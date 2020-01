”Jag är en mycket lugnare person sedan jag började jobba med glas”

På parkeringen utanför glasmuseet i byn Boda Glasbruk står inte en enda bil. Ännu har inte The Glass Factory, som det heter, öppnat för säsongen.

– Det är som dödast precis nu. Dödsdött liksom, säger Hanna Hansdotter. Hon pekar mot andra sidan landsvägen.

Där ligger en kiosk med en svensk flagga på svaj. Om sommaren säljer de lunch där. Samma varje dag: Chili con carne och linssoppa.

Men ännu har inte kiosken öppnat.

– Så jag har köpt lite lunch till oss, säger hon.

Foto: Lina Alriksson

Hanna Hansdotter är en av den svenska glaskonstens nya stjärnor. Med sina svulstiga, vackra och barockliknande verk, fångade mitt i en rörelse, har hon varit med om att förändra bilden av vad glaskonst kan vara. Det är långt från det mer stilrena svenska glas som glasbruk som Kosta Boda och Orrefors en gång gjorde sig känt för.

För henne är det explosiva färger och former som gäller.

– Glas kan vara så snyggt, glansigt och nästan överdådigt. Då tycker jag det är roligt att förstärka det så mycket att det blir jobbigt. Lite groteskt, säger hon. Det skulle kännas helt meningslöst att göra något som redan är gjort.

Byn Boda Glasbruk består av en landsväg kantad av några hus. 150 invånare. Byns pumpande hjärta är glasbruket. Den förra detta industrilokalen har gjorts om till ett museum över brukets långa historia kombinerat med verkstäder för både svenska och internationella konstnärer. Här har Hanna Hansdotter blåst glas i två år. Flera gånger under intervjun återvänder hon till det: två år! En halv evighet. Rastlösheten sitter i kroppen.

Jag säger till henne att jag alltid beundrat glasprocessen.

– Kom med här, säger hon och öppnar dörren till glashyttan och drar upp axlarna.

– Gud så kallt, det brukar vara varmare här inne.

Hanna Hansdotter Glaskonstnär, född 1986. Uppvuxen i Lund. Bor i dag på en stor gård från 1800-talet den lilla byn Skruv i Lessebo kommun. Familj: Mamma, två systrar och en sexårig son. Utbildad på Riksglasskolan i Orrefors och Konstfack i Stockholm. Fick sitt genombrott med utställningen ”Avtryck 2017”, och kom sedan i kontakt med galleriet CFHILL i Stockholm som hon nu samarbetar med. Om inspiration: ”Just nu läser jag böcker om ornament. Även arkitekturhistoria är en stor inspirationskälla – det kan handla om allt från stora byggnader till små detaljer som gammal mosaik från Marrakech. Men framför allt är det möten människorna som inspirerar. Ibland kan man bara känna, vilken power! när man möter någon som går utanför normen. Det tar jag med in i skapandet.” Om en vanlig arbetsdag: ”Det finns inga vanliga arbetsdagar, alla dagar är varierande. Jag försöker känna efter på morgonen hur jag mår. Är jag trött så gör jag något fysiskt – forslar glas mellan olika ställen. Är jag pigg kanske jag möblerar om i ateljén. Och vill jag inte tänka alls så arbetar jag i hyttan.” Aktuell: Med tre utställningar under våren. I Stockholm, Berlin och Ronneby. I Stockholm ställer hon ut på galleri CFHILL från och med mars. Håller dessutom på att bygga hönshus och köpa hästar. Visa mer

Det är här inne Hanna Hansdotter blåser allt sitt glas. Under processen är det mellan tusen och fjortonhundra grader i ugnarna, förklarar hon. Går temperaturen under åttahundra grader stelnar glasmassan.

Hon beskriver glasblåsandet som att titta in i solen.

– Först smälter man glaset så att det får samma konsistens som sirap. Sedan börjar man snurra upp det på en pipa, alltså en ihållig metallstång. I ena änden av den blåser man in luft Man måste hela tiden snurra pipan för att glasmassan inte ska rinna av. När den väl är centrerad på pipan formar man glaset.

Foto: Lina Alriksson

Det hela är en snabb process. Glaset måste hållas varmt. Hon tar upp ett cocktailglas som hon blåste före jul.

– Jag tror att vi har klockat de här på två minuter, säger hon.

Går man in på Hanna Hansdotters Instagram möts man nästan bara av bilder på glasskulpturer. Men två foton sticker ut. Det ena är på hennes sexåriga son. Den andra är en bild på hennes mamma ute i skogen från mors dag förra året. ”MY MOM IS A SUPERSTAR” står det och under bilden beskriver hon hur mamman uppfostrade henne och hennes två systrar själv, efter att pappan gick bort när Hanna bara var femton år gammal­.

