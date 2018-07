Jacob Lundström väljer sina fem favoriter – vecka 30

Serieroman

Zerocalcare

“Kobane calling” (Lion Forge)

Det har redan gått över tre år sedan den italienske serietecknaren Zerocalcare begav sig till regionen Rojava i norra Syrien, för att skildra de kurdiska styrkornas front mot Islamiska staten. Först i höstas utkom ”Kobane calling” på engelska och vid det här laget är boken inte längre nyheter, men däremot ett lika underhållande som upplysande stycke samtidshistoria. Zerocalcare fångar sin egen bortkommenhet i stridens hetta, men gestaltar framför allt en geopolitisk tragikomedi om det kurdiska folkets umbäranden och kamp för självständighet.

Film

”Phantom thread”

Regi: Paul Thomas Anderson

Plejmo, SF Anytime, Itunes, m fl

Los Angeles-regissören Paul Thomas Anderson berättar en ojämlik kärlekshistoria i London. Resultatet är virtuost. Liv Ullmann lär ha sagt att frukostarna med Ingmar Bergman kunde påminna om morgonstunderna i ”Phantom thread”. Daniel Day‑Lewis gör rollen som kläddesignern Reynolds Woodcock som anmärker på minsta knäckebrödsljud från hans musa och älskarinna Alma Elson (Vicky Krieps). Dessutom en fascinerande studie i hur man tar ner en kulturman på jorden (med hjälp av svampstuvning). Nu går årets bästa film att se hemma.

Utställning

“Default characters”, Anna Ådahl

Marabouparken (pågår till 26 augusti)

Vem bestämmer över våra kroppar? Skönhetsindustrin, visst, men det finns även andra krafter som vill att vi ska anpassa oss efter förutsägbara modeller. Konstnären Anna Ådahls ”Default characters”, med videoverk och installationer, tar sin utgångspunkt i simuleringar av folkmassor. Numera används mjukvara som utvecklades för att datoranimera krigsscener i Hollywood också för att hantera rörelsemönster i folkhav. Nedslående om relationen mellan individ och massa i den digitala övervakningsåldern.

Musik

”Nasir”

Nas

Det räckte med tio låtar för att ”Illmatic” skulle bli en omedelbar klassiker 1994. Sedan spårade det ur, särskilt i dubbelalbumet "Street’s disciple" från 2004, men nu har rapparen Nas gjort sitt mest koncisa album hittills. ”Nasir” innehåller bara sju låtar och samtliga är producerade av multiaktuella Kanye West. Musikaliskt är det Nas bästa album sedan debuten – från Slick Rick-loopen i ”Cops shot the kid” till Kourosh Yaghmaei-samplingen i ”Adam and Eve”.

Podcast

“Chapo trap house”

Soundcloud, Itunes

Det började som en ventil under presidentvalet men har närmast blivit en institution inom den mindre salongsfähiga amerikanska vänstern. ”Chapo trap house” är en snabbtänkt New York-baserad podd som blandar politisk vrede med skoningslös humor och häcklar inte bara Trump och hans hantlangare utan även etablissemanget inom det demokratiska partiet. Däremellan initierade intervjuer med författare och journalister samt filmdiskussioner och litterär högläsning (mest minnesvärt ur Steven Seagals roman ”The way of the shadow wolves”).