”Jag var helt starstruck när jag skulle träffa Mørk-Eidem”

Fyra dagar efter att Isabelle Kyed tagit examen från Teaterhögskolan i Stockholm i juni månad, så ringde telefonen. Mannen i luren frågade om hon kunde komma på ett möte med regissören Alexander Mørk-Eidem på Dramaten dagen därpå.

– Jag fick panik. Det går ju inte att sticka under stol med att han stod överst på listan över regissörer som jag skulle vilja jobba med, men att det skulle ske redan? Det blev en chock.

– Jag har sett många av pjäserna han satt upp och alltid tyckt att de var jättebra. Oh, my god! Jag var helt starstruck. Samtidigt ville jag ju verka lite cool.

De möttes på eftermiddagen i Dramatens lunchrum och pratade en halvtimme. Alexander Mørk-Eidem berättade vad han ville göra, hon fick ställa frågor och så plockade han fram en jättebunt som var 200 sidor manus.

– Jag fick läsa några stycken och han regisserade mig lite och efter en stund säger han ”Jamen du verkar fatta grejen, så vill du vara med?”

Och så blev det. 14 september var det premiär för Arthur Millers rättegångspjäs ”Häxjakten” på Elverket, där Isabelle Kyed spelar flickan Mary Warren, hon som tillåter sig att tvivla på vad som är sanningen, som slåss med sitt samvete men ändå till slut ger efter för kompistrycket och medverkar till att sända en oskyldig man till galgen.

– Jag tolkar henne som en tjej som är väldigt ensam, som inte passar in och är väldigt osäker på sin plats. Men hon vill gärna vara med i det coola gänget med Abigail i spetsen.

– För mig räckte det att titta tillbaka på när jag var tonåring och såg på de smala, coola tjejerna i klassen och önskade att jag var som dem. Mary Warren är beredd att göra väldigt mycket för att få ingå i gruppen.

Ännu så länge har Isabelle Kyed sluppit höra ”Kom tillbaka när du gått ner 15 kilo”. ”Min kropps storlek är ju inte relevant för hur jag kan gestalta på scen”, säger hon. Foto: Lotta Härdelin

Isabelle Kyed pratar mjukt dalmål trots att hon flyttade till Stockholm som barn, och bodde i halländska Laholm under gymnasietiden. Det är i Dalarna hon har sin psykologiska hemvist, på mormors och morfars bondgård utanför Borlänge som de hade på den tiden.

– Jag var där väldigt mycket. De hade grisar, höns och får och två folkilskna tjurar. En folkilsken tupp också, som attackerade mig när jag hämtade äggen. Jag var med när suggorna grisade och jag flaskmatade lammen. Får luktar trygghet för mig.

– Dalmålet är mitt hemspråk, det jag talar i hjärtat. Men jag kan ta bort det helt, det var jag tvungen att göra för att överleva när jag kom till Stockholm som barn, tjock med Gustav Vasa-frisyr och glasögon. Då kunde jag ju inte prata dalmål också, hahaha.

Den första kontakten Isabelle Kyed hade med teater, var när hon och hennes mamma besökte bygdespel i Dalarna. I ett av spelen, ”När trollen flydde Gagnef”, medverkade en flicka som var lik Isabelle, hon var lika knubbig och hade också glasögon.

– Där någonstans klickade det till i mig, jag förstod att även jag skulle kunna stå på scenen, och inte bara ”kändisarna” på tv. När jag var 11 började jag på Vår teater i Högdalen, men det var först efter gymnasiet som jag insåg att det var skådespelare jag ville bli på riktigt.

Hon insåg det sedan hon provat in till Teaterhögskolan i Göteborg och gjort ett ”katastrofalt dåligt förstaprov”. Hon grät på tåget hem till Laholm men förstod också att trots det dåliga provet var det detta hon ville ägna sitt liv åt.

Efter många försök kom hon in till slut, i Stockholm. Då och då genom åren har det varit debatt om vilka som togs in på teaterhögskolorna, eller rättare sagt vilka som inte togs in. Det verkade finnas en utseendemall, framför allt för de kvinnliga eleverna.

– Visst har det varit väldigt stereotypt där, det märker man om man tittar på de gamla bilderna på alumnerna som gått på skolan genom tiderna. Jag är i princip den tjockaste kvinnan som gått där och alla mina klasskamrater var ju smala.

Isabelle Kyed i ”Häxjakten”. Foto: Sören Vilks

– Jag tycker att skolan som institution verkligen försöker. Exempelvis hade jag ett fantastiskt samarbete med kostymavdelningen, de byggde upp ett litet förråd med kläder till mig.

Vid sitt första möte med kostymavdelningen sade hon att ”ja jag är tjock, jag vet att jag är tjock så ni behöver inte tassa på tå kring min kropp, den ser ut så här och nu jobbar vi med det”.

– Det tyckte de var jätteskönt, de frågade bland annat var jag köpte mina kläder och och sydde, så att det skulle vara lika självklart för mig att gå ner och leta efter kläder i förrådet som det var för mina smala klasskamrater.

– Jag slapp dessutom de där fula tältkreationerna där man bara ska döljas, vi jobbade mer med att framhäva hur jag ser ut än att dölja det. Det tyckte jag var jättefint.

Hon upplevde också att hon fick bra och intressanta roller att spela under skoltiden, som Lady Anne i ”Richard III”. Och det var ingen som sade ”Kom tillbaka när du gått ner 15 kilo”.

– Jag upplevde att de behandlade mig som vem som helst. Min kropps storlek är ju inte relevant för hur jag kan gestalta på scen. Jag upplevde heller aldrig att de tog in mig för att fylla tjockiskvoten eller som något utställningsobjekt, jag togs in på mina meriter, på det jag presterade vid intagningsproven.

Fortfarande är det dock ofta så att om du vill ta plats som tjock kvinna så måste du vara rolig, som den amerikanska skådespelaren Melissa McCarthy och den australiska skådespelaren Rebel Wilson.

– De är otroligt talangfulla skådespelare som har nischat sig och gjort karriär på att vara roliga, för det är det samhället tillåter dem att vara. Och publiken kan skratta med, men också lite åt.

När Isabelle Kyed skulle göra sitt examensarbete på Teaterhögskolan funderade hon starkt på att göra en monolog om att vara tjock. Men efter en middag tillsammans med skådespelaren och komikern Babben Larsson kom hon på andra tankar.

– Babben sade att om du gör det så kommer du för alltid att bli placerad i tjockisfacket. Hon rådde mig att visa branschen att jag kunde göra något annat först.

I stället tog hon sig tillbaka till barndomstrakterna och Säters mentalsjukhus och läste på om kvinnor som suttit inspärrade där. Resultatet blev monologen ”Elsa Grünewald satt aldrig på Säters”.

– Jag fick ta del av så många livsöden. Och det är ju fortfarande så att vi lätt avfärdar människor för att de är udda. Men de har också haft ett liv värt att berätta om. Jag ville ge dem den plats de inte fick när de levde. Och en sorts rättvisa.

