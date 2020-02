Jack Werner: SD:s försök att läxa upp journalistiken är skrämmande

För att vara en smoking gun var den inte särskilt dramatisk, den lilla avgörande meningen som gav Nils Funcke Stora journalistpriset. Men han förstod omedelbart när han läste den, långt in i yttrandet som UD skickat till JK, att den skulle leda till utrikesminister Laila Freivalds avgång. Meningen kopplade nämligen direkt ihop henne med en nedsläckt hemsida och ett övergrepp mot yttrandefriheten.

Ett litet parti långt utanför riksdagen hade 2006 på sin webbplats sverigedemokraterna.net publicerat bilder av profeten Muhammed, och ådragit Sverige mellanösternsk vrede. ”Den 8 februari kontaktade en tjänsteman i departementet, efter samråd med utrikesministern, företaget som hyste hemsidan”, stod det i yttrandet från UD som Funcke den våren läste.

Därefter hade plötsligt sverigedemokraterna.net slocknat, och den politiska makten alltså medverkat till att tysta det misshagliga fria ordet. Funckes avslöjande ledde till att Freivalds fick hård kritik och avgick.

Den händelsen hade Jimmie Åkesson kunnat jämföra med om han vill relativisera sitt partis försök att kontrollera det fria ordet. Då hade han kunnat lyckas med sin kålsuparsnyting. Nu väljer han i stället något annat. ”It's OK when we do it” skriver han på Instagram, vid en jämförelsebild mellan hur Socialdemokraterna å ena sidan kritiserat SD:s förslag att kalla upp public service-chefer till riksdagen för att förklara sina inslag, och å andra sidan begärt möten med nätjättarna Google och Facebook.

Att SD föredrar fogliga Facebookgrupper framför skärskådande journalister är ingen nyhet, men det hjälper inte Åkessons dödfödda jämförelse. När den politiska makten kräver förhör med redaktionella medier och därmed bryter den arm vars avstånd ska finnas dem emellan är och förblir en helt annan sak än när den kräver ansvar av globala affärsjättar, hur godtyckliga deras avstängningar av konton än är. Jag har också blivit spärrad på Facebook. Men den fantasi som krävs för att läsa det som resultatet av en överenskommelse mellan Stefan Löfven och Mark Zuckerberg saknar jag. Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis.

Nej, SD:s försök att med makten som fond läxa upp journalistiken står i ensamt, skrämmande majestät. Strategin är välbekant, att fejka handlingskraft genom att påminna sina väljare om att medierna är den gemensamma fienden framför alla andra. Det nya är försöket att omsätta pratet i maktutövning. Redaktionernas svar måste alltid vara att det är de, och inte politikerna, som står för sina publiceringar. Annars handlar det inte längre om journalistik, utan om propaganda.

Ansvarar för sina publiceringar gör för övrigt Åkesson och Sverigedemokraterna också, även om de gärna låtsas som något annat. När DN 2018 ganska övertygande kunde visa ett samband mellan publiceringarna på diverse högljudda Facebooksidor och SD:s kommunikationsavdelning gick Åkessons svar i en välbekant melodi: ”Jag har inget ansvar”. Kanske borde han kalla upp sin egen kommunikationsavdelning till klargörande samtal i stället för en redaktion han inte har någon bestämmanderätt över.

När makten vill kontrollera medier är det per definition den starkares försök att tysta den svaga. Man kunde hoppas att Freivalds nedslag på Sverigedemokraterna 2006 skulle lärt dem vad det innebar att bli den processens offer, då när de hade 1,44 procent av rösterna. Ändå jämför de inte med den händelsen, för det hade också inneburit att fördöma den. Och nu, inför att de nu i nästa val kan bli Sveriges största parti, fruktar jag att de snarare ser Freivalds som inspiration.

Läs mer:

M och KD tar avstånd från SD:s public service-förslag

Hanna Stjärne om SD:s krav: ”En gräns har passerats”

Läs fler texter av Jack Werner till exempel ”Hur många kommentarer utgör en hatstorm?”