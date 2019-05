”Jag måste få vara jag, inte en story”

Jo, hon är en egensinnig artist – men framför allt modig.

Den som googlar laleh + utøya får se ett filmklipp från den 22 juli 2012 där Laleh Pourkarim går ut på en väldig utomhusscen vid Rådhusplatsen i Oslo. Hon är kvällens första artist på minneskonserten för dem som dog i terror­attentaten på Utøya och i regeringskvarteren året innan. 60.000 människor har slutit upp. Bruce Springsteen väntar på sin tur i sin loge. Vinden blåser in från Oslofjorden och publiken hukar under paraplyer i duggregnet med rosor i händerna. Laleh sjunger sin ”Some die young”: ”I will tell your story if you die/I will tell your story and keep you alive.”

Några gråter framför scenen, men de flesta lyssnar bara sammanbitet.

Hur klarade du av att sjunga en sådan text?

– Jag bet ihop. Det var viktigt att inte stå där och vara någon slags drama queen. Jag ville bara sjunga den och låta den handla om alla i publiken, svarar hon.

Laleh kom senare att besöka Utøya, ”som medmänniska och inte artist”. ”Some die young” blev en nationell sorgelåt, en ändå hoppingivande visa som ”hela norska folket har tagit till sitt hjärta”, som statsminister Erna Solberg förklarade när de möttes.

Låttiteln hade hon burit på länge, men den var så sorglig att hon inte riktigt hittat något bra sammanhang till den.

– För mig handlade första versen om min pappa och refrängen om min mammas kamp mot sin cancer. Sedan jag var liten har jag försökt acceptera att mina föräldrar en dag skulle gå bort. Jag tänkte på det redan när jag var fyra fem år – jag var en sådan där unge som tog till sig för stora frågor för tidigt, ler hon.

Livet och döden är teman som Laleh Pourkarim ständigt återkommer till. Det dånande underbara och det särskilt svåra. Rena kärlekssånger skriver hon mycket sällan.

Sedan fem år är hon bosatt i Los Angeles. En kulturkrock i många avseenden. Som producent och låtskrivare har hon samskrivit låtar med svenska kollegor som Max Martin, Carl Falk och Joakim Berg jämte världsberömda artister som Shawn Mendes, Demi Levato och Ellie Goulding. De två sistnämnda kvinnliga artisterna återkommer hon till som särskilt betydelsefulla för henne. Hon beskriver livet i Kalifornien som en kluven upplevelse: en grotesk och gränslös kändiskultur där celebriteter inte fritt kan ta en promenad eller besöka en restaurang utan särskilda säkerhetsarrangemang.

– Det är en absurd värld som jag aldrig skulle ha klarat av förr. Jag tror att det är därför så många artister börjar med droger. I Sverige kan man ju bara hålla sig borta om man inte vill vara med och alla är förstående och artiga. I USA är kända människor allas egendom, konstaterar hon.

Där, nästan 9.000 kilometer från Stockholm, ser hon som många utlandssvenskar på Sverige med nya ögon. Hur vi ”trippar mer på tå och är extra försiktiga” men också är lättare att skapa djupa relationer med. Och hur det soliga och positivt-tänkande Los Angeles kan vara en direkt aggressiv miljö. I sin nya låt ”City of angels” sjunger hon om hur hon vill leva där, men utan att behöva förställa sig: ”I only want heart to heart/I know how to play it how you like/but I don’t wanna fake it ’til I make it.”

Hon brottas med motsatserna. Men – understryker hon när vi ses i Benny Anderssons studio på Skeppsholmen denna majdag – livet intill Stilla havet har fantastiska uppsidor:

– På något sätt så flyttar man inte till Los Ange­les utan stannar snarare kvar där. Fast nu känns det ändå alltmer som att jag bor där på riktigt. Jag kan inte tänka mig att flytta hem än, det är för roligt och alla artister som jag vill jobba med finns ju där.

Miljön har dessutom fått henne att se andra sidor hos sig själv, både som person och som musiker.

– Jag är väldigt sluten när det gäller mitt konstnärskap och min inre värld. Men jag har nog ­blivit lite modigare, lite mer utåtriktad. I LA har alla en jättetydlig story. Det är verkligen inget som jag har övat mig på, men skivbolag och journalister förväntar sig sådant. Det räcker inte att säga att man gör musik. Allt är som en musikal, verkligen La La Land, och det har faktiskt hjälp mig att visa mer vem jag är och att våga vara rolig, flamsa.

Numera hör Laleh Pourkarim också hemma i en helt annan västkustvardag, långt från musikbranschens glam. Hon har ett iranskt kompisgäng. Jämnåriga kvinnor som länge inte visste vad hon jobbar med till vardags.

– Los Angeles kallas ibland för Teherangeles, eftersom det bor väldigt många iranier där. Staden påminner ju mycket om Teheran, den är både lite öken och storstad. Det finns till och med kvarter som är kul att traska runt i där alla gatuskyltar är på persiska. I korta stunder känns det som att bo i Iran, man får gå på persiska fester och tala persiska.

