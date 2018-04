Jane Magnussons Bergmandokumentär får världspremiär i Cannes

”Bergman – Ett år, ett liv” visas för allra första gången på filmfestivalen i Cannes, som pågår mellan den 8 och den 19 maj. I kategorin Cannes Classics, som visar nya och gamla filmklassiker och nyrestaurerade versioner av äldre filmer, har den världspremiär – mitt under pågående Bergmanår.

– Min första tanke var: ”Är det här ett skämt?”, säger filmens regissör Jane Magnusson.

Hon nåddes av nyheten för två veckor sedan, på sin femtioårsdag, som hon firade i Singapore. Mitt i natten började telefonen ringa, så för att inte väcka familjen fick hon smyga in på hotellrumstoaletten och ta emot samtalet: ”Vi har kommit till Cannes!”

Bland Jane Magnussons tidigare filmer finns den uppmärksammade dokumentärfilmen ”Trespassing Bergman” (2013), även den om filmregissören Bergman, och ”Ebbe – the movie: Mannen, myten, affären” om Ebbe Carlsson-affären. Hon är också verksam som filmkritiker i DN.

”Bergman – Ett år, ett liv” kretsar kring regissörens 1957. Jane Magnusson räknar upp allt Ingmar Bergman hann med under det osannolikt produktiva året.

– Året börjar med att ”Det sjunde inseglet” har premiär, sedan sätter han upp en fem timmar lång ”Peer Gynt” på Malmö stadsteater, sedan gör han en radioteater och en tv-film. När sommaren kommer blir han lite krasslig och lