Jacob Mühlrad: “Jag värderar meningsfullhet mycket högre än lycka”

För 15 år sedan kunde Jacob Mühlrad knappt läsa och hade svårt att förstå klockan. I dag är han en av Sveriges främsta tonsättare och ska snart debutera som författare.

– Det känns overkligt att jag ska bli författare. För mig är det en så stor och grandios titel på något sätt.

Kompositör är inte så dåligt det heller.

– Nej, det är sant.

27 år gamla Jacob Mühlrad lutar sig tillbaka i stolen och skrattar. Han är klädd i en mörk tröja, tajta jeans och en lång kappa. Ur kappans ficka gräver han fram ett naturläkemedel som sägs förebygga influensa. När DN träffar honom är det fem dagar kvar till premiären av hans senaste verk ”Time” på Berwaldhallen, och nu kryper förkylningen oundvikligen på. ”Time” är en av världens största körbeställningar och kommer att uppföras av Sveriges Radiokör i Sverige, WDR Rundfunkchoir i Tyskland, Capella SF i USA och Tapiola Choir i Finland.

Jacob Mühlrad har på bara några år tagit musikvärlden med storm. Hans verk har bland annat framförts på Carnegie Hall i New York, på Kungliga Operan och i Berwaldhallen. Dessutom ska han nu gå in i ett treårigt samarbete med Kungliga filharmonikerna, ett projekt som bland annat kräver att konserthuset i Stockholm byggs om. Att säga att han har en hel del på gång är en underdrift.

Han drivs av en glöd, en kraft som tagit olika skepnader under hans uppväxt och delvis har sitt ursprung i Förintelsen.

***

Foto: Beatrice Lundborg

Mühlrad växte upp i Bromma i en judisk familj tillsammans med föräldrarna Rosie och Richard och storasystern Hanna. Familjen består av många starka och högljudda karaktärer. Den röriga stämningen hemma gjorde honom allt mer introvert och han led av tvångstankar. Det i kombination med att han var djupt religiös, kunde få honom att framstå som en speciell figur på skolgården.

– Men jag blev inte mobbad av mina klasskamrater, utan av mina lärare, säger Mühlrad.

Lärarna i den judiska Hillelskolan placerade honom i ett fack. De tyckte att han var stökig, en roll som Mühlrad själv inte kände att han passade in i.

– Men då får jag väl bli en av dessa stökiga snubbar då, tänkte jag.

Mobbningen, som Mühlrad kallar det, bottnade i hans problem att ta in kunskap. En matte- lärare uppmanade honom en gång att lämna klassrummet eftersom det inte var någon idé att försöka lära honom något mer. Det var först när han var 13 år som hans mamma, efter flera försök, lyckades övertala skolan om en dyslexiutredning.

– Min mamma tog en väldigt tuff strid för mig. Hon försvarade mig kanske lite väl villkorslöst men det behövdes för att väga upp det här andra villkorslösa sågandet från lärarnas sida, säger Mühlrad.

Han diagnostiserades med dyslexi precis innan han började högstadiet i Enskilda gymnasiet. Betygen var då en katastrof. Tanken på att han några år senare skulle kunna komponera verk och skriva en bok, hade fått både honom och lärarna att skratta.

***

Om ungefär två år ska Mühlrad debutera som författare. Han ler när han berättar om skrivprocessen som sakta men säkert kommit igång. Med betoning på sakta.

– Jag läser och skriver väldigt långsamt. Jag har svårt att stava och har en oläslig handstil.

Han började skriva i våras. Boken, som ges ut av Norstedts, ska kretsa kring hans tankar om musik, men exakt vad den ska innehålla är fortfarande oklart.

– Det är lite grann som när jag komponerar, jag skapar kronologin i efterhand, säger han och tar en klunk av det gröna teet.

***

Foto: Beatrice Lundborg

Det var vid sju års ålder som Jacob Mühlrad upptäckte den kraft som skulle hjälpa honom under uppväxtåren och senare i livet på den konstnärliga banan. Han blev mycket religiös. Hans tro var så djup att familjen fann den märklig.

– Pappa tyckte nog att jag var ganska extrem. Mamma också, men hon var stöttande. Min syster frågade mina föräldrar om de inte märkte att jag var knäpp? Hon menade att min superdedikering till Gud var ett symptom på ohälsa.

Till och med den judiska skolan tyckte att han var ”för judisk”. Han började odla lockar vid tinningarna, så kallade pejes, och kommer ihåg hur han resonerade:

– Om det finns en Gud som är allsmäktig, om det finns en helig skrift där det klart och tydligt står hur man ska leva sitt liv, om allt det är sant, hur ska man då inte kunna göra det hela fullt ut?

När fick du de tankarna?

– Jag var sju eller åtta år. Jag undrade hur släktingar som sa att de också trodde på Gud, inte kunde följa allt som stod i toran.

