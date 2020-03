Jan Eklund: Pomerantsev är en digital pionjär men oväntat slapp reporter

Britten Peter Pomerantsev (född 1977) tillhör vår tids mest innovativa skribenter. Det har delvis med hans ryska rötter att göra – och därmed förmågan att snabbt orientera sig i olika världar och politiska system. Hans trumfkort? Det fräckt underhållande anslaget.

Jag ser att jag påstod att han skriver ”likt en osannolik kombination av yrvädret Toby Young och den blytunga Svetlana Aleksijevitj”. Det omdömet gällde hans bok ”Ingenting är sant och allting är möjligt”, som kom på svenska 2016, och hade undertiteln ”det nya Rysslands surrealistiska själ”.

Få har öppnat så många fysiska – och mentala – dörrar i Putins rike. Skarpast skrev han om medier, underhållning och makt. Pomerantsev ringade in just det överjordiskt overkliga i den nya ordningen. Maktens budskap syftar inte alltid till att övertyga och trumma in tankar; taktiken är snarare att förvirra och beslöja, skapa intrycket att sanningen är mångtydig och förhandlingsbar. Så skaffar sig de nygamla ryska makthavarna lättare större makt i kulisserna.

I dagarna kommer hans nya bok ”Det här är inte propaganda” på svenska (övers. Djordje Zarkovic, Ordfront). Här tar han tankarna vidare ut på den globala scenen. Martin Jönsson skrev om det engelska originalet i DN (3/10 2019) att Pomerantsev är ”svåröverträffad i konsten att skildra den politiska propagandans väloljade maskineri”. Hur vår tids informationskrig egentligen går till – och kan se ut – i olika delar av världen.

”Det här är inte propaganda” Foto: Ordfront förlag

Resan går från Moskva till Kiev, Belgrad, Manila, Mexiko city och Peking. Vi får möta de sociala arkitekterna och digitala datasnillena bakom all riktad reklam från fejkade Facebook-konton, alla falska nyheter som spottas ut ur statsmakternas mörka vrår och de politiska påverkansoperationer som härstammar från privatiserade intressen – i lokala såväl som regionala och globala krig.

Det är en mörk och livsviktig undersökning, tyvärr också rätt tröttsam som bok. Texten påminner snarare om rykande rapporter eller spontana idéutkast till ett högre seminarium. Jag saknar syresättning, rimlig distans till materialet och framför allt konkret närvaro. Precis det som gjorde Pomerantsevs förra bok så ruggigt läsvärd.

För vad ska vi med reportrar till som glömmer att berätta vad de ser och hör? Tänka högt och ha åsikter om allt och alla är vi andra tillräckligt bra på själva.

Dessutom har Peter Pomerantsev interfolierat sin fars historia i boken; han var oppositionell i Sovjetunionen under kalla kriget. Det är förvisso en tänkvärd och engagerande berättelse – men mer förbryllande än klargörande för helheten. Den storyn har hamnat i fel bok.

