”Jag måste vara en evolutionär avvikare”

Om någon för tio år sedan sagt att Sveriges mest lyssnade Sommarprogram i P1 skulle handla om folkhälsa hade det varit svårt att tro. Folkhälsa förknippades länge med nyktert leverne och statliga pekpinnar om sex till åtta skivor bröd om dagen.

Men Anders Hansen verkar ha blivit för svensk folkhälsa vad Hans Rosling ett tag var för global utveckling: en trygg läkarrock att vända sig till när mycket i världen verkar osäkert.

Sov åtta timmar per natt. Höj pulsen tre gånger i veckan. Begränsa sociala medier och prioritera att träffa vänner och familj på riktigt.

Det är inga revolutionerande levnadsråd som överläkaren i psykiatri har presenterat i sina böcker, i sin tv-serie eller i sitt Sommarprat.

Men han har fått många av oss att förstå varför vi gör klokt i att följa dem. I vinjetten till SVT-serien ”Din hjärna” återkommer Anders Hansen till hur oerhört kort tid vi har levt i ett modernt samhälle. I en visualisering av tidsperspektivet står han inne i Globen där 10.000 människor sitter på läktarna – en för varje generation som hittills har levt på jorden. Hur många av dem har då levt i en värld med elektricitet? 6 personer på läktarna reser sig. Bilar? 4 personer. Hur många har levt hela sina liv med en smart telefon? 1 person reser sig (givetvis med blicken fastklistrad i mobilskärmen).

Scenen i vinjetten understryker Anders Hansens käpphäst: Vi är inte utvecklade för dagens värld.

Evolution genom naturligt urval är en oändligt långsam process. Även om vi har ett stillasittande arbete och isolerat skärmliv utgår våra hjärnor från att vi fortfarande befinner oss på savannen, i ständig rörelse, med naturlig dygnsrytm och socialt umgänge med mellan 50 och 150 personer.

Så hur kan det moderna livet anpassas till hjärnans förväntningar? I sin bok ”Hjärnstark” visade Anders Hansen hur rörelse och motion inte bara gör oss fysiskt starkare, utan också smartare och bättre skyddade mot psykisk ohälsa. Därmed gjorde han plötsligt träning intressant för fler grupper än lycramän och wellnesskvinnor.

En av dem som tog budskapet till sig var min 14-åriga dotter, som efter att ha lyssnat på Anders Hansens populära Sommarprat började löpträna – något jag berättar för honom när vi ses i hans lägenhet på Östermalm en regnig dag i december.

– Ja, vad roligt! Jag får höra många sådana historier. Ibland kommer folk fram på stan och säger att jag förändrat deras liv. Förändra sina liv kan de bara göra själva, men det jag ser som min uppgift är att försöka få bort kopplingen mellan träning och prestation. Nu har vi en massa 40-årskrisande män som cyklar och simmar och kör Ironman. Och samtidigt finns stora grupper som inte gör ett dyft. Att få dem att gå från ingenting till att göra lite – det är där utväxlingen ligger. Ur ett folkhälsoperspektiv, säger Anders Hansen efter att ha öppnat kylen och frågat om jag vill ha en Cola Zero (”har inget kaffe tyvärr”).

Han är blond och solbränd, nyss hemkommen från en semesterresa i Sydafrika dit han brukar åka varje år med en kollega. Under tio dagar läste han sju åtta böcker, promenerade i bergen och gav sig ut med båt för att dyka med vithajar. Man blir nedsänkt i en stålbur för att få närkontakt med de jättelika rovfiskarna.

– Det är magiskt. Vi brukar göra det när vi är där och jag kan verkligen rekommendera det. Vithajar är ljuvligt fina djur och att möta dem i deras naturliga miljö är oslagbart. Ibland biter de i buren. Då är man inte så kaxig, ler han.

Att möta ett hungrigt rovdjur är något som har utlöst stressreaktioner hos människor ända sedan vår tid på savannen: slåss eller fly? Hjärnans så kallade HPA-axel aktiveras, förklarar han i sin senaste bok ”Skärmhjärnan”, som handlar om hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda.

Men den typ av stress som Anders Hansen utsätter sig själv för i vithajsburen går snabbt över. Den moderna människans problem är att samma reaktion utlöses gång på gång av mindre livshotande anledningar, eftersom hjärnan inte är byggd för det moderna livets ständiga stresspåslag. Trots att det bara handlar om en tajt deadline, eller kanske en sen förskolehämtning, aktiveras HPA-axeln som om vi skulle bli lunch åt ett lejon. Med det sagt menar Anders Hansen inte att savannstressen skulle vara att föredra framför den moderna jäkten.

– Det jägar- och samlarliv som formade oss var ett helvete. Folk dog som flugor: hälften gick åt innan de fyllde 10 år och medellivslängden var 30. Tio procent blev ihjälslagna. Jag vill inte skönmåla den värld som formade oss, men den är relevant att känna till eftersom den ger oss nycklar till hur vi fungerar i dag, understryker överläkaren, som pratar snabbt och engagerat när frågorna handlar om hans favoritämnen.