– Vi firade aldrig jul, fick inga julklappar, säger Hanna. I stället tog mamma med oss på resor världen över där vi fick möta olika kulturer. Och så släpade hon runt oss på mängder av museum.

Hanna Hansdotter är uppvuxen i Lund. Där finns två personlighetstyper (jag vet, för jag är också född där): de som vuxit upp i studentstaden och älskar den, eller de som flyttar så fort det går. Hanna tillhörde den senare. Tidigt visste hon att en akademisk bana var utesluten. Den rastlöshet som fortfarande är en stor del av hennes personlighet gjorde det omöjligt att koncentrera sig på både ord och siffror.

Det tog ett tag att acceptera det.

– Mamma ville att jag skulle bli naturvetare, något tryggt och redigt, säger Hanna. Hon hade själv en stark yrkesstolthet som lärare i matte och fysik. Möjligen fanns det hos henne också en oro utifrån att hon hade försörjt tre barn själv. I dag är hon jättestöttande, men jag hade nog valt den konstnärliga banan tidigare om jag själv fått bestämma, säger hon, tar en paus och fortsätter:

– Jag ser mig själv som en late bloomer. Om man nu får säga att jag har bloomat?

Foto: Lina Alriksson

Och ja, nog får man säga att Hanna Hansdotter gjort det. Hon valdes till Årets stjärnskott på Elle decoration design award 2018. Förra året tilldelades hon tidningen Residences pris för årets konsthantverk. I mars väntar årets första utställning i Stockholm. Efter det Ronneby konsthall. Och sedan tillbaka till Stockholm och Market art fair.

Nu trängs nästan hundra glasskulpturer på golv och hyllor i hennes ateljé. De liknar smälta kroppar, stalagmiter som mjuknat, och går i rosa, blått, guld, orange. Trots att rummet har rejäl takhöjd och tjugo fönster känns det överbefolkat. På hennes begäran har väggarna målats rosa och mitt i rummet står en stor rulle bubbelplast, även den rosa, specialbeställd.

Hon tar upp en av sina kreationer i famnen. Armarna räcker knappt runt.

– Egentligen var det en slump att det blev just glas, säger hon. Jag visste knappt vad det var. Vem blir glasblåsare, liksom?

Hon var på besök hemma i Lund.

– Mamma tyckte jag borde ta tag i mitt liv men jag visste inte riktigt hur. En kväll satt vi och kollade på ett nyhetsprogram på tv tillsammans och så kom ett inslag om glasblåsning. That’s it, tänkte jag. Det där ska jag göra.

Och så blev det.

Hanna Hansdotter sa upp sig från sitt jobb på en bensinmack i Oslo och sökte in till en glasblåsarutbildning i Kosta, därefter en i Orrefors. Sedan fortsatte hon till Konstfack. Mitt i utbildningen fick hon barn och tog en tvåårig paus innan hon återvände till skolan. När hon tog examen 2017 hade hon blivit ensamstående mamma, fått kontakt med ett galleri i Stockholm och karriären hade kommit i gång på riktigt. Allt på samma gång.

Och nu är hon tillbaka, i Småland där allt började, bara några mil från Orrefors.

– Ja, jag tror definitivt att slumpen styr mycket av våra liv. Vi föds väl med vissa egenskaper och färdigheter. Och sen är det mycket tillfälligheter som gör att vi kommer dit vi kommer, säger hon.

Bild 1 av 2 Foto: Lina Alriksson Bild 2 av 2 Foto: Lina Alriksson Bildspel

Här vill hon stanna. För ett år sedan köpte hon en stor 1800-talsgård i Skruv, en liten by som hon beskriver har två invånare: hon själv och hennes son.

På frågan om hon saknar Stockholm kommer svaret snabbt.

– Absolut inte. Varje gång jag kommer till T-centralen drar jag upp luvan och går snabbt genom folksamlingen och hoppas att ingen försöker prata med mig. Lämmeltågen i underjorden gör mig galen.

– Nu befinner jag mig där jag vill, säger hon och rättar till kepsen där SKOGEN står broderat med bokstäver som flutit ihop. Jag tror att jag för länge hade längtat efter ett sammanhang att få skapa i, säger hon och ändrar sig sedan: nej, efter ett material att få skapa i. Nu har jag både och.

Men vad är det som är lockande med just glas?

