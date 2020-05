”Jag har alltid undrat när jag ska slippa spela upp den här charaden”

Det finns många möjliga sätt att börja den här intervjun; så många att det är svårt att välja. Kanske med en beskrivning av Lisa Nilssons lägenhet i Blåsut, hemtrevlig, med gamla Rockbjörnar och Grammisar högt uppe ovanpå en bokhylla, spår av döttrarna överallt, en stor balkong i sol där vi sitter och gör intervjun med varsin kopp kaffe och gamla överblivna chokladägg från i påskas.

Kanske med detaljen att Lisa Nilsson knappt sovit eftersom hon pratat i telefon med riksspelmannen Åsa Jinder hela natten (”i sju timmar tills jag somnade i luren”). Eller med Frugan, Lisa Nilssons fiktiva hustru och mer lössläppta alter ego som bär päls inomhus, älskar champagne, är turnéledare för obskyra rockband och har ett eget Instagramkonto.

Men det får bli detta i stället: en ögonblicksbild från 1992. Lisa Nilsson ska bli fotograferad för skivomslaget till ”Himlen runt hörnet”, framför en tegelvägg på Cirkus i Stockholm. Hon är 21 år gammal. Runt omkring henne surrar människor som ihärdiga getingar, stylist, fotograf, turnéledare, skivbolagsfolk. ”Ska vi inte klippa av henne håret?” frågar någon. Det är långt, ner till midjan, håret är viktigt för henne. Men ingen frågar Lisa. Det måttas, saxen åker fram. ”En lite längre page, är inte det elegant?”

– ”Jo, klipp det, gör det!”, sade de. Jag bara satt där och väntade på ett beslut och... resignerade. Och samtidigt hade jag den här lite pirriga känslan av att man vill bli modern, verka lite framåt, vara easygoing.

Klipp, klipp.

– Och jag såg ju själv, herregud, jag ser ut som en filmstjärna! Efteråt gick jag längs Strandvägen, folk vände sig om efter mig, någon sportbil vevade ner rutan. Jag minns att jag skred hem genom Stockholm, ville inte åka buss, jag ville passa på. Jag tänkte att den här dagen kommer jag aldrig glömma.

Bilden blir fantastisk, Lisa Nilssons look är ikonisk, stilbildande. Det är 1990-talets vackraste skivomslag.

– Jag hade inte känt mig fin på flera år. Jag hade dåligt självförtroende, tyckte jag var för tjock, för rufsig. Den där Askungeförvandlingen kom ganska lägligt, det var härligt att bli stylad. Men hur ska man sedan leva upp till den absolut mest enastående bilden det året? Jag fick lära mig fixa håret själv, övade länge på sotsvart makeup.

”Himlen runt hörnet” blir en monumental hit, albumet säljer i 450.000 exemplar, vinner fem Grammisar. Det är Lisa Nilssons tredje album, men hennes första riktigt stora genombrott, början på en lång karriär. Och det var inte självklart att hon skulle hamna här.

Lisa Nilsson är uppvuxen i Tyresö. Pappa var jazzpianist, mamma lärare, de skildes när Lisa var fyra. Hos mamman fanns ”vardagshemmet” – där lyssnades det på Joni Mitchell och Elton John. Hos pappan var det jazz, soul, gospel och Bach, där var Lisa och systern varannan helg och halva somrarna.

Hon sjöng tidigt, ville gärna vara ensam hemma så hon kunde lyssna och sjunga högt i fred. Men under många år var det dansen hon satsade på. Som elvaåring började hon i Lasse Kühlers dansskola, där var det show som gällde.

– Man fick steppa och vara clown, ha svandunsboa, dansa jazz, göra Broadwaymusikalnummer.

Efter högstadiet flyttade hon ensam till Uppsala för att gå dansgymnasium. Men efter bara ett år kom hon in på Balettakademien som yngst i klassen.