Vi sitter vid ett bord för åtta eller tio personer i ett matrum som inte ser ut att ha huserat något större sällskap på länge. Nästan hela ytan är täckt av manusbuntar och höga boktravar: böcker om barnets hjärna, om framtidens hjärna, om känslolivets hjärna.

Travarna fortsätter nere på golvet. Bokhyllorna som han platsbyggde i vardagsrummet då han köpte bostadsrätten under finanskrisen 2009 räcker inte längre till. En skönlitterär favorit som ändå har fått hyllplats är John Steinbeck.

– Jag fascineras av hur han kan skriva kort och koncist och ändå få med så mycket. Hur han kan skapa en levande historia med bara några få meningar.

Kanske är inspirationen från den amerikanska realistens skenbart enkla prosa också en del av förklaringen till att Anders Hansen varit så framgångsrik i att nå ut. Trots att hans källmaterial ofta består av medicinska forskningsrapporter är språket lättillgängligt.

– Det kändes som att den här kunskapen om hjärnans relation till rörelse var instängd i ett elfenbenstorn på ett sjukhuslaboratorium. Jag ville få ut insikterna i samhället, där de kan göra nytta. Jag läste journaler och forskningsrapporter och tänkte: hur skulle man kunna uttrycka det här enklare, utan att tappa informationen?

I Sverige lever vi i dag, åtminstone de flesta av oss, i ett ekonomiskt välstånd som är historiskt oöverträffat. Ändå får en miljon svenskar antidepressiva mediciner utskrivna – vilket är så mycket som en av åtta vuxna. Det är för att förklara denna motsättning som Anders Hansen tar hjälp av evolutionsbiologin.

– Att vi drabbas av ångest är inte konstigt om man tänker på att vi utvecklades för en värld som var livsfarlig, där det var bättre att dra på stressystemet en gång för mycket än för lite. Och att vi får ångest av social isolering är inte heller konstigt, eftersom man inte överlevde ensam. Det evolutionära perspektivet kan få oss att förstå oss själva och andra bättre men talar naturligtvis inte om för oss hur vi ska leva våra liv, säger Anders Hansen.

Går det evolutionära perspektivet att använda även för att förstå Anders Hansen bättre? Många behöver i dag knappast någon närmare presentation av denne psykiatrikers populärvetenskapliga insats: 500.000 har köpt hans bok ”Hjärnstark” och 3,1 miljon har lyssnat på hans Sommarprogram. Däremot har han varit ganska förtegen om sitt eget liv. Inför Sommarpratet fick han rådet av sin mamma att vara lite personlig, men tog ändå beslutet att hålla sig till fakta.

Till någon som skriver så mycket om problemen med vår livsstil är det därför frestande att fråga om hans egen livsstil. Går han till exempel lika mycket som en jägare och en samlare?

Nja, man tror att de gick omkring 16.000–18.000 steg om dagen. Anders Hansen har det senaste året snittat på 12.500, berättar han. Vilket ändå är dubbelt så mycket som det svenska genomsnittet på dryga 6.000 steg.

Att han har sina arbetsplatser på gångavstånd bidrar till stegmängden. På Sophiahemmet 2,5 kilometer bort arbetar han kliniskt som psykiatriker, på deltid, och på Kungliga biblioteket, på 1,5 kilometer gångavstånd, brukar han sitta och skriva (med mobiltelefonen inlåst i sitt skåp för att inte bli distraherad). Men han brukar också försöka röra på sig medan han träffar vänner.

– Oftast ses vi och tar promenader. Det är ett bra sätt att hänga. Man ses, går tre fyra timmar och snackar skit. Då får man lite motion också. I söndags gick jag och en kompis runt hela Söder och över Västerbron. Då vräkte det verkligen ner, det var hällregn. Men vi tänkte att vi gör det ändå, för det är mycket trevligare att promenera än att sitta och fika.

Anders Hansen hör till den del av befolkningen som alltid har ägnat sig åt någon form av idrott. Mycket fotboll under uppväxten i Täby. Senare, i vuxen ålder, tennis, styrketräning och löpning. I hallen, lutad mot en vägg med staplade boktravar, står en mountainbike som han brukar ta ut i Lill-Jansskogen eller på Djurgården. Däremot tycker han inte att det är särskilt roligt att springa.

– Jag försöker göra något fem dagar i veckan. Men löpning blir det max två dagar. Jag har haft perioder då jag inte gjort det, och då märker jag att jag mår sämre. Det spelar ingen roll hur mycket jag har pratat om det i mitt jobb. Jag har också ursäkter för att slippa gå ut och springa. Springer jag så måste jag lyssna på en ljudbok eller en podd.

