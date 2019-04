Jan Eklund: Ian Burumas skarpa försvarstal för yttrandefriheten

Författaren Ian Buruma fick sparken som chefredaktör för New York Review of Books i höstas. Metoorörelsen svepte över världen när Buruma lät trycka en kontroversiell artikel av en medieprofil som anklagats för att ha begått sexuellt våld mot kvinnor. Det väckte ramaskrin, även inom delar av hans egen redaktion. Buruma försvann snabbt ut bakvägen. Nu berättar han sin historia under rubriken ”Editing in an age of outrage” i Financial Times.

Yes, Buruma erkänner att han begick misstag. Texten borde ha faktagranskats och redigerats hårdare. Och när det digitala drevet gick gjorde han dessutom en olycklig intervju som lätt kunde misstolkas. Men han ångrar inte beslutet att låta mannen komma till tals. När moraliska majoriteter – eller tillfälliga opinioner – tillåts styra vad som står i tidningen ligger yttrandefriheten risigt till.

För det argumenterar han med all den skärpa och briljans som gjort honom till en av vår tids stora intellektuella.