– Jag gjorde jätteframsteg och blev satsad på, men hade nog inte riktigt stabiliteten inuti för att klara det. Jag blev inkallad på rektorns kontor precis före jullovet, det blev alla tjejer som inte var jättebeniga, och så fick man en varning med sig: ”Nu ska vi inte släppa taget och börja mumsa för mycket på julskinkan!” Det var precis i den åldern när man är hormonkaosig och osäker och konstant olyckligt kär, och är ett lätt byte för självtvivel.

Allt oftare skolkade hon från skolan, och efter knappt två år hoppade hon av.

– Det var bitvis rent pennalistiskt. Man kanske tyckte något var svårt, eller hade en mensdag och höll på att blöda igenom och vågade inte gå på toa, och då kunde särskilt en lärare stoppa musiken mitt i lektionen och stompa fram på det där lite Hollywoodaktiga sättet och fräsa: ”Nilsson! Nu ska vi tydligen behöva höra på lite gråt här!” Det var jättenedbrytande. Jag hade ett lyckligare liv utan allt det där.

Hon sökte jobb i stället, skickade ansökningar till McDonald’s, Twilfit och Kapp-Ahl. Men hon hade också blivit en del av en mycket kortlivad hopsatt sånggrupp, Stage Four, tillsammans med de då lika okända Andreas Lundstedt, Peter Jöback och Lizette Pålsson. De hade fått uppträda i Bosse Larssons underhållningsprogram på SVT. Lisa Nilsson blev dessutom bokad igen, ensam, och sjöng Liza Minnelli och Janis Joplin (”en förfärligt vulgär tolkning”). Sedan ringde skivbolagen, tre stycken.

Efter möten med Bert Karlsson och Ola Håkansson tackade hon slutligen ja till ett kontrakt på Billy Butts skivbolag Little Big Apple – han lovade henne att hon skulle få sjunga soul om hon ville. Men först skulle hon göra Melodifestivalen.

– Jag minns att jag urskuldade mig för pappa: ”De vill att jag ska göra det, så jag får väl gå med på det...”

Jazzmusikerpappan hade för vana att klaga högljutt på Melodifestivalen. Ringde till och med Radionämnden för att förklara vilket slöseri med licensmedel det var. Själv tyckte Lisa Nilsson väl inte heller att det var en jättebra idé.

– Men hur som helst tackade jag ja. Låten var helt okej. Men jag vägrade ha med den på min lp, det var villkoret, en gång och aldrig mer. Att skivbolaget gick med på det? Hahaha. Publiken i folkparkerna den sommaren stod och ropade efter ”Du”, men jag vägrade spela den. Jag fyllde ut timmen med gamla soulcovers i stället.

Ganska taskigt mot publiken?

– Ja, det var jättedumt! Det blev dålig stämning. Jag fick brev från folk som var besvikna.

Två album på engelska blev det, innan Billy Butts bolag gick i konkurs och hon blev upplockad av helt nya skivbolaget Diesel Music, drivet av Torbjörn Sten, Mauro Scocco och Johan Ekelund. De var på jakt efter en artist att lansera sitt bolag med och bjöd in Lisa till ett möte för att lyssna på demos.

– Det var kassetter med Mauro Scocco och akustisk gitarr. Jag hade sagt att jag aldrig skulle sjunga på svenska, att soul blir töntigt och platt då, men när jag hörde ”Ändå faller regnet” så stannade jag upp. Det fanns något där.

Hon satt ensam med producenten Johan Ekelund i månader och jobbade. Han lärde henne att sjunga enkelt och rakt, inte waila sönder låtar, lita på texten.

”Himlen runt hörnet” är, för att vara en så monumental hit, en ganska märkligt konstruerad låt med en abrupt tonartshöjning mitt i. Och det tar nästan en minut innan Lisa Nilsson börjar sjunga. Det långa introt, malande rytmiskt, var en lyckträff som gjorde att låten präglade svenska radiokanaler hela det året.

– Vi tänkte att radioproducenterna får klippa bort det själva, eller så får de väl prata över det. Och det gjorde de. Det snackades om alla möjliga saker över det där introt, vi fick så mycket utrymme, det blev som ett soundtrack. Vi var the flavour of the year. Det fanns ingenstans låten inte passade in. Den hördes i varenda butik när man shoppade, på restaurangen när man åt middag, i radion hemma. Överallt.

