”Jag gläder mig åt att jag fick vara med på den tiden när folk köpte skivor”

Det är tjugosex år sedan Sheryl Crow debuterade, men publiken består. I juni landade hon i Stockholm för att tillsammans med Phil Collins fylla Friends arena. Senare på turnén väntade Glastonburyfestivalen och 90.000 fans på Wembley i London (där hon framträdde ihop med The Eagles).

Ändå är musiken inte det enda som engagerar henne. Från scenen hyllar hon numera Greta Thunberg och tillägnar den svenska miljöaktivisten sin låt ”Soak up the sun”. Miljöarbete, stöd för barnverksamheter och cancerforskning – hon har överlevt både en hjärntumör och bröstcancer – upptar alltmer av hennes tid. Nya albumet ”Threads” blir dock hennes sista.

– Jag var deppig ett tag när folk slutade att betala för musik, men har kommit över det, försäkrar hon ur djupet av sin hotellfåtölj på Södermalm.

– Jag har accepterat att det inte är rimligt att lägga tid, pengar och känslor för att skapa ett konstnärligt uttryck på ett helt album när folk ändå styckvis plockar ihop låtar för sina spellistor.

Foto: Press

Vart är musikbranschen på väg?

– I en period var jag ständigt på Capitol Hill i Washington för att argumentera för bättre villkor för artister och skydd av upphovsrätten. Men jag har accepterat att tekniken kommer att fortsätta att köra över artister som en ångvält oavsett om man håller upp plakat mot det eller ej, säger hon.

– Jag gläder mig i stället åt att jag faktiskt fick vara med på den tiden när folk köpte skivor – och det är enda skälet till att jag har råd att turnera i dag. Jag går back på mina turnéer i dag, men det är värt det, försäkrar hon.

Turnerandet tänker hon fortsätta med. Kanske släpper hon enstaka singlar framöver också. Lyssnare finns det gott om. Sheryl Crows publik inkluderar numera såväl späda tonåringar som ärrade pensionärer. Laguppställningen på ”Threads”-albumet är en påminnelse om att hennes americanagungande popgroove attraherar många åldrar och stilar också bland artistkollegorna.

På skivans sjutton spår samsas gäster som countrystjärnan och nittiotalisten Maren Morris, indiepopbandet Lucius från Brooklyn och artrockartisten St Vincent med Fleetwood Macs Stevie Nicks, soulgiganten Mavis Staple, Keith Richards, Nashvillegrannen Emmylou Harris jämte Eric Clapton, Public Enemy-rapparen Chuck D, åldermannen Willie Nelson – och dessutom Johnny Cash i en inspelning av ”Redemption day”. Crows dystopiska bluesballad som han tolkade innan sin bortgång 2003. Nu återuppstår den som en drabbande duett med henne. Låtens video ackompanjeras av nyhetsbilder på smältande arktiska isar, rasistiskt våld, krigsscener och svältande tiggare.

Cash sjunger: ”Was there no oil to excavate/no riches in trade for the fate/of every person who died in hate/throw us a bone, you men of great.”

– När Johnny spelade in den talade han om att texten var väldigt specifik för den tiden. När jag arbetade med den nu så kände jag så starkt att den också kommenterar vad som händer i Amerika i dag. Jag skickade nyinspelningen till Rosanne, Johnnys dotter, som tyckte att det var tufft att höra låten för han är så otroligt närvarande i den. Han var en enormt modig man som stod upp för sina övertygelser.

Duetten växte fram på ett piano.

– Jag satt och spelade utifrån vad jag känner för vad som pågår omkring oss. Jag har två små pojkar som växer upp i det här klimatet, en tid som jag försöker förklara för dem.

Foto: Mark Ostrom/Unimedia

Vad tänker du om det rådande samhällsklimatet i USA?

– Det är väldigt plågsamt. Desillusionerande. Vi lägger så mycket tid som föräldrar på att betona värdet för våra barn av att bemöta varandra med medkänsla och att det inte är okej att ljuga – men måste konstant förklara vad det är som de bevittnar i samhället. Deras ögon tar ju in allt detta som pågår de försöker också formulera var de befinner sig i detta universum.