En vecka senare ses vi över en ostmacka och pås-te på Hellasgården, friluftsanläggningen strax sydöst om Stockholm som beskriver sig som ”din port till naturen – 15 minuter från city”. Det talar direkt till denna multiartist i exil. Är det något hon ständigt saknar är det den svenska grönskan. Majs explosion av klorofyll och självlysande färger. För att lindra saknaden har hon bestämt sig för att skaffa en sommarstuga utanför Stockholm.

– Jag längtar faktiskt jättemycket till naturen. Jag tänker hela tiden att jag kommer att hitta den perfekta gröna skogen i Kalifornien, men den finns ju bara i väldigt korta tider under ­regn­perioderna innan naturen blir så där bränd igen.

En ung tjej på kaféetkommer fram med en papperslapp och undrar om hon kan få en autograf till sin kompis. Laleh skriver sitt eget namn och ritar sedan ett hjärta runt kompisens namn.

Nu ligger fyra månader i Sverige framför henne. En jätteturné väntar med start den 19 juni i Oslo. Hon har sju personer med sig på scenen, däribland två trummisar, en kille och en tjej. Under hennes förra konsertresa genom Sverige kom 120.000 Lalehfans och lyssnade. Hennes hit ”Bara få vara mig själv” blev 2016 års mest strömmade svenska låt. Den här gången har hon med sig nya albumet ”Vänta!”.

Titeln är en uppmaning att stanna upp och tänka efter.

– Jag försöker uppfostra mig att höra på stämgaffeln som talar sanning så att jag inte flyger i väg i någon illusion, förklarar hon med ett väldigt Lalehskt bildspråk (hon kallar sina ordskapelser för ”luftbubblor”).

Hon säger att hon ofta skriver utifrån de livsskeden hon befinner sig i.

– Jag tror att den här skivan handlar mycket om hur jag jagat mina drömmar. Och det är ju något bra, ”bra jobbat Laleh” liksom, men någon gång måste jag öppna mig för livet och våga något annat. Att också våga vara i livets kaos, acceptera det. Drömmarna var ju bra, men i slutändan blev det viktigaste i mitt liv ändå något jag bara fick...

Kärlek?

– Precis så, en kärlek som kom som en slags nåd. Helt plötsligt kommer nåden in och jag skrev låten ”Tack och förlåt”, skrattar hon. Jag har gjort så mycket och åstadkommit saker, men så var det ändå kärlek – det största som finns – som jag bara fick.

– Kärleken kan man inte jaga, men det tar tid att förstå det. Saker hamnar i ett annat ljus när det sker.

Sådan lycka fördelas utan rättvisa. Som låtskrivare har hon de senaste åren mött superframgångsrika artister som visat sig vara ”jätteolyckliga”. Globala popstjärnor som inte fått någon kärleksnåd alls.

– På något sätt vill jag skriva låtar som visar de där baksidorna, men det går inte riktigt.

Öden som Amy Winehouses?

– Mm, i hennes låtar kände man ju det där.

Ett tag föreställde sig Laleh Pourkarim att hennes amerikanska liv bara skulle bestå av att producera och skriva låtar till andra. Ett arbete som förvisso kommer inifrån, men som ändå är mer ett hantverk än ett blottläggande av sitt inre.

– Jag tänkte att jag inte skulle vara artist på det sätt jag hade varit i Sverige utan leva ett vanligt liv, stressa mindre och inte behöva träffa en massa människor. Men så smög det sig på en slags … olycka. Att skriva för andra kan ju vara givande, men jag märkte till slut att jag behöver det här artistiska. Att jag blir olycklig om jag inte skriver egna låtar utifrån mig. Även i låtarna som handlar om ett vi så är det saker som jag verkligen, verkligen tänker på. Jag trodde inte att det skulle kännas så nödvändigt för mig.

Vad menar du med vi:et?

– Jamen, man kan ju skriva låtar om något som hänt i ens liv, typ ”du lämnade mig/du sa hej då”, men man kan också skriva utifrån ett större perspektiv – vilket jag är väldigt intresserad av. Kanske fånga en yngre generations tankar. Det får jag inte utlopp för som låtskrivare till andra. Det är inte så populärt i L A, i stället frågar man efter flickvän-pojkvän-texter.

Sådana skriver du nästan aldrig.

– Nej, (nytt skratt) och jag tror att det beror på att jag hela tiden tänker: ”Skärp dig! Du har det bra, gnäll inte.” Jag är ganska hård mot mig själv. Det är svårt att tycka synd om sig själv när man vet hur livet kan vara. Jag känner ju mig räddad, jag har fått det här livet – och jag har också tagit det. Det finns en utandning i allt jag gör nu, allt är i tacksamhet. Jag kunde ha levt ett helt annat liv i dag, eller inte levt alls.

