Jack Werner: Därför har Facebook blivit tråkigare

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Vad outhärdlig man var som tonåring, och vad roligt man hade. Jag scrollar ett decennium på min Facebookprofil och möts av starka känslor och stilmedvetna gemener. ”Is alldeles för pank”, 8 oktober 2007. Fotoalbum med 73 bilder där till och med de vars svarta leggings bara skymtar taggades, även om de i något självmedvetet ryck avtaggat sig sedan dess. Kommentarer om Mafia Wars och Farmville på varandras väggar. När skrev man ett inlägg på någons vägg senast?

Jag vet att mitt Facebookflöde är mitt eget och inte generaliserbart, och att det är mitt fel om det är tråkigt för att jag lagt mig i en kista jag själv har byggt, men jag är en del av en generation och kanske känner någon annan igen sig. Kanske anslöt sig någon annan också till Facebook någon gång i övre tonåren i tron att det bara var det senaste i raden av mötesplatser som kom och gick, men upptäckte en lekstuga där alla fanns med.

Idag är de så tysta. Någon status vid sidan av efterlysningar av studentlitteratur, sommarstugor eller barnvagnar har de inte publicerat på många år. Vi har våra profilbilder från 2015, då vi trädde in i livets näst sista utseendefas och det slutade vara viktigt att bilder var nytagna, och den enda gången någonting händer är födelsedagarna då de 120 pliktskyldiga gratulationerna haglar in. Kanske har de gett sig av för gott.

Istället fylls flödet av vår föräldrageneration och de som var 30 när de skaffade Facebook och nu är 40, ännu omedvetna om hur medelålders de börjat framstå. De är vuxna, arga och trötta. De ger uttryck för sitt missnöje i form av delade ledarartiklar och sina bekantas långa statusar, och sådant de inte förstår bemöter de med nätets svar på ett tomt ansiktsuttryck: en glad smiley. ”Sluta gnäll och lämna Facebook då”, säger du. Ja, det hade jag nog gjort. Om det fanns någonting annat att hitta. Internet har blivit gammalt och fått veckad panna.

Det är som paradiset, nätet: allt var så fint tills människan kom och sabbade. Drömmen om ett nät som demokratiserar och öppnar upp lever inte kvar hos många idag, men själv kan jag inte sluta tänka på hur så mycket av det obskyra och svårtillgängliga som förut utgjorde nätets symboliska dolda ansikte blivit mainstream.

2015 skrev journalisten Billy Rimgard på sin blogg ett inlägg om hur mätt han blivit på idisslad popkultur. ”Att ägna ett år åt att limma ihop regalskeppet Wasa av tändstickor brukade vara kufens lott i livet. Numera får hen en toppartikel på BoingBoing och 15k retweets”, skrev Rimgard. Samma sak gäller de mysterier, gåtor och underströmmar som det folkliga nätet förut var som ett lager över. Förut kunde man gräva upp dem. Idag föds de som reklamkampanjer.

För tio år sedan berättade man om galningar på nätet som harmlösa och spännande. Idag berättar man om dem som hotfulla och skrämmande. De där invecklade metareferenserna som förut signalerade nätkultur, de hittar man mest bland nazister idag.

Det märks på den nya generationen av framgångsrika journalister och skribenter. När nätet i allmänhetens ögon slutade vara särintresse och blev verklighetsspegel var det de som förut skrivit om randfenomenen som klev fram som skildrare av samtidens ömmaste punkter. Ryan Broderick, Laurie Penny, Adrian Chen. Man kallar deras arbete ”bra och viktigt!”, och det är det. Men berömmet styr arbetets riktning. Tonen förändras, från äcklat fascinerad till oroat bombastisk.

Kanske är det rimligt. Det är emellertid tråkigt också. Men usch, lyssna på mig. Min nostalgi är ful och konservativ. Kanske känner jag som de gjorde i september 1993: den månaden som bland Usenets användare gav namn till ”september som aldrig tog slut”, eftersom nätleverantören America Online då erbjöd alla sina kunder en genväg in i Usenetgrupperna och de därför fylldes upp av högljudda och okunniga nybörjare. De var definitivt stofiler. Antagligen jag med.

Det är när man börjar känna främlingskap inför ens jämnåriga som man inser att man åldrats. Trots att jag vet att det framstår som tragiskt använder jag kidsen som ledsagare. På Facebook finns de faktiskt här och där, och istället för att göra allt till allvar gör de allt till leksaker. Funktionen att tagga gruppnamn i kommentarsfält finns för att kunna länka till dem så Lars eller Birgitta lätt kan hitta dit, men kidsen döper sina grupper till kommentarerna de vill lägga. ”Please show to Jim ! ! HA ! ! HA ! !”, ”In a sane world this would be satire but I can't be sure these days” och ”this is indian whatsapp content” blir både spetsiga sågningar och samlingsplatser för skämt. Där sitter jag och suckar bland de starka känslorna och stilmedvetna gemenerna, och låtsas vara tonåring. En stund av metareferenser innan någon ser, så jag slipper förklara.

Här kan du läsa fler krönikor av Jack Werner – till exempel om varför pushnotiser är journalistikens skrämskott.