Jaime Wyatt har ett episkt tilltal och en genomlevd tyngd

På gott och ont är autenticitetskraven på countrymusiken inte särskilt stora. Det går utmärkt att kalla sig outlaw även om man skulle råka vara son till en mellanchef på Coca-Cola Company. Ändå känns det när det är på riktigt.

Jaime Wyatt växte upp på en ö utanför Seattle, floppade som tonårsartist, blev heroinist, rånade sin knarkhandlare och åkte i fängelse på ett år, kom ut och flyttade in med sin mamma och ALS-sjuka pappa i en trailer park. Nu sjunger hon honky tonk och rockig truckercountry med all den tyngd hon skaffat sig under sina röriga trettiofyra år.

Shooter Jennings har producerat den nya skivan och fått allt det svåra att låta enkelt. Ljudbilden är liten, men det episka tilltalet och kvaliteten i Wyatts låtskrivande gör musiken svällande och stor.

Om några veckor skulle hon ha spelat på Stockholm Americana. Det är jobbigt att tänka på hur bra det hade blivit.

Bästa spår: ”By your side”

