”Jag tycker att mina ångestfyllda filmer är roliga”

En bit av Liljeholmens norra strand utgör fortfarande en skarp kontrast till Stockholms innerstad tvärs över vattnet. Här står ännu industribyggnader kvar, några med sönderslagna fönster och graffitismyckade fasader. Men tunga maskiner stånkar omkring i höstsolen och snart kommer även denna mark att vara klar för ett sjönära quality living.

Här står samtidskonsthallen Färgfabriken sedan drygt tjugo år. Går man in i den dunkelt belysta utställningshallen möts man just nu av en långsamt snurrande och tyst modellvärld. Det är konstnären och animatören Niki Lindroth von Bahrs minutiöst byggda shopping- och företagscenter, som var spelplats för hennes Guldbaggebelönade film ”Min börda” från 2017.

Kanske borde jag fråga mig: ”Hur mår jag egentligen?”

Utställningen visar såväl hennes fyra animerade kortfilmer som scenografierna ur dem. En av filmerna, den helt nya ”Något att minnas”, har gett namn åt utställningen. Den är befolkad av djurdockor i människokläder som gestaltar en diffus ångest över det moderna livets meningslöshet.

När vi går runt i utställningen och Niki Lindroth von Bahr visa sina små världar är det just tomheten och tystnaden som drabbar en. Vi får kliva in i hennes djupt vemodiga berättelser.

– Filmerna behandlar ofta ämnen som jag har personlig erfarenhet av: ångest, olika rädslor, ensamhet. Men jag har väldigt roligt när jag gör dem! berättar Niki Lindroth von Bahr när vi i Färg­fabrikens mötesrum dricker kaffe och försöker håller oss ifrån ett kakfat.

Foto: Eva Tedesjö

– Mina filmer upplevs ju som ganska mörka – de är samhällskritiska, kretsar kring psykisk ohälsa, är ibland rent av apokalyptiska, ja, sådana glada ämnen. Kanske borde jag fråga mig: ”Hur mår jag egentligen?” Men jag tycker samtidigt att de är så fulla av humor.

Niki Lindroth von Bahr föddes som första barn 1984 i en konstnärsfamilj i Gamla stan i Stockholm. Sex år senare fick hon en lillasyster. Pappa Hasse Lindroth är målare och grafiker och känd för sina många Stockholmsskildringar. Tillsammans med mamma Helene von Bahr drev han i trettiotvå år det nu stängda Nationalgalleriet i samma stadsdel. Niki beskriver sin uppväxt som ”rätt bohemisk”.

– Mamma var ung och både hon och pappa är väldigt sociala. När jag var riktigt liten tog de ofta med mig ut på krogen eller så fick jag hänga på galleriet. Det gjorde att jag umgicks mycket med vuxna, de blev mina kompisar och jag har sedan dess aldrig gjort så stor skillnad på om man är ung eller gammal. Jag fick titta på Jacques Tati, Nils Poppe, Edvard Persson, sådana grejer. Tex Avery-filmer och Betty Boop i stället för Disneyklubben.

Niki Lindroth von Bahr Född: i Stockholm 1984. Familj: Sambon Jonatan och dottern Ru, mamma, pappa och lillasyster. Utbildning: Attributmakeri vid Nordiska scenografiskolan, animation och experimentell film vid Animationsakademin, fri konst vid Kungliga Konsthögskolan varifrån hon utexaminerades 2016. Aktuell: Utställningen ”Något att minnas” på Färgfabriken, Liljeholmen i Stockholm. Pågår fram till den 24 november 2019. Visa mer

Kanske har de öppna, inte barnanpassade miljöerna skapat en särskild observationsförmåga hos Niki Lindroth von Bahr. Henens filmer är starkt präglade av den där blicken för igenkännbara miljöer och detaljer. Och de är alla byggda för hand: vartenda litet knäckebrödspaket i en mataffär, varenda Foppatoffel, knapp, slips, stol, krukväxt. I skala 1:7,5, för att vara exakt.

– Miljöerna är det primära för mig, säger hon. Många gånger har jag burit med mig dem länge. Det blir nästan som en sorts terapi när jag får återskapa en deprimerande miljö med precision. Till slut känner jag nästan en sorts kärlek eller respektfullhet för den.

Efter byggandet kommer själva animeringen i stop motion-teknik, tjugofem stillbilder per sekund. Ett minutiöst hantverk

– Bara den en minut långa scenen i ”Min börda” där två möss steppar tog två månader att animera, berättar hon. När man arbetar som jag finns verkligen inga genvägar. Varenda sekund måste man jobba fram, det är ett svårt, svettigt arbete.

Foto: Eva Tedesjö

Att detta skulle bli hennes yrke var ingen självklarhet. ”Konstnär” kändes för löst i kanterna, hon ville jobba med något mer uppstyrt. Sin ungdom beskriver hon som ”rätt glad, med mycket klubbar och Guccikopior, mitt i smeten” och inte direkt sökande efter något konstnärligt uttryck. Men på medialinjen i gymnasiet hade hon varit lärling hos den legendariska dockmakaren Arne Högsander och det hade fastnat. Hon sökte till attributlinjen på Nordiska scenografiskolan Skellefteå.