En ekvation som ser svårare ut i Anders Hansens liv – från evolutionär synvinkel – är balansen mellan stress och återhämtning. Inte bara har han dubbla examina från Handelshögskolan och läkarlinjen – femåriga utbildningar som knappast är kända för att vara slappa. För att finansiera studierna på läkarlinjen, som han påbörjade efter Handelshögskolan vid 25 års ålder, arbetade han deltid som journalist på Dagens Industri. Samtidigt skrev han för Läkartidningen, bedrev ett forskningsprojekt och konsultade inom bioteknikbranschen.

– Jag jobbade sjukt mycket under de här åren, säkert 100 timmar i veckan. Det var helt vansinnigt. Och det var bara drivet av passion. Jag borde ha gått in i väggen, men det gjorde jag inte. Det var fyra fem år där jag bara öste på, berättar han.

Så hade han också funnit sitt kall. Efter gymnasiet, lumpen och lite säsongsarbete på skidorter i Alperna hade Anders Hansen sökt sig till Handelshögskolan. Men det var något som skavde, han tyckte att det kändes själlöst och bara handlade om pengar. Han bestämde sig för ett lappkast och sökte till läkarlinjen.

Mamma arbetade som sjuksköterska. Pappa var jurist, men också intresserad av naturvetenskap och hade många populärvetenskapliga böcker på nattduksbordet.

– Jag minns att jag som barn storögt fastnade i bilder av molekyler och galaxer i Carl Sagans ”Cosmos” – en känsla av under som bara barn kan få.

Femton år senare kommer känslan tillbaka. Som förstaårsstudent på läkarprogrammet står han i en obduktionssal på Karolinska institutet och håller i en 84 år gammal människohjärna. Han beskriver det som ett uppvaknande:

– Jag minns att jag tänkte: this is it. Det är här mitt liv utspelas. Här inne finns min upplevelse av att jag och pappa står och metar, att min farfar plockar potatis med mig när jag är fyra år, att jag tar studenten, eller att jag står i det här rummet just nu. Det här lilla, fysiska organet som ser ut som packade korvar. I dag kan vi verkligen lyfta på locket och titta in i själens maskineri. Jag tänkte: vad coolt det här är. Varför vet människor mer om sin mobiltelefon än sin hjärna?

Sedan dess verkar nyfikenheten ha varit Anders Hansens kompass. Snett bakom honom hänger ett fotografi från den första månlandningen, som en symbol för ”den ultimata nyfikenheten”.

Han läser, reser, håller föreläsningar och skriver böcker om det som fascinerar honom mest av allt. Närmast är han aktuell med ett Vinterprogram om varför sociala medier verkar göra oss argare. Att han har ett upptaget schema syns också i hans kök: så glänsande rent är det bara hos människor som inte använder det.

I vardagsrummet står fem olika gitarrer, både akustiska och elektriska. Dem plockar han fram på kvällarna, när han inte tittar på tv-serier (senast ”Succession” och ”Countrymusikens historia”). Vardagsrummets svartvita fotografier på Bob Dylan, Mick Jagger, Keith Richards och Black Sabbath ger en fingervisning om vilka låtar som brukar spelas.

För att vara ett modernt liv verkar Anders Hansens vara ovanligt luststyrt och lekfullt.

Men i ett avseende skiljer han sig från den evolutionära tradition som visat sig långlivad även i det moderna samhället.

Om Anders Hansen varit en jägare och samlare, och hållit sig vid liv till 45 års ålder, skulle han förmodligen ha haft barn. Kanske även en partner. På savannen var ingen människa en ö – av den enkla anledningen att ingen överlevde ensam.

Jag frågar hur han känner inför detta. Har han inga planer på familj och barn?

– Jo, någon gång vill jag det. Jag ville inte missa upplevelsen att få barn. Men jag har faktiskt inte bråttom. Även om jag väl borde känna det, säger han, och tillägger med en blandning av en suck och ett skratt:

– Tänk att det alltid blir fokus på sådana här grejer! Det kanske låter konstigt, men jag har jobbat så mycket så jag har inte prioriterat relationer. Det har inte varit ett medvetet val, utan allt har bara rullat på och varit roligt. Det ena har gett det andra och så märker man att det plötsligt har gått fem år. Jag har inte haft någon överlagd livsstrategi.

Anders Hansen kan förstås den evolutionsbiologiska forskning som visar att det är naturligt att känna sig stressad av ofrivillig ensamhet – han har själv skrivit om den. Samtidigt är kärnfamiljen knappast det enda botemedlet mot social isolering.

– Nej, och jag tror att ensamhet är en subjektiv känsla. Känner man sig ensam är man ensam, men våra sociala behov skiljer sig från varandra. Jag har lätt för att ta folk, samtidigt som jag är ganska introvert av naturen. Jag får energi av att vara själv eller av att ha ett fåtal vänner som jag verkligen känner. Ofrivillig ensamhet ökar tveklöst risken för depression, demens och hjärt- och kärlsjukdomar. Men jag trivs väldigt bra med mitt nuvarande liv. På så sätt måste jag vara en evolutionär avvikare.