Det blev en skiva till med samma skivbolag och team, ”Till Morelia”. Ett ganska motvilligt försök till utlandslansering. Efter det var Lisa Nilsson trött och utarbetad, och höll sig borta från popscenen i fem år. I stället gjorde hon utflykter i jazzen, gifte sig, och satt hemma och skrev. När hon kom tillbaka med skivan ”Viva” var det med egna låtar. Efterföljande visjazziga ”Små rum”, med Esbjörn Svenssons trio och orkester, producerade hon själv också.

En skilsmässa. En resa till Brasilien. Där blev hon kvar längre än förväntat – och förälskade sig i det brasilianska musikarvet. Det blev så småningom två album inspelade i Brasilien under 00-talet, samtidigt som Lisa Nilsson inledde en skådespelarkarriär på film och teater. Hon blev ihop med en gammal musikerkompis, fick två döttrar.

Och under alla de här åren som passerade efter ”Himlen runt hörnet” hade något långsamt förändrats. Hon hade tröttnat på att folk, så att säga, stod runtomkring och klippte i hennes hår.

– Jag kände hur mycket det kostat. Hur trött jag var på att anpassa mig. Hur illa jag tyckte om att bli fotograferad.

Hon väntar på dagen när hon ska ”bli Margaretha Krook”, säger hon. Den dagen då ingen längre förväntar sig att hon ska klä ut sig eller upp sig på bild, när hon bara får sitta på en stol och vara tvär.

– ”Självklart får du bara sitta där, du behöver inte anstränga dig, det förstår vi naturligtvis!” Den dagen känns nära, men det är fortfarande en kamp. Oftast står jag ändå där och har lockat håret och försöker leva upp till förväntningen om snygg-Lisa. Det är en annan sak om jag tar bilderna själv, jag kan lägga ut nästan vad skit som helst på Instagram.

Och det gör hon. På hennes Instagramkonto samsas vackra selfies, lunchomeletter och korta uppläsningar av favoritdikter ur de välfyllda bokhyllorna, med en bild på svampmedlet Pevaryl (”Trevlig helg – krafs krafs på er!”).

Och så finns det andra kontot också – Frugans.

– Hahaha, ja, Frugan... Jag har levt ensam i fem år, och jag orkar sällan gå ut och träffa folk, så jag har hittat på olika karaktärer som jag blir och umgås med. Bland annat Frugan. Jag kan skylla saker på henne, som när jag äter fel mat eller frossar i champagne på fel tid. Hon är så klart en sida av mig, en mer burdus sida, som jag inte har visat offentligt tidigare. Utåt har jag varit ganska präktig, klok och genomtänkt, sett prydlig ut på bild. Men plötsligt kände jag bara: jag orkar inte det här förminskande spelet mer.

Hur mycket rockstjärneliv har du egentligen levt?

– Jag var nog en av de värre, faktiskt. Jag har undrat varför det aldrig läckt ut! Herregud, jag är en spontanmänniska som lever här och nu. Är det fest, så är det fest tills alla svimmar, jag går aldrig och lägger mig. Alla vet att det inte går att supa mig under bordet. Jag har varit orädd och passionerad. Mitt i ett härligt barsnack har jag svårt att säga ”Tack, trevligt, nu åker vi hem var och en till sitt” – jag vill ju fortsätta, prata hela natten, bjuda på frukost utan att ha sovit en sekund. Jag har en gränslös sida, som har hög kapacitet för nattäventyr.

Önskar du att Frugan hade kommit fram lite mer i din offentliga persona genom åren?

– Jag har saknat den sidan av mig. Jag har inte känt mig hel offentligt, utan alltid undrat när jag ska slippa spela upp den här charaden. Jag har levt ett parallell-liv, som varit så olikt den jag framstått som i tidningarna. Det har varit ofritt, jag har i det känt en rädsla för att bli avslöjad: egentligen ser hon ut så här, svär så här mycket, har ett jätteskevt liv. Då vill jag hellre förekomma det, i egen regi.