För hans pappa var lördagarna i synagogan en social stund med de andra gubbarna. Inte för Jacob. För honom var ceremonin och den judiska liturgin det viktiga. Han njöt av att hans lärare inom Chabadsekten, som han ville bli en del av, läste högt ur den muntliga toran, talmud, för honom.

– Då fick jag använda mig av mitt gehör. Det var mitt sätt att ta till mig kunskap.

Synagogan gav honom ett lugn.

– Allt annat gled mig ur händerna och förändrades hela tiden. Men lördagarna i synagogan var konstanta. Det var samma ritual som upprepades varje gång.

Tron blev viktig för dig tidigt. Varifrån kommer det?

– Det är någon konstig inre kraft jag fortfarande har. Jag tror att jag använder mig av den i mitt komponerande. Jag vill inte bena för mycket i det, jag vill bara låta den vara där, för mig är det som en eld som blir starkare och svagare, men den finns alltid.

Ändå skulle han snart märka att tron börjar falna, men att musiken började fylla det tomrum som Gud lämnade.

***

Mühlrad beställer in en sallad med handskalade räkor och sätter sig vid ett litet runt bord i salladsbaren vi besöker. De tunga gråa moln som har legat ovanför Stockholm under större delen av november gör inte Mühlrads premiärförkylning gott. Mühlrad lider av en obotlig scenskräck och ser inte fram emot premiären i Berwaldhallen.

– Jag kommer att vara yr av alla betablockerare och mediciner mot illamående och kräkningar, säger han.

I verket “Time” översätter han ordet tid till 29 olika språk, som 32-mannakören sjunger i olika konstellationer till musiken. Det är ingen slump att ordet blev just tid. Under de senaste åren har han sett en tydlig tematik i sina verk: en slags undersökning av evigheten. I verket ”An echo of memories” skapar han en evig ton som varken har en början eller ett slut ”med hjälp av magneter. Samma tematik finns i ”On the verge of eternity”.

– Det närmaste man kan komma döden är absolut tystnad. Men absolut tystnad existerar inte, som John Cage bevisar i verket ”4:33”. Ljudet runtomkring oss blir verket. Mitt sätt att gestalta den absoluta tystnaden blir genom att göra ljudet så konstant som möjligt. Det starkaste karaktärsdraget för tystnad är just det konstanta, säger han och fortsätter:

– Det är väl klart att det bottnar i mammas sjukdom.

Enligt läkarna borde cancersjuka Rosie Mühlrad ha varit död vid det här laget. Men hon har levt flera år över den tid hon fick.

Inför premiären av ”Time” hoppades Jacob Mühlrad att hans mamma skulle kunna närvara i Berwaldhallen. När jag ringer upp honom efteråt är han lättad.

– Hon var där. Det kändes otroligt starkt, på ett sätt tar jag det för givet, men ibland kan jag vakna upp och förstå hur unikt det är. Det känns stort att återigen få ha med henne på en premiär.

***

Jacob Mühlrad efter premiären i Berwaldhallen Foto: Arne Hyckenberg 2018, Arne Hyckenberg

När Jacob Mühlrad var 15 år gammal bar hans pappa upp ett gammalt Casiopiano till tonåringens rum. På pianot fanns Mozarts ”Alla Turca” förprogrammerat att lyssna på. Jacob lyssnade och lärde sig snart att spela hela verket på gehör.

Genom pianot hittade Mühlrad ett slags mening i tillvaron. Musiken har succesivt tagit den plats som Gud tidigare haft i hans liv. Nu är musiken hans tro.

Snart började en av Sveriges bästa pianister, Staffan Scheja, ge honom privatlektioner. Målet var att bli konsertpianist, men sedan mötte han kompositören Sven-David Sandström.

– Jag träffade Sven-David på en glöggtillställning där jag råkade spela fel, jag fick en blackout. Det var väldigt pinsamt. Jag började snabbt spela ett eget stycke som jag hade improviserat fram.

Sandström blev imponerad och gav Mühlrad sitt visitkort.

– Efter att jag ringt honom ett antal gånger gick han med på att komma till mitt gymnasium och ge mig privatlektioner. Han har betytt otroligt mycket för mig, säger Mühlrad.

Sven-David Sandström sa att han måste lära sig läsa noter och skrev ett rekommendationsbrev till Gotlands tonsättarskola. Snart packade Mühlrad sina väskor och åkte.

– Jag studerade två år på Gotlands tonsättarskola. Jag har över 80 timmar inspelade föreläsningar som jag fortfarande lyssnar på, säger han och fortsätter:

– Den tiden gav mig otroligt mycket. Jag gick från att inte kunna skriva ”Lilla snigel” med noter till att skriva mitt första körverk för en 32-mannakör. Det var så fett. Från ett gymnasium där jag skolkat halva tiden kom jag till en skola där jag blev kompis med lärarna och studerade tolv timmar om dagen. Min hälsa var kanske inte på topp, jag tränade inte. Jag bara jobbade. Men det var nödvändigt, jag behövde den tiden att gå all in.

