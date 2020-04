”Jag är övertygad om att vi kommer att få se dramatiska förändringar”

Naomi Klein

Född 1970 i Montréal, studerade filosofi och litteratur vid University of Toronto innan hon började jobba som reporter.

Är gift med dokumentärfilmaren Avi Lewis, tillsammans har de sonen Toma, född 2012.

Debuterade 1999 med boken ”No logo” om varumärkens makt. Har därefter gett ut ”Chockdoktrinen” (2007) om hur nyliberala krafter utnyttjar kriser.

”Det här förändrar allt” (2014) om den globala uppvärmningen och kapitalismen.

Skriver regelbundet för tidningar som The Guardian and The Intercept.

Sedan 2018 innehar hon en professur i media, kultur och feministiska studier vid Rutgers University i New Jersey.

Har varit en del av Bernie Sanders primärvalskampanj.

Aktuell med ”I lågor. Ett brandtal till världen för en green new deal”, som ges ut på svenska av Ordfront.