Hon syftar på sin familjs flykt från Bandar-e Anzali i nordvästra Iran när hon var två månader gammal. Båda hennes föräldrar var politiskt aktiva och levde under hot. Via boenden i både Minsk, Azerbajdzjan, Östberlin och Tidaholm kom tvåbarnsfamiljen tio år senare till miljonprogrammens Hammarkullen i Göteborg. I dag är hon den enda i sin familj som finns kvar. Också hennes bror är död.

Att hon blev artist beskriver hon mest som en slump, men föräldraarvet spelade ändå in. Kombinationen av pappan – ”väldigt chill och rolig”, poet och professor i litteraturvetenskap i hemlandet – och hennes välorganiserade mamma, socionomen, satte avtryck.

– Fast jag är mest lik pappa, komplex precis som han. Han var väldigt seriös, jag är uppväxt med att han satt och högläste uråldriga persiska texter, men också väldigt flamsig och frihetlig. Men jag är även praktisk, precis som mamma.

Du har varit med om många förluster under din uppväxt. Ändå verkar svårigheterna nästan ha förhöjt din livslust.

– Ja, kanske det, jag har varit i ett svart moln en ganska stor del av mitt liv och nu är allting som en … lekplats. Jag har märkt att många männi­skor som har haft en trygg barndom forskar i det mörka för att liksom balansera sig själva. Men har man redan haft det mörka så sippar man hela tiden efter luft ovanför vattenytan. Och den luften finns ute i solen och naturen.

Livskänslan har en särskild plats också i hennes skrivande.

– Att göra låtar har alltid handlat om frihet för mig, att få vara fri. När jag började spela in som femtonåring förstod jag att så fort någon skulle hjälpa mig med skrivandet eller producerandet togs den friheten ifrån mig. Plötsligt var musiken inte en lekplats att springa och hoppa runt i. Det var därför jag valde bort att ha medhjälpare och göra allt själv.

En sak som återkommer i de flesta Laleh­intervjuer är hur konsekvent hon värnar sitt privatliv. I låten ”Welcome to the show” skriver hon om en ”slöja” som hon alltid bär och som omsluter henne.

I en tid när kända personer förväntas tala mycket om sina privatliv säger du aldrig något om ditt.

– Det där har att göra med hur jag blev uppfostrad. Det var alltid jag, mamma och pappa och sedan bara jag och mamma. Min värld var liten och vi var så nära varandra, vi hade en sådan kärna tillsammans. Min integritet kommer från det, förklarar hon.

– Jag märkte också väldigt tidigt att jag som artist inte ville vara min historia. Det var först runt fjärde skivan som jag talade om min bakgrund, mina föräldrar, flykten och Iran. Jag måste få vara jag, inte en story.

Hon beskriver ett behov av att alltid få landa i det hon går igenom.

– Det tog tre år innan jag kunde tala om min mammas bortgång. Att jag har orkat vara artist så länge tror jag har att göra med att jag har varit så tydlig med att mitt artistliv handlar om min kreativitet, inte mig som person. Jag tror det är bra to keep you sane.

Du beskrivs också ofta som en person med stort kontrollbehov.

– Jo, men tycker man inte alltid det om folk som går sin egen väg och gör saker på sitt sätt? Jag vill ha roligt annars tappar musikskapandet sin funktion och värde när det inte är just lek och frihet. Jag behöver musiken för att hitta min mening.

Ändå kan du ge bort dina låtar till andra?

– Det där är väldigt intressant för jag har träffat så många som kan skriva bra låtar, men låten blir som deras lilla … smycke som de inte vill ge bort. Kan man inte genomskåda det tänkandet så blir man snål och inte framgångsrik. Och man ska inte vara dumsnål.

Det lekfulla skapandet är ett av skälen till att hon nog blir kvar i USA tills vidare.

– Jag vill bevisa att det inte bara är killar som kan skriva hits och producera musik, i Los Angeles tror det flesta i min bransch det.

Som gammal mittfältare i fotbollsklubben BK Sting i Hammarkullen är du förstås en tävlingsmänniska.

– Ja, fast så var jag inte förr! I musikbranschen är de så extremt ovana vid att tjejer kan jobba i studior. Alla vill se en man eller en Max Martin när de kommer in i studion, eftersom det alltid varit så. Jag gör mitt bästa för att smälta in bland grabbarna och försöker manipulera dem så att nästa generation tjejproducenter inte ska behöva jobba tio gånger hårdare än killarna för att bli erkända.

Ibland har arbetsvillkoren känts hopplösa. Hon har med tiden insett att det bokstavligen varit samarbetena med kollegor som Ellie Goulding och Demi Levato som fått henne att bli kvar i USA. Kvinnliga artister som går sin egen väg och vars låtar ändå strömmas av fansen en halv miljard gånger eller mer.

– I Sverige har vi ju kommit mycket längre när det gäller kvinnliga producenter och låtskrivare. Här har jag ju redan den respekt jag förtjänar.

