Jack Werner: Om en rubrik kan misstolkas kommer vissa alltid att misstolka den

På onsdagen i förra veckan publicerade DN.se en kort sammanfattning av en studie av fem internationella djursamlingar, med fokus på fåglar och däggdjur. Artikeln kan inte ens ha tagit en timme att skriva, och gick över huvudtaget inte i papperstidningen. En dag senare var den Sveriges hetaste, enligt viralmätarsajten Socialanyheter.se.

Det berodde inte på att svenskarna plötsligt blivit hängivna museibiologer, utan på rubriken: ”Studie: Ojämn könsfördelning bland djuren på museum.” Det började dåna av forsande vatten på somliga mediekritikers kvarn, men rubriken satte också fingret på en paradox, gömd bakom den samtida journalistikens stolta självbild.

Vi tar det från början. Tidskriften Proceedings of the Royal Society of London. Series B har i över 100 år publicerat artiklar om biologisk forskning, så det var inte konstigt att de sex forskarna sökte sig dit med sina nya rön om djurexemplar i stora samlingar. Av de 2,5 miljoner fåglar och däggdjur de undersökt visade sig 20 procent vara honor, 31 procent hanar och resten icke-könsbestämda.

”Detta kan leda till problem i metastudier eller om det inte finns tillräckligt med individer av samma kön för att göra test mellan olika populationer eller tidsperioder”, skriver biologen Olof Hellgren på Lunds universitet på Twitter. Samlingarna behöver fler honor, för att få bättre data och underlag för framtida studier, påminner studien sina närmast sörjande.

Så hade det hela kunnat sluta. Djursamlingars vetenskapliga kvalitet är inte kontroversiellt sprängstoff bland allmänheten. Men det är däremot samhällsapplicerad genusforskning. De som är övertygade om att den är smygpolitiserad och försöker omstöpa landets minsta hörn utefter sin dogmatiskt rosafärgade blick ser dess utövande som ett hot, och med den lagom svävande rubriken om ”museum”, som gärna tolkas som svenska eftersom artikeln bildsatts med Naturhistoriska museet i Göteborg, blev den lilla DN-artikeln det senaste exemplet.

Banderiljärerna blev arga, pikadorerna ännu argare, och så vidare. ”Det GÅR inte att ta samtiden på allvar längre. Ironin är död”, twittrade debattören Rebecca Weidmo Uvell. ”Ni måste skämta”, skrev KD-policychefen Johan Ingerö med effektskapande radbrytningar. ”Någon har alltså ägnat tid av sitt liv och, får antas, skattemedel åt att ’analysera’ könen på inte mindre än två och en halv miljoner djur i det svenska museibeståndet”, skrev Smålandsposten i en ledare och slog fast att resultatet var ”så graverande för jämställdheten att Dagens Nyheter slår upp det stort”.

Det lätta vore här att anklaga ovanstående debattörer för att bry sig mer om att få rida sina insuttna käpphästar än om sanningen. Studien gällde ju inte alls svenska museer, och slogs inte alls upp stort i DN. Men som Patrik Oksanen skrev om den festival av missförstånd som hölls kring en kannibalrubrik i förra månaden reser denna rubrik frågor om mediernas ansvar.

”När något skenar har redaktionen ett ansvar att åtminstone tydliggöra den egna rapporteringen”, skrev Oksanen, och nog borde DN såväl som alla andra medier vid det här laget veta att en rubrik som går att misstolka kommer misstolkas. Just denna tidning tillhör de som stoltast försvarat värdet av sanningen och journalistikens outtröttliga försök att ta reda på den, inte sällan i kontrast till olika nätaktörers nihilistiska klickvinklingar. Har den då ett ansvar att – kanske till priset av veckans hetaste artikel – vara bättre?

Att få sin världsbild bekräftad är en mysig känsla, och att markera sin grupptillhörighet och reagera på det gruppen upplever som ett hot är en kraftfull impuls. Källkritik, å sin sida, är en uppsättning intellektuella verktyg. Känslor och impulser trumfar alltid eftertanken, det är ingenting nytt för vår tid eller vår medieteknologi, och det är framför allt något journalistiken vet bättre än många andra. Skriver man en rubrik som går att missbruka som ammunition för sin åsikt kommer den missbrukas.

Istället för att försöka beskylla problemen som uppstår när människor försöker förstå sin omvärld på sociala medier-företag och opinionsbildande nätsajter bör journalistiken tänka igenom sin egen roll i detta kretslopp av bekräftelsejäv och vredesklick.