Musiken ersatte Gud. Kunde du överföra upplevelserna i synagogan till musiken på något sätt?

– Ja, till hundra procent. Om jag i dag skulle beskriva min musik så är det verkligen det repetitiva, det meditativa. Jag inspireras också väldigt mycket av toraläsningens enstämmiga melodier som är väldigt komplexa. Både i mitt verk ”Nigun” och ”Silent prayer” försöker jag återskapa det tillstånd jag hade när jag pratade med Gud. Min musik går ofta ut på att porträttera en gudstjänst, men jag abstraherar Gud.

Har du ritualer för själva musikskrivandet också?

– Nej, jag tycker om att låta det vara fritt. Jag vill att mitt skapande ska vara som dagarna när jag skolkade, du vet den här känslan av att tiden står still, alla andra är någon annanstans, medan jag är i min bubbla.

Är det samma känsla som när du var liten och pratade med Gud?

– Ja, exakt. Det känns som att musiken pratar tillbaka till mig. Jag känner aldrig att det är jag som dikterar den, ju djupare jag kommer i musiken desto mer märker jag hur den styr mig.

***

Foto: Beatrice Lundborg

Trots att Jacob Mühlrad lider av scenskräck erkänner han att det blivit väldigt mycket media under den senaste tiden. Han menar att han berättar för att sprida konstmusiken i Sverige.

Men han har tagit hjälp för att bygga sitt varumärke. Han har anlitat en pr-byrå. De fungerar ibland som psykologer som påminner honom om att bara vara sig själv i media. Och det är han, vilket har lett till att personer som han aldrig träffat beter sig som att de känner honom.

– När jag var på en dejt för några veckor sen, kom det fram en okänd person och frågade mig hur min mamma mår. Det känns osoft, men jag får jag väl på ett sätt skylla mig själv, säger han.

Vi lämnar salladsbaren och promenerar till fotostudion för att ta bilder. Mühlrad har tagit med sig några olika outfits som han vill fotograferas i. Ur väskan plockar han också upp ett smycke: en Davidsstjärna.

***

Judehatet finns i alla samhällsklasser i Sverige. Det är så starkt rotat i europeisk kultur.

En kväll när Jacob Mühlrad är ute på Berns i Stockholm kommer en man fram till honom. Han frågar om Jacob är jude och efter ett jakande svar blir mannen hotfull. Han säger att judar är det värsta som finns och att Mühlrad ska stå till svars för konflikten i Mellanöstern. Mannen blir våldsam och tar tag i Mühlrads axel, men han lyckas slingra sig ur greppet och försvinna därifrån.

– Det var obehagligt. Han ville slå mig, säger han och fortsätter:

– Judehatet finns i alla samhällsklasser i Sverige. Det är så starkt rotat i europeisk kultur.

Du bär Davidsstjärnan. Vad betyder den för dig?

– Jag har aldrig tidigare känt ett behov av att bära den, men nu när antisemitismen växer sig starkare igen känner jag att den är viktig. Jag bär den med stolthet.

Det är ett under att Jacob Mühlrad existerar. Det gäller oss alla, men för hans del är det möjligen ännu mer osannolikt. Hans mormor, morfar och farfar överlevde alla Förintelsen, medan resten av deras familjer mördades av nazisterna. Både hans mormor och morfar satt i koncentrationsläger, medan hans farfar av en slump skickades till Sverige på en båt som hans bror egentligen skulle ha åkt med.

– Sannolikheten att de alla överlevde Förintelsen är läskigt liten, säger Mühlrad.

Hur har deras öde präglat ditt liv?

– Man måste givetvis ha väldigt mycket tur för att överleva. Det helvete som min morfar själv beskrivit att han upplevde fick ju ibland döden att verka som en ljuv utväg. Väljer man att inte ta sitt liv i ett sådant läge så måste man ha en bra anledning att fortsätta kämpa, och jag tror att han hade det, säger Mühlrad och fortsätter:

– För mig betyder mitt liv så hemskt mycket eftersom han valde att överleva. Jag tror att det är därför både jag och min syster värderar meningsfullhet mycket mer än lycka.

Vad är meningsfullt för dig?

– Att skriva musik. Livet är oändligt tufft på många sätt, och jag utsätter mig för saker som är svåra, men genom musiken tar jag mig förbi det.

Som vadå?

– Som premiären av ”Time”. Att inte kunna vara mentalt närvarande på min egen premiär. Men jag gör det för att det är nödvändigt. Skulle min musik inte spela någon roll för andra människor, så skulle jag ändå inte sluta. Det finns inget läge där jag skulle sluta komponera.

Om du en dag vaknar upp och förlorar glöden?

– Det hade varit svårt att fortsätta leva. Den dagen jag slutar skapa musik finns jag nog inte längre.

Glöden är det viktigaste?

– Ja, glöden och kärleken till musiken. Jag kanske fortfarande är lite extremist.