– Det finns en begränsning i glaset som jag tycker om. Saker i processen som man tvingas förhålla sig till. Värmen, den flytande massan, tidspressen. I dag är jag en mycket lugnare person, men tidigare var jag mer hetsig, och att blåsa glas går ju väldigt fort. Tempot passar mig. Det tar liksom bara tjugo minuter att blåsa en av de här stora skulpturerna. Dessutom är det spännande. Man måste vara nära glaset men inte för nära.

Hennes skulpturer tycks vara i ett tillstånd mellan det fångade och det fria. Ett samspel mellan den fasta formen och den fria luften.

Under examinationen på Konstfack stod skolans prefekt länge och tittade på hennes skulpturer. Sen vände hon sig till Hanna och sa: ”De är liksom... för mycket.”

Hon ler när hon berättar om snabbrecensionen.

– Jag förstod var hon menade och tyckte att det var en rolig iakttagelse. Men det är precis så jag vill ha det. Jag vill att de ska vara som svulstiga och fläskigt ornamenterade kroppar. Tänk dig något som försöker sticka i väg i en för liten klänning, och så till slut brister alla knapparna och allt fläsk bara väller ut. Så är ju mina skulpturer. Något som vill fram.

Är viljan att bryta sig ur något som du också känner igen från dig själv?

– Ja, absolut. Jag har funderat mycket över min kropp ända sen jag var liten. Som tjejer ofta gör. Frågor som: Hur tjock får man vara? Hur ska man se ut? Men även att gå utanför normen på andra sätt, som att vara ensamstående mamma och flytta ut på landet, för den delen.

Foto: Lina Alriksson

Hon säger att glappet mellan vem man ser ut att vara och vem man egentligen är inuti intresserar henne.

– Det här att andra har en bild av en men man känner att man är något annat. Men också hur det är att kämpa för att försöka bli något annat. Det finns i mina skulpturer, och det finns i mig själv, säger hon. Jag älskar liksom symmetri, men något måste störas i symmetrin annars blir det inte intressant.

I det lilla köket gömt mellan museet och ateljéerna plockar Hanna Hansdotter fram oliver, fetaost, tomat och salladsblad till en grekisk lunchsallad. Mellan tuggorna börjar vi prata om människans fascination för form

– Jag tror att människan alltid har dragits till former, säger hon. Det är ungefär som att bygga bo. Att man fixar det runt omkring sig. På något sätt tror jag att det är ett sätt att må bra.

Hon säger att det finns något sensuellt i att arbeta med händerna som hon tycker om. Hemma på gården går mycket tid åt att bara få vardagen att gå runt. Skotta snö, hugga ved, klippa gräs. Hon lagar all mat på en vedspis. Det blir slow cooking, skämtar hon. Huset har varit ett sätt slå rot, att säga: nu stannar jag här ett tag.

Och om rastlösheten slår till finns det alltid saker att göra. Som att bygga och snickra. Eller planera för djur som ska köpas in. Nu är hon inne på höns och hästar.

– Eftersom det bara är vi två som bor på gården känner jag att vi behöver bli lite fler så jag håller på att bygga hönshus nu.

I det långsamma livet i hemmet får hon också impulser till sitt konstnärliga arbete.

– Jag kan sitta med katten i knäet och dra händerna genom pälsen och bara känna: päls! Vilken dragningskraft päls har! Jag har också tittat mycket på ådringarna som finns i träväggarna hemma i huset. Så är det för mig med material, jag tror att jag hittar min inspiration väldigt fysiskt genom att känna och ta på olika saker.

Foto: Lina Alriksson

Just nu tänker hon mycket på åt vilket håll hon ska driva sin glaskonst. Vad som är nästa steg.

– Jag känner att jag är på väg mot något nytt. Jag kommer alltid att vara ganska rastlös, det är nog sån jag är. Men samtidigt är jag väldigt trogen mitt material. När jag tänker på något nytt så tänker jag i glas, säger hon.

Mer än så vet inte Hanna Hansdotter om framtiden. Det finns en glädje i att bli äldre och på vissa sätt lugnare. Möjligheten att bestämma hur vardagarna ska se ut har blivit större. Det gäller bara att planera för att få allt att gå ihop: glasblåsandet, utställningarna, resorna, arbetet med gården och så hämtning och lämning av sonen på skolan varje dag.

Men oavsett hur mycket man planerar händer ju alltid oförutsedda saker i livet. Kanske lite som att blåsa glas?

– Ja. Man kan försöka styra glaset till att anta olika former och försöka bestämma hur det ska se ut. Men ibland gör det ändå precis som det vill.