Lisa Nilssons föreställning ”Kvinnan som är jag”, som hon turnerade med innan coronapandemin satte stopp för de sista föreställningarna i våras, var en reaktion på just det här. I showen leker hon med yta och innehåll, skapar rollfigurer (som managern Maudan, och Lis-Gun som driver retreatet Bara-Ligga Gården), och försöker visa sig själv. På riktigt.

Men innan showen blev möjlig var hon också tvungen att, som hon säger ”integrera” alla sidor av sin karriär. Alla delar av den – från ”Himlen runt hörnet” via de brasilianskt inspirerade skivorna på 00-talet fram till nu. Till slut, efter att ha spelat ”Himlen...” i bossanovaversion under några turnéer, avdramatiserat alltihop, kunde hon till slut fira albumets 25-årsdag genom att framföra hela, rakt av, som det lät då.

– Jag njöt inte av att spela låtarna under de där upphaussade åren, men nu kunde jag göra det. Det är så fina texter, och de blommar nu när jag fyllt dem med mitt liv, med två skilsmässor, missfall och barn, passioner och världsresor och familjekonflikter. Jag hade inte allt det när jag började, visste inte vem jag skulle bli. Så det har varit en kärlekshandling, en försoning med en tid som var knepig då, men som jag är tacksam för i dag.

Kanske är det några kapitel i Lisa Nilssons liv som har kunnat skrivas färdigt och läggas till handlingarna, nya tomma blad som materialiserat sig och är redo att fyllas. Inte bara bildligt, utan bokstavligen också.

– Jag har med avund läst manliga kollegors intervjuer i tjugo års tid, där de bara vräker ur sig vilka de är och står för det. De super och bedrar. Har ångest. Lämnar ut fruar och barn och censurerar ingenting. Och här går jag runt och är lojal och skyddar alla, ingen ska känna sig obekväm i mina låtar. Vad fan blir det kvar att skriva om då? Ingenting! Och det hör jag på mina plattor. Jag har börjat känna att nej, det får kosta på att någon blir lite sur. Det får vara okej att folk kan spekulera kring vem en text handlar om. Skitsamma, fantisera bäst ni vill.

Har du börjat skriva på ett annat sätt?

– Ja, jag började redan lite grand på ”Små rum”, och ännu mer på ”Sånger om oss”. Jag hör själv direkt vilka låtar jag börjat bottna i. Att jag närmat mig ämnen som gör ont, men också att jag har ett större poetiskt intresse och ett eget språk. Jag är mycket mer Kristina Lugn eller Sonja Åkesson, än jag är Mauro Scocco. Det var en feministisk erövring för mig att inse det, jag kan inte gå runt och glassa i någon manlig estetisk poplyrik resten av livet, när jag egentligen kräver en mycket burdusare poetisk humor, mer brutal dikt. Det är dit jag måste ta mig nu.

Har du haft ett feministiskt uppvaknande?

– Ja. Det var långsamt, stegvis. I unga år, runt ”Himlen...”, svarade jag att jag var humanist varje gång frågan kom upp. Jag hade nog en dansk bild av vad feminism är, haha, de tycker att vi är hysteriska och ultraradikala. Mitt uppvaknande var en frigörelse som tog lång tid. Det handlade ju om att genomskåda alla mina kollegor och vänner, man var ensam tjej så ofta i musikvärlden.

Genomskåda dina egna val också, kanske?

– Ja, man medverkar ju själv. Det är supersvårt att konfrontera det. Varför lät jag dem hålla på sådär på turnéerna, varför accepterade jag att höra deppiga ligg i rummet bredvid och sedan skitsnacket i turnébussen nästa morgon: ”Jag gick och lade mig med en filmstjärna och vaknade med ett kylskåp”. Så gör man inte, ligger man med någon visar man respekt efteråt! Inombords gjorde det ont, jag speglade mig ju i de där tjejerna, men försökte samtidigt behålla grabbarnas förtroende.

