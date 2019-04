Jack Werner: Så kan en bra anekdot få evigt liv

Låt oss säga att den var strålande vacker, den teoretiska dag på 1880-talet då någons världsomsegling tog slut. Låt oss säga att solen spelade i vågorna som slog mot kajen, att handeln och myllret rörde upp damm på kullerstenen och att det luktade stad, äntligen stad, och att vår resenär kände igen sig och trivdes. Låt oss säga att denna vår teoretiska nyckelperson sökte sig till en servering och fylld av iver att berätta om sina upplevelser i främmande land slog sig i slang med några stadsbor.

En berättelse är en åsikt som publikfriar. Den mänskliga kommunikationen är överbyggd av det illustrativa berättandet: de anekdoter, berättelser eller referenser som smidigt och bekvämt beskriver våra hållningar och poänger. Vi får tänka oss att vår resenär hört en sådan festlig liten story på sin resa, och nu vill återberätta den. För anledningen att jag målat upp denna bild är att jag tror mig veta att någon mot 1800-talets slut gjorde just en sådan här resa.

Det är nämligen sedan just 1880-talet det berättats om en liten lokaltidning i Vimmerby eller någon annanstans i Småland, Blekinge eller Skåne som förorättat skrivit att de ”redan tvenne gånger hava varnat herr Bismarck”, och att järnkanslern ändå inte lyssnat. Anekdoten brukar användas mot småpåvar som utfärdar storvulna bullor, och den hittas överallt än idag. Ofta brukar man också själv erkänna att historien nog snarare är en myt än sanning, för lokaltidningsledaren där varningen utfärdats står ingenstans att finna.

Berättelsen om varningen löper genom svensk historia. I en dikt publicerad i denna tidning 1979 används figuren för att uppmuntra mer lokal kritik mot Natos upprustning. I en riksdagsdebatt 1958 anförde folkpartisten Sven Ohlon att Sverige inte kunde förvänta sig påverka ”den internationella pressen och de olika ländernas utrikesdepartement”, och liknade regeringen vid den småländske tidningsredaktören. ”Ja, herr Ohlon, det hade varit ganska klokt av Bismarck att lyssna till rösten från Småland”, svarade statsminister Tage Erlander. I Kristianstads Läns Tidning 1928 är det socialdemokraten Gustav Möllers förhoppningar om en europeisk nedrustning (ingen dålig idé, med facit i hand) som liknas vid redaktören – eller, ”en utrikesmedarbetare i en Göteborgstidning”, som det heter då.

Det är något utpräglat svenskt över berättelsen. Redaktören är en klassisk medium size dog with a big dog attitude, och hade idag kunnat vara en svensk Nyheter24-debattör med adress till Donald Trump. I Sverige är vi stora nog i sinnet för att göra sådana anspråk, och avlägsna nog för att de ska framstå som löjliga. Ja, förutom här verkar den faktiskt bara cirkulera på andra sidan jorden.

För i avlägsna Australien och Nya Zeeland, som förvisats till en sådan läktarplats inför världspolitiken, där finns av allt att döma samma beskäftiga tidningsredaktör. Men där är det tsaren i Ryssland, eller kejsaren av Tyskland, han varnar. ”We Warn the Tsar” rubriksatte 2017 australiensiska Spectator, och hänvisade till något som den tasmanska tidningen The Mercury skulle ha publicerat 1892.

Historikern Marion Diamond på University of Queensland spårade för några år sedan storyn i de öppna arkiv som finns över australiensiska och nya zeeländska tidningar, och upptäckte att den utgjorde en vanligt förekommande förolämpning på 1890-talet. Australiensarna drev med Nya Zeeländarna, som i sin tur drog den på irländarnas bekostnad.

Det är ofint att fråga om sanningen i en sägen, men för all del: Diamond hittar faktiskt en engelsk tidning, Lloyd’s Weekly Newspaper, som 1873 varnar tsaren för att hålla fingrarna borta från Uzbekistan. Mer spännande är att det hela i Sverige kanske började som ett skämt.

I en spalt i den ”skämtsamma veckotidningen” Glunten 1881 häcklas den kände publicisten Axel Krook. Under vinjetten Storslagna ord tillskrivs Krook sarkastiskt citatet ”Vi hafva varnat honom (Bismarck), nu får han skylla sig sjelf”. Tydligen ansåg man på Glunten att Krook var en uppblåst typ, och skapade så en myt som lever kvar än idag.

Men nog är historierna varandra för lika för att ha kunnat uppstå på varsitt håll. Kanske har Diamond rätt i att berättelsen om redaktören som varnade statsmannen även återfunnits i Storbritannien, men där är beläggen ändå få i jämförelse med i Sverige och i Australien och på Nya Zeeland.

För att förklara luckan får vi ånyo tänka oss den vittbereste men teoretiska person som en gång, en solig dag, klev i land antingen här eller där, och återberättade vad hen hört antingen där eller här. Och så slog storyn rot och fortbildade sig i generation efter generation, ända fram till idag. En berättelse är ingenting utan sin publik. Och det var här och på andra sidan jorden just den här historien fann sin.