– Det var nyttigt för mig att komma ifrån Stockholm under två år i den åldern. Det enda jag kunde göra där uppe var att umgås med andra elever och sitta och bygga, bygga, bygga, nästan dygnet runt. Jag hade aldrig planerat att sedan fortsätta på Kungliga Konsthögskolan, jag fick ett infall att söka dit och så blev det så.

Vad ger det dig att bygga de små världarna?

– Jag tror att jag måste arbeta med händerna för att kunna tänka. Jag är en taktil person, jag behöver bygga, pilla, slipa, skära fram de här världarna. Det är nog faktiskt det som är roligast med att göra filmerna, att tillverka. Jag får en kick av att hitta ett tyg som passar perfekt som heltäckningsmatta på ett kontor, eller en målarfärgskork som fungerar som luftventil på en vägg.

Jag har piskan på ryggen hela tiden, det är ofta stressigt att hinna göra klart den där modellen innan det kan filmas

Hon säger att hon tror att vi människor mår sämre av att ha distanserat oss från de gamla hantverken än vad vi har förstått. Att det egentligen är självklart att skapa med händerna.

Är det rent av en sorts motståndshandling att ägna sig åt något så antieffektivt?

– Absolut! Jag tror att det är just det som gör folk fascinerade av stop motion-animation, att man ser all tid som det har tagit, det finns något skört i det. Jag tycker att det är en form av generositet att visa sådana här saker för människor.

– Det är många som säger: ”Du måste ha ett sådant sjukt tålamod”, men det är inte så. Jag har piskan på ryggen hela tiden, det är ofta stressigt att hinna göra klart den där modellen innan den kan filmas. Det är verkligen inget flum. Tack och lov, jag får ångest av flum.

Foto: Eva Tedesjö

Vemod och existentiell vånda präglar definitivt Niki Lindroth von Bahrs filmer. Men också humorn. Det är jätteroligt att se två musstädare på en hamburgerrestaurang som om natten börja steppa. Eller en fisk i morgonrock som på ett långtidshotell sjunger att hen lever ensam på grund av sin dåliga hy. Eller en mullvad i trenchcoat och pytteskor som provar en säng på sovvaruhuset Vila.

– Jag är ute efter att publiken ska känna den där lite osäkra, okontrollerade känslan: ”Är det här roligt eller bara jättehemskt?” Man kan väl inte göra bra humor utan att ett mörker. Som i ”The office” eller nya serien ”Succession” – fruktansvärt mörka men också jätteroliga.

– Jag går in i varje nytt projekt med tanken att det ska bli ännu svartare. Jag älskar ju skräck och thrillers, regissörer som Michael Haneke, Lars von Trier, David Lynch. Men av någon anledning blir mina filmer ändå ganska roliga, jag kan tydligen inte motstå att ta med en dråplig detalj.

Det finns något avväpnande i att se de här djuren klädda i människokläder och i miljöer som vi alla känner igen oss i

Varför använder du dig bara av djur?

– Jag ser filmerna som moderna fabler. I de gamla fablerna doldes ofta maktkritiken genom att djur framförde den. Och berättar man den typen av historier som jag gör är kanske ett gullighetsfilter bra. Det finns något avväpnande i att se de här djuren klädda i människokläder och i miljöer som vi alla känner igen oss i. Sedan tycker jag också att vanliga människodockor är otäcka, det finns något stelt och obehagligt över dem som gör mig distanserad.

Hur avgör du vilket djur en karaktär ska få?

– Jag har lite olika teman, svarar hon med blicken mot en gasande grävskopa som tycks ha siktet inställt på ett vackert tegelhus.

– I ”Simhall” använde jag arter som rätt nyligen utrotats, som en tasmansk tiger. I ”Min börda” är det de djur som oftast förekommer i djurförsök, vilket krävde en ganska otrevlig research. I ”Något att minnas” är det skadedjur, som mördarsnigel, brunråtta, husbock och stadsduva.

Är det ett sätt att ställa dig på djurens sida?

– Jo, men framför allt är jag fascinerad av vår relation till djuren. Hur vi förmänskligar arter som hundar och katter men samtidigt säger: ”Vilken gullig gris, den ska vi äta!” Jag tycker att det är spännande att studera hur människan utövar sin makt över andra livsformer.

Själv tänker jag genast på mördarsnigeln i ”Något att minnas” som sitter på britsen hos läkaren, en råtta, med en blodtrycksmanschett runt hela kroppen och med Staffan Westerbergs röst ödsligt sjunger: ”Den eviga sorgen bor inom mig”.