Lisa Nilsson började långsamt fundera över vilken sorts artist och chef hon ville vara, säger hon. Till slut började hon säga ifrån, lät turnébussen köra ifrån den som inte kom i tid, satte gränser, en i taget. Och till sist fick hon en ny blick på sin historia.

– Det fanns berättelser man skyddade med hela sig själv och gjorde om till ”det var en superspännande relation” i stället för ”någon jag jobbade med utnyttjade mig”. För man ville inte ha varit med om det. Och så kom Metoo. Det var det slutgiltiga uppvaknandet: härifrån är det oåterkalleligt. Det var mäktigt, och tufft, och ett sorgearbete. Det håller på fortfarande.

Lisa Nilsson var en av dem som engagerade sig i uppropet #tystnadtagning, där kvinnliga skådespelare vittande om övergrepp och trakasserier under Metoohösten 2017. Ett av mötena hölls här, i hennes soffa i Blåsut.

– Den ena efter den andra berättade, och jag hörde min egen historia i så många olika versioner. Det är det här som är så svårt att förklara för somliga män, som tror att vi dompterade varandra att plötsligt tro att något var ett övergrepp. Men så var det inte. I tryggheten av att inte vara ensam med skammen, vågade man plötsligt andas ut och säga: Det var så här det var egentligen. Liksom, varför hällde jag annars en öl över karljäveln och sprang hem gråtande när jag såg honom i en bar några år senare? Det hade jag väl inte gjort om det var en lycklig förälskelse det handlade om.

Hennes berättelse – det vill hon vara väldigt tydlig med – handlar inte om någon av de män som nämnts i den här intervjun.

Hon tror inte på uthängningar, säger hon, åtminstone vill hon själv inte lämna ut någon offentligt.

– Jag fattar samtidigt att man måste vara brutal för att driva saker framåt, det har gällt alla politiska rörelser i historien. Men med Benny Fredriksson i bagaget har det varit svårt att följa andra uthängningar och känna att det är okej. Så i stället har jag skrivit brev. Två brev, som rör saker jag varit med om som kränkt och sårat mig ordentligt. Och jag fick svar. Och jag fick upprättelse.

Att skriva brev är ju minst lika modigt som att berätta offentligt.

– Det blev terapi för mig. För dem också. Mitt syfte är alltid att det ska bli bättre än innan. Åtminstone helare, mindre sorg. Och dit nådde jag.

Det finns ett par andra brev som fortfarande ligger och väntar, säger hon, nickar in mot lägenheten. Om tyngre saker, som hon inte varit redo att skicka än.

– Jag kan inte bestämma mig för om jag når fram eller mest lämnar ut mig själv i dem. Jag måste vara klar över syftet och målsättningen. Om det bara rör upp en sårig konfrontation som tar tid och plats, utan att nå försoning eller förlösning, då är det inte värt det.

Vi har suttit på Lisa Nilssons balkong i flera timmar, det är strålande sol, en av de där malplacerade sommardagarna som sprängt sig in i april. Det finns många tänkbara sätt att sluta den här intervjun på också. Vi småpratar om hennes mamma, som är sjuk i alzheimer och bor på en demensavdelning hon just nu inte får besöka på grund av covid-19. Om betydelsen av fysisk beröring som kommunikationsform när orden inte längre når fram, om hur tacksam hon är att personalen på boendet fortfarande klappar sina patienter, trots allt.

Vi pratar om att hon själv varit sjuk i förmodad covid-19, att hon och flera vänner insjuknade efter en begravning av en kär vän och ljudtekniker som dog plötsligt under hennes turné tidigare i våras – om hur det varit svårt ibland att skilja på sorg och symtom.

Men det får sluta lite ljusare. Innan vi säger adjö drar hon några flabbiga frispråkiga anekdoter om misslyckade dejter, om hur viktigt det är med humor när det kommer till sådant. Ja, när det kommer till det mesta, faktiskt. Frugan skulle hålla med.

