagligen. En tidning som tog upp dem alla skulle snabbt bli oöverskådlig och dessutom för grotesk för att ta sig igenom. Ett urval måste göras, och det brukar baseras på närhetsprincipen: ju närmare tidningens redaktion, geografiskt eller kulturellt, en händelse inträffar, desto större är sannolikheten att redaktionen tar upp saken. Dessutom är svenska medier traditionellt betydligt mer återhållsamma med närgångna och pikanta detaljer än till exempel brittiska tabloider, vilket gör att fall som Frederiksens förlorar sitt främsta existensberättigande i våra spalter: dess groteska natur.

Att journalistiken arbetar så här är varken nytt eller kontroversiellt. Det var därför så svenska medier tog sig an även dubbelmordet som nyligen skakade Marocko, där en norsk och en dansk ung kvinna slaktades i vad marockanska åklagare betraktar som en terrorhandling. Sensationell händelse, många fruktansvärda detaljer, utan direkt koppling till Sverige men å andra sidan med ett sannolikt terrormotiv som dragit upp nyhetsvärdet och med filmklipp som även svenskar kan dela. Resultatet har blivit den nyhetsbevakning vi sett. Det har varit ”business as usual”.

Ändå har den svenska mediebevakningen av dubbelmordet i Marocko anklagats för att vara fulvinklad, förljugen och felaktig. Att det rapporteras lika mycket som det ”brukar” har kallats försök till mörkläggning. Att SVT refererar till kvinnornas sår som ”knivskador” blåses upp och hånas som ett försök till skönmålning av mord, trots att SVT genomgående också sagt att det är det enda den (hyfsat) säkra källan Marockos inrikesministerium bekräftat om kvinnornas skador, och trots den ovan nämnda traditionen att just låta bli att rulla sig i de ingående detaljerna. ”Rapports vinkel på terrordådet i Marocko är inte att terrordådet är ett problem – nej, det riktiga problemet enligt Rapport, är att människor sprider ett filmklipp på mordet”, skriver moderaten Ann Heberlein och låtsas alltså inte förstå att människorna på Rapport givetvis tycker mord är ett lika stort problem som alla andra, men att fakta kring spridningen av filmklippet faktiskt är relevant för den svenska publiken. Just den vinkeln gör nyheten relevant för oss, gör att den överhuvudtaget passar in i en svensk nyhetssändning.

Att vi alls diskuterar detta kan, om man är välvillig, tolkas som ett utslag av hur efterfrågan på journalistik förändrats då vi fått tillgång till internationella medier. I antologin Skampåle: tio essäer om mediedrev (2017) skriver jag om detta: ”När svenskarna fick internet började vi konsumera engelska och amerikanska medier. Det var en intressant, ny upplevelse. I USA och England behöver du inte bli mer än anhållen i ett rattfyllerifall för att pressen ska anse det relevant att publicera ditt namn. Är du fälld för sexövergrepp i USA hamnar du på en sökbar sajt där din bild och adress pekas ut med tillhörande karta. Människor som bor i närheten av den dömde brottslingen kan enkelt klicka sig runt och se vilken sexbrottsling som bor var. Pedofiler hängs ut skoningslöst. Svenskarna läste dessa artiklar och bloggposter, besökte hemsidorna, och vände tillbaka blicken mot våra egna tidningar. Varför gjorde inte de likadant?”

Ja, snask är snask, och vem av oss har inte någon gång sökt det? Kanske är det därför man är arg över nyhetsvärderingen idag. Men en annan förklaring – deppigare, för den bygger på ett fundamentalt missförstånd av vad journalistik är – hägrar. Är det att brottslingarna i Marocko, till skillnad från den danske gubben Frederiksen i Sydafrika, är mörkhyade islamister som gör dem intressanta för mediekritikerna i Sverige? Är det därför de vill se deras brott större uppslaget, eftersom det då kan användas som ett politiskt argument? Det vore förståeligt, för alla vill väl läsa en tidning där det står att man har haft rätt hela tiden, men mediekritik är det inte längre. För det som efterfrågas är i så fall inte längre journalistik. Det är någon som är arg över samma sak som en själv.

Det finns hederlig mediekritik som man kan framföra i sådana här fall, om man till exempel tycker att svenska medier ska bli lika ingående och detaljerade som brittiska tabloider, eller om man vill att mord generellt, var det än inträffar, ska få mer uppmärksamhet. Det är få som skulle skriva under på detta, men jag kan lyssna på och respektera någon som argumenterar för det. Tycker man att både Peter Frederiksen och dubbelmordet i Marocko, till priset av nyheter om saker som händer i Sverige, ska ta större plats i spalterna är det ändå en sammanhängande åsikt.

Men den som söker sin världsbilds lojala knähund har ingenting att hämta i journalistiken. Vill man byta ut den mot en rasande knytnäve slagen i bordet i exakt samklang med ens egna politiska åsikter kan det inte tas på allvar. Då söker man inte alls journalistik, utan ett vadderat tryggt rum.

