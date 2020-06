”Jag måste se om jag kan lära mig tycka om det”

Det började som ett skämt en sen natt i Berlin. Och slutade med skivkontrakt, 100 miljoner spelningar på Spotify, vinterns mest spelade låt i svensk radio och radiolistettor i sex andra länder. Det är den korta historien bakom Neas debutlåt ”Some say”.

– Många säger att de får en stark nostalgisk känsla när de hör låten. Jag brukar fråga: Vet du varför? Själv trodde jag nog att man skulle koppla det där direkt…

Låten blev till i Berlin där hon befann sig som låtskrivare på ett skrivarcamp. Efter en lång dags arbete hade inspirationen börjat sina och någon började nynna på 90-talshitten ”Blue (da ba dee)” med Eiffel 65. Men det var något med melodin som fastnade, och Linnea Södahl började skriva.

– Jag blev förvånad över hur bra det fungerade. Det var som att polletten trillade ner: det är ju därför den har hållit i år efter år. Den har verkligen en sjukt fin och stark melodi. Den kändes så himla rätt i tiden på något sätt.

Men låten, som egentligen var tänkt till en annan artist, blev liggande. Ett par månader senare, när låtskrivaren Linnea Södahl var på möte med sitt skivbolag, fick hon ett infall och spelade upp låten.

– Hans omedelbara reaktion var: Den här måste ju du sjunga på. Får jag sajna dig? Först kände jag bara: Nej nej nej, jag är ju låtskrivare! Det är ju det jag har kämpat för!

Foto: Thomas Karlsson

Linnea Söhdahl växte upp i en kyrklig miljö i Alingsås och har skrivit låtar så länge hon kan minnas. Men det dröjde länge innan hon förstod att man kunde ha låtskrivandet som ett yrke. Hon visste inget om branschen, hade inga kontakter och ägnade år åt att knacka dörr hos skivbolagen. Vändpunkten kom när hon slutligen fick jobb på skivbolaget Ten som 26-åring och kort därefter skrev Zara Larssons hitlåt ”Lush life”.

– Den gjorde all skillnad för mig. Allt lossnade. Plötsligt befann jag mig på en plats där folk knackade på min dörr.

Genomslaget med låten ledde till att hon fick skriva för fler artister. Tove Styrke, Loreen, Linnea Henriksson, Axwell, Sabina Ddumba och Tinie Tempah. I vintras blev hon grammisnominerad till Årets Kompositör.

Varför är du så fäst vid låtskrivandet?

– Det är en så naturlig del av mitt liv och har alltid varit. När jag mår bra och inte är för stressad skriver jag musik. Jag är helt övertygad om att jag hade gjort det oavsett om jag kunnat leva på det eller inte. Det är jag.

Bild 1 av 2 Linnea Södahl har sin studio hemma i sovrummet i lägenheten i Kristineberg, Stockholm. Foto: Thomas Karlsson Bild 2 av 2 Foto: Thomas Karlsson Bildspel

Hon liknar yrket vid att vara psykolog, där det allra viktigaste är att ha förmågan att känna in och vara närvarande.

– Jag försöker få artisten att bli så bekväm som möjligt, så att den kan prata om det som den har på hjärtat. Det kan till exempel handla om en nyförälskelse. Då sitter vi och pratar och jag ställer frågor om hur det känns. Under tiden sitter jag och skriver ner – jag skriver ner allt, alltid. Kanske dyker upp en mening man kan använda.

Vad kan det vara för en mening?

– Det är svårt att förklara, men det handlar om att hitta en kärna. Den där meningen som kan stå för sig självt, som går rakt in i hjärtat. Som ”Some say you will love me one day”. Eller ”I live my day as if it was the last, I live my day as if there was no past”. Man förstår det, alla kan relatera.

Jag hämtar mycket inspiration från mitt dejtande

Så småningom lyckades skivbolaget övertyga henne om att släppa ”Some say” under eget namn. I juni släpps hennes debut-ep som utöver melodislingan från Eiffel 65 också har hämtat inspiration från All Saints, Ace of Base och annan 90-talspop som hon fått med sig från ungdomskonsumerandet av tv-program som ”Voxpop” och radiokanalen NRJ.

Låtarna behandlar det ämne som hon alltid återvänder till: kärlek. Både den olyckliga och den flirtiga, som i nya låten ”Drunk enough to”. Den handlar om att inte underskatta betydelsen av alkohol under en dejt – ett personligt råd som hon fått av sin syster.

– Jag hämtar mycket inspiration från mitt dejtande. När jag är i stadiga relationer går det ofta trögare att skriva, det händer inte så mycket. Som singel är det lättare att konstant bli matad med situationer, säger hon:

– Men jag har tänkt mycket på varför jag så ofta skriver om kärlek, det finns ju så mycket annat i livet… Jag har inget bra svar, jag kanske bara är lat. Det har alltid varit lättast att hitta kärnan i kärlek.

Garderoben i sovrummet fungerar som sångbås där Linnea Södahl spelar in sina låtar. Foto: Thomas Karlsson

Varför sa du ja till att bli artist?

– Jag skriver så mycket musik som aldrig släpps. Det är en gnagande känsla jag har haft, trots att jag är nöjd med låten så ligger den och skrotar på någon hårddisk. Att vara artist innebär att jag får bestämma mer över min musik. Så jag ser det främst som en chans för att få släppa mina låtar, inte nödvändigtvis att stå på scen. Men vem vet, kanske lär jag mig att gilla det andra.

På grund av coronakrisen kommer det att dröja innan Linnea Södahl får öva sig. Artistdebuten har delvis satts på paus och sommarens spelningar har blivit inställda. Hon beskriver det som en tudelad känsla: en besvikelse, men också en lättnad.

– Jag känner mig nervös inför att stå på scen. Rädd för att det inte ska bli bra när jag sjunger live. Man förlorar kontrollen, rösten går inte att fixa till i efterhand som jag annars är van vid. Men jag måste förstås ge det en chans och se om jag kan lära mig att tycka om det.

Foto: Thomas Karlsson

I stället har hon ägnat mycket tid hemma i tvåan i Kristineberg och fått fortsätta göra det hon gillar allra mest: skriva musik. Studion är i sovrummet, där garderoben fungerar som ett sångbås. Musikfilerna skickas digitalt till de hon samarbetar med, som sitter utspridda över hela världen.

– Om någon hade sagt till mig att jag skulle bli artist i den här åldern så hade jag inte trott på dem. Som låtskrivare tycker jag inte att åldern spelar någon roll, men som artist kan jag lätt tänka: Undrar om folk bryr sig om att jag är 32…

– Men på ett sätt är det bra. Jag har en mer avslappnad inställning nu, det inte lika krampaktigt som när jag var yngre. Jag är lugnare nu och kan ta klokare beslut. Jag har en förståelse för att musikbranschen går upp och ner. Nästa år kanske jag inte alls är intressant, men då fick jag åtminstone det här året.