Jack Werner: En bra story är nästan alltid för bra

Trots att vandringen är påfrestande och svettig kan Dan inte sluta beundra Amelia. Kärleksparet klättrar i bergen någonstans i USA, och Dan beskriver hennes svettiga kropp som glödande, självlysande i hans förälskade ögon. Till och med när han trampar fel och nästan faller, när han precis lyckats rädda sitt liv genom att grabba tag i en utskjutande klippa, och Amelia tittar ned efter honom med förskräckt blick, är hon enligt Dan vacker.

Det är inte förrän hon själv faller handlöst tio meter ner till en avsats och bryter sitt högra ben som Dan släpper hur vacker hon är, för att istället prioritera hennes räddning. Dans Iphone har laddat ur, men Amelias smartphone – av märket Moonstone – har överlevt fallet och därmed trumfat tillverkarens löfte om att bara klara fall på en meter. Han ringer 911, och Amelia räddas. Morgonen därpå vaknar hon på sjukhuset, och när deras blickar möts vet Dan att de har ett lyckligt gemensamt liv framför sig.

Den här historien innehåller, för att citera socialpsykologerna Rebecca Krause och Derek Rucker, ett ”svagt fakta”: det fiktiva smartphonemärket Moonstones telefoner klarar fall på en meter. Det är ingenting man skriver hem om. Men när Krause och Rucker presenterade berättelsen för 400 försökspersoner sålde de ändå in telefonen med glans, till och med bättre än när det i samma historia påstods att telefonen skulle klara ett fall på tio meter. Slutsatsen det leder till är fascinerande, och påminner om varför en sund skepsis mot politiker som berättar historier är på sin plats.

Krauses och Ruckers studie heter ”Strategic Storytelling: When Narratives Help Versus Hurt the Persuasive Power of Facts” och publicerades i tidskriften Personality and Social Psychology Bulletin. Den tar sin utgångspunkt i en socialpsykologisk sanning: med berättelser kan man förbigå en åhörarskaras skepsis, och övertyga om en utgångspunkt i fakta som kanske förut inte var självklar. Frågan de ställt sig är om det alltid fungerar lika bra. Tjänar både starka fakta, som till exempel imponerande tekniska specifikationer eller stora siffror, och svagare och mindre imponerande fakta på att omsättas i berättelser?

I studien fick försökspersonerna läsa historien om Dan, Amelia och Moonstonetelefonen, såväl som om influensasmittade lilla Sammy som räddades till livet av medicin av ett visst varumärke, medan andra försökspersoner fick ta del av bara sakligt uppradad information om vad telefonen och influensamedicinen kunde åstadkomma. Slutsatserna av experimentet var att det berodde på hur imponerande informationen var. När Moonstonetelefonen klarade av fall på upp till tio meter var det mest effektiva att bara säga det, medan telefonen när den bara klarade fall på en meter behövde berättelsen för att skapa samma köpsug.

”Dessa resultat kan tjäna som en varning för att slukas upp av en medryckande berättelse”, skriver Krause och Rucker. De serverar sedan ännu en varning, men nu riktad till den presumtiva berättaren: ”När man har starka och övertygande fakta, kan det vara värt att tänka till en extra gång innan man smyger in dem i berättelser.”

Alla som hört en partiledardebatt vet att sjuksköterskan Eva, byggarbetaren Lars och sjukpensionären Rita är politikernas bästa vänner och ständiga bundsförvanter. Varken utspel eller satsning presenteras utan att förses med en berättelse om hur någon av dem kommit fram till partiledaren, lagt sin hand på deras axel och berättat om sin gripande, märkligt budskapsrelevanta strävan.

I debatten blåser de mest emotionella stormarna ofta upp kring enskilda människors livsöden, när de sätter fingret på ett samhällsproblem, och opinionsbildare vet att utnyttja dem. Det Krauses och Ruckers arbete illustrerar är att dessa starka historier inte sällan används för att smuggla in och övertyga om utgångspunkter som, om de granskades självständigt och utan känslomässig laddning, inte skulle övertala många.

Berättelsen är inte bara ett av maktens viktigaste verktyg, utan genomsyrar också vardagen. Sociala medier har inneburit en renässans för folkberättandet. Det är människoöden och anekdoter som röner störst framgång, lämnar flest berörda och mest outsuddliga minnesbilder. När vi diskuterar påverkan och opionsbildning på internet, såväl den vita rättframma som den mer propagandistiska, hemfaller vi ofta åt vilken fara algoritmer, sociala mediers rangordningar och trollfabriker utgör, men glömmer ofta de mänskliga drivkrafterna. Viljan att bli underhållen, få dras med och uppleva känslosvall.

Krause och Rucker kommer med en viktig påminnelse, inte bara till kommunikatören utan även – och kanske viktigare – till var och en av oss i samtidens flöde: en bra berättelse borde ibland utlösa försiktighet och skepsis, snarare än vrede, fruktan och engagemang.

Läs fler av Jack Werners krönikor, bland annat om hur journalistiken måste vara saklig – men också våga tramsa, eller om att nätets olyckliga människor är lätta att radikalisera.