Hennes filmer har visats på festivaler över hela världen och bara ”Min börda” har vunnit runt åttio (80) priser. Jag undrar om filmerna uppfattas olika beroende på var de visas.

– När jag första gången visade ”Tord och Tord” här hemma i Sverige vek sig folk i bänkraderna – en kanin i polotröja! Men på animationsfestivalen i franska Annecy satt publiken knäpptyst genom hela filmen. Hyschade varandra. Och efteråt sade de: ”It was very much Kafka!”

Niki Lindroth von Bahr om sina filmer ”Något att minnas” (2019). ”En vaggvisa inför den stora katastrofen. Förlaga är 'Grodans sång' av Alice Tegnér och Elsa Beskow, men med ny text av Martin Luuk.” ”Min börda” (2017). ”En mörk musikal om ledan i poänglöst arbete, tristess och existentiell ångest. Tog två och ett halvt år att göra, musiken av Hans Appelqvist är inspelad live med en 15-mannaorkester.” ”Simhall” (2014). ”Ett lågmält drama som utspelar sig i en kommunal, sliten simhall. Simhallen kan vara en allegori för det gamla Välfärdssverige som krackelerar. Manus av Jerker Virdborg.” ”Tord och Tord” (2010. ”På ytan en komplicerad vänskapsrelation mellan två grannar med samma namn. Bygger på en novell av konstnären Jorun Burman Berg som handlar om psykisk ohälsa och ett förstadium till schizofreni.” Visa mer

Vad många kanske inte vet är att hon och scenografen Nicklas Nilsson gjorde kostym och mask till David Bowies sista videor, ”Blackstar ”och ”Lazarus”, regisserade av Johan Renck. Hon säger att hon knappt får säga något alls enligt de non disclosure agreements som de fick skriva på, men historien är märklig.

– Vi har ju ingen utbildning i kostym utan bara ramlade in i det. När jag var nyutexaminerad kontaktade jag en av mina då stora idoler inom musikvideoanimation – Andreas Nilsson – och bara: ”Hej, kan jag komma och jobba hos dig?” Nicklas och jag fick då göra mask och kostym till Karin Dreijers soloprojekt Fever Ray, både på scen och i videor.

Röda korset-skräp som förvandlades till en dödsmask

Hon berättar att de stack ut och köpte ”tantskräp” på second hand-affärer och limmade ihop det.

– Sex år senare ringer Johan Renck: ”Hej, jag älskade Fever Rays kostymer, kan inte ni komma till New York och göra Bowies kläder i min video? Jag fixar en studio till er i morgon.” Jag bara ”kvack!?” men fick ur mig att vi helst jobbade i Stockholm.

Vilket de gjorde. De satt sedan kvar och arbetade i Nikis ateljé i Västertorp.

– Den där masken som har blivit så känd, där Bowie har ett bandage över ögonen med två knappar, är en gasbinda som jag har doppat i snabbkaffe i min stökiga källare. Haha. Röda korset-krafs som förvandlades till en dödsmask. Det är sådana kontraster jag gillar – knyppling och spöke i ett.

Foto: Eva Tedesjö

I dag är hon själv förälder, till en ett år gammal dotter. Hon har flyttat från Gamla stan, men inte så långt, bara till östra Söder. Hon beskriver sin vardag som väldigt kontrastrik. I somras varvades långa Skypemöten med produktionsbolag i Los Angeles med att sy pyttesmå jeans till larver. Att bygga duplo hemma med dottern Ru ena dagen och nästa föreläsa i Tokyo. Dottern får hänga med på det mesta, berättar hon.

– Och jag slukar allt, släpper in allt. Plötsligt fastnar något som kan bli något i en film. Det är allt från Caspar David Friedrichs målningar till Blondinbellas blogg, ”Tendens” i P1 eller Buzzfeed. Man kan väl säga att eftersom mina föräldrar höll på med konst och jag fick mycket finkultur som barn, så är jag numera besatt av populärkultur. Jag skulle kunna doktorera på The Kardashians!

– Men min drivkraft är densamma genom åren. Jag vill fortsätta att bygga mina världar och berätta udda historier. Ska du inte ta något från kakfatet?

Nej.

– Inte jag heller. Jag lyckades dra på mig diabetes typ 2 när jag var gravid. Fy fan, vad bitter man blir när man blir sjuk.

Foto: Eva Tedesjö

Nu när utställningen på Färgfabriken är i gång ska hon utveckla en animerad tv-serie tillsammans med Barry Jenkins produktionsbolag, regissören som Oscarsbelönades för ”Moonlight”.

– Vi har tagit de första stegen, och ska börja skriva nu. Allt är än så länge hemligt, men det ser bra ut. Jag har tänkt att det ska bli en sorts övernaturlig thriller som utspelar sig vid nästa finanskrasch. Det är väl typiskt mig, säger hon och tittar ut på den envisa grävmaskinen.

– Vad konstigt att det där tegelhuset inte får stå kvar det, det är ju jättefint.