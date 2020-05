Jack Werner: Så drar nyandliga konspirationsteoretiker nytta av coronapandemin

Den 24 februari 2019 stod en liten skara demonstranter på Mynttorget på Gamla stans norra strand. De bar gula västar och svenska flaggor som fladdrade i den kalla blåsten. Mot stenväggen stod en svart pickupbil parkerad. På sidan hade dess ägare målat ordet ”Kristus”, och på dess flak stod en talare och ryade om sjuklövern och invandrare. Det var ett vanligt torgmöte för den mer perifera nätburna extremhögern.

Mer överraskande var nästa talare. Upp på pickupbilen klev en man med brun täckjacka och grå mössa. Michael Oddane, som han heter, struntade i politiken och beskrev i stället sin syn på Mynttorgetdemonstrationerna som en del av det globala uppvaknande som pågått sedan 2012, då vi övergick från fiskarnas till vattumannens tid och därmed fick helt nya energier på planeten. Oddane är nämligen, snarare än högerextrem, nyandlig. Publiken skruvade på sig.

New age-rörelsen har haft stor nytta av nätet. Det blev lättare att skapa mötesplatser för gruppmeditationer, marknadsföra telefonlinjer för spådomar och varna för chemtrails. Men målgruppen förändrades inte. Det är en relativt liten och mycket distinkt grupp som lockas av spaceclearing och kristaller. På Mynttorget 2019 framstod Oddane som direkt apart. New age-inslaget stötte bort många, både i publiken och bland medarrangörerna.

Nu, ett år senare har coronaviruset möblerat om dagordningen även i de mest obskyra ytterkanterna. Berget kom till Mohammed. Alternativmediciner och pseudovetenskap har för en systemkritiker gått från belastning till foten i dörren när många söker sammanhängande förklaringar och enkla lösningar på ett av vår livstids kanske mest komplexa problem. Det enda de nyandliga behövde göra för att optimera sitt budskap var att inkorporera en spännande politisk mytologi från andra sidan Atlanten: QAnon.

QAnon är en konspirationsteori från ytterhögern, en på nätforum kryptiskt framviskad berättelse om att president Donald Trump i lönndom planerar en kupp för att haffa pedofilerna som just nu styr världen. Trump är hjälten, och skurken är samma gamla antisemitiska föreställningar om medie- och makthavarjudar som vanligt. ”Kabalen”, som de den här gången kallas.

Förut nöjde de sig med att vara vaccinskeptiker och känsliga för strålning. Nu har de upptäckt att det bara var en bit i ett mycket större pussel

Det spektakulära med QAnon är egentligen inte berättelsen, utan vilka den samlar omkring sig. De som importerat QAnon till Sverige är nyandliga, coacher och spiritister. Deras följare är ofta medelålders kvinnor, en grupp som fram tills nyligen varit ganska ointresserad av konspirationsteorier. Men den som nu ögnar igenom nyandliga Facebookgrupper ser att det är Ingegerd, Helena och Anette som skriver, och att de svänger sig med begrepp som alldeles nyss bara förekom på 4chan.

Författaren Jules Evans kallar det ”konspiritualism”. Det lockar människor som är andliga men inte religiösa, menar han, och karaktärsdrag som förenar dem är fritänkande, misstro mot auktoriteter och institutioner, instinktivt gillande av alternativa paradigmer och förhöjd känslighet för ”gömda” mönster. Här hittar vi new age-följarna. Förut nöjde de sig med att vara vaccinskeptiker och känsliga för strålning. Nu har de upptäckt att det bara var en bit i ett mycket större pussel, en världsbild färdig att anamma.

Michael Oddane var inte sen att se potentialen. Klippen på hans Youtubekanal WakeUpGlobe, som förut hade rubriker om chemtrails, vibrationer och mentalism och inte mer än ett par tusen visningar, har nu rubriker om Q, Trump, 5G och alternativmedicin, och får tiotusentals visningar. ”Det är alltid fel på det Trump gör, och på det Putin gör, och alla andra som inte verkar i globalisternas intressen”, säger Oddane med varm röst och mjukt leende. Folket på Mynttorget var ändå aldrig hans publik. De medelålders kvinnorna på Facebook visade sig bara behöva en liten knuff för att falla för honom.

Den som läser kommentarsfälten där dessa personer rör sig upptäcker snart en erfarenhet många av dem delar. När de försöker skicka länkar till sina familjemedlemmar möts de av oförstående irritation. Resultatet blir att de slutar, och vänder sig inåt, till Facebookgrupperna med sympatisörer. Där ifrågasätter ingen den delade mytologin. Det blir en varm bubbla. Och sådana kan, som vi vet, bli väldigt svåra att lämna.