Hon berättar hur hon dagen innan vid ses i en vandrat genom Stockholm och lagt märke till hur många miljöprojekt som tycks pågå i huvudstaden. En utveckling hon önskar hon såg mer av i sitt hemland och hemorten Nashville.

Är det lättare i dag som artist att tala om politik än när du slog igenom i början av 1990-talet?

– Njae, jag har alltid varit frispråkig, men jag kan inte säga att det är lättare nu. Fast jag känner en ännu större brådska med att tala klarspråk för jag har barn i dag, svarar hon.

– När jag började göra skivor så hade man pressen på sig att försöka behålla en kommersiell närvaro som artist – vilket ganska ofta slog tillbaka mot mig. Redan på mitt andra album skrev jag till exempel om vapenförsäljningen i Wal-Mart-butikerna i USA vilket ledde till att varuhuskedjan slutade sälja skivan.

Ett beslut som då uppskattades minska Crows försäljning med en halv miljon skivor.

– Men i dag kan inget jag säger påverka den fysiska försäljningen av min musik för den har i princip upphört med strömningstekniken. På det sättet är det enklare: Ingen tjänar något numera och ingen förlorar därför heller något, konstaterar hon med ett skevt leende.

Crow poängterar samtidigt att det nya läget gett henne en växande känsla av frihet. Med sin erfarenhet, breda plattform och många artistvänner kan hon välja en egen väg framåt.

– Jag kan stå upp för min sanning i dag oavsett hur många som lyssnar. Jag kan skriva om vad jag tänker om vår tid utan att vara beroende av de kommersiella radiokanalerna.

Foto: Anthony Harvey/Shutterstock

Du är född 1962 och missade hela sextiotalets och det mesta av sjuttiotalets musikscen. Dina låtar har ändå tydliga rottrådar till den tiden.

– Jo, men jag var lyckligt lottad med en äldre syster som jag tyckte var supercool och som hade vänner med långt hår och utsvängda jeans (skratt). Mycket av det jag hörde när jag växte upp kom inifrån hennes sovrum. Dessutom spelade mina föräldrar jazz i band och gillade bebop och swing. Så hemma hos oss spelades Carole Kings ”Tapestry”, James Taylors ”Mud Slide Slim and the Blue Horizon” och Jimi Hendrix och Rolling Stones och jazzmusiker som Buddy Rich och Stan Kenton. Det var en väldigt bra uppväxt.

När Crow 1994 debuterade med ”Tuesday night music club”, som sålde sju miljoner album enbart i USA, lyssnade hon mest på berättande låtskrivare, Dylanesque talking blues. Hennes jämnåriga kollegor var emellertid helt upptagna av grungens primalvrål.

– Jag kom fram samtidigt som Nirvana och artister som Smashing Pumpkins. Jag avfärdades som ”pop” av dem – men blev samtidigt kramad av artister som jag älskat länge, som just Dylan, Neil Young och Keith Richards. Det var som att känna sig statslös till att bli omhändertagen av ... Moder Jord. De där äldre kollegorna är fortfarande mitt folk, och de är ju fortfarande aktiva artister.

Du arbetar, precis som många i den första rockgenerationen, i regel ensam med ditt låtskrivande.

– Jo, jag jobbar på samma sätt som jag alltid har gjort. Men jag har en studio nu som är byggd ovanpå mitt häststall, det är ett väldigt inspirerande rum och en otrolig lyx att ha det på min egen tomt. Jag gjorde ”Be myself”-albumet där för två år sedan på dagtid när mina pojkar var i skolan. Men andra artister jobbar där också, som Kacey Musgraves, Will Hoge och Chris Stapleton.

Vad gör du härnäst?

– Jag såg dokumentären om Quincy Jones på väg till Stockholm och den fick mig att känna att jag inte gjort något alls utan varit ... lat. Att önska att jag varit modigare och till exempel skrivit filmmusik, svarar Crow som dock just gjort musik till en kommande Broadwaymusikal baserad på ”Wag the dog”-regissören Barry Levinsons debutfilm ”Diner” .

– Så jag tittar framåt. Jag vet inte vad som väntar, men min plan är att jobba mer med projekt som vänder sig till mina söner Wyatt och Levis åldersgrupp och göra vad jag kan för klimatet. Försöka bidra till att vi får en stor miljörörelse i USA.