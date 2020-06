Jack Werner: Hjärnans vilja att hitta mönster kan förstöra liv

Klockan är halv fem på natten, och Nello står med en kudde i hallen. Hans åttaårige son kallar den ”gosekudden”. De har inte träffats på månader. Inte sedan hans mamma tog honom. Mamman har anklagat Nello för vålds- och sexövergrepp mot sonen, anklagelser som i fem förundersökningar och flera barnavårdsutredningar bedömts grundlösa. Men mamman har inte övertygats. Till slut försvinner hon med sonen. De går under jorden. Hon är desperat.

Hon tycker sig ser ett mönster de andra missar.

Månaderna då pojken, som i dokumentären kallas Elias, varit borta har Nello åkt runt i sin bil och letat efter honom, och spelat sonens favoritspel Roblox under användarnamnet ”Pappa Nello”. Till slut hittas mamman och häktas. Elias sätts i en bil och reser i natten ned till Stockholm, där Nello i all hast anordnar presenter och skattjakt för att välkomna honom hem. Nello är rädd för hur Elias påverkats av tiden på flykt med en mamma som kallar honom pedofil. Krampaktigt kramar han gosekudden i hallen. Några minuter senare öppnas dörren, och Nellos åttaårige son kommer in. Han kramar om sin pappa.

Den tredje och sista delen av Bo-Göran Bodins dokumentär ”Att rädda ett barn” öppnas med återföreningen. Dokumentären handlar om när viljan att hjälpa barn går så långt att man förblindas för skadan man åsamkar dem. Elias mamma har bland annat en psykoterapeut och barnrättsorganisationen Bry på sin sida. Psykoterapeuten blir förtjust i mamman och bestämmer sig redan innan han träffar Elias för att Nello förgripit sig på honom, och barnrättsorganisationens ledare Agneta Bravélius har inte läst utredningarna men är ändå övertygad om att det som drabbat mamman är en rättsskandal.

Hur förankrar man en så fast övertygelse i ett så löst underlag? Man ser mönster som andra inte ser. Människan är programmerad att se mönster, för att kunna dra slutsatser av sina erfarenheter och anpassa sig inför framtiden. Men ibland går mönsterspårandet för långt, och man börjar se stjärntecken: godtyckliga former i slumpmässigt utvalda datapunkter.

Agneta Bravélius talar i dokumentären om en sammansvärjning mellan pedofiler. De har förgreningar i domstolar och socialstyrelsen, ja, i hela samhället. ”Jag är helt övertygad om att det finns nätverk som skyddar pedofiler”, säger hon.

Elias mamma åtalas för grov egenmäktighet med barn. På sociala medier finner hon stöd bland de som länge pratat om mäktiga nätverk som infiltrerat rättsväsendet. En före detta polis som kallar sig ”spårare”, en återkommande gäst i Youtubekanalen jag beskrev för några veckor sedan, dyker upp på rättegången. Han pekar ut en staty i Stockholms tingsrätt: djävulen. I satanismen förekommer pedofili, påpekar han. En annan nätopinionsbildare, som företräder ”Sveriges mest förtryckta mediekanal”, närvarar också. I ett klipp med en tredje kollega diskuteras vilka som ligger bakom sammansvärjningen mot Elias mamma. Frimurarna, föreslår den ena. Nja, de är inte i så starka i Sverige, säger den andra och föreslår i stället Mossad.

I veckan publicerades en litteraturöversikt över hur massmedierna spelar in i spridandet av nätlögner. En slutsats var att man genom att faktagranska dem ger uppmärksamhet de annars inte hade fått. Den avvägningen kämpar alla faktagranskare dagligen med, inte minst när det kommer till konspirationsteoretiker. När är det rimligt att sätta strålkastarljuset på nätets vansinnigaste hörn? Förslagsvis när de riskerar förstöra människors liv om de får arbeta ostört. Då kan det vara dags att riva ned de inbillade mönster de ritar upp, innan de får fäste i fel huvuden.

I slutet av januari bjöd den moderata riksdagsledamoten Kristina Axén Olin in barnrättsorganisationen Bry in till riksdagen. I Bo-Göran Bodins dokumentär ser vi dem presentera sin bild av hur Elias, sviken av samhället, utsatts för övergrepp av sin pedofile far. Efteråt intervjuar Bodin en tagen Fredrik Lundh Sammeli, socialdemokrat och ordförande för justitieutskottet. Han vill göra något, säger han.

”Finns det ett mönster?”, frågar han sig.

Läs fler krönikor av Jack Werner. Och mer om dokumentären ”Att rädda ett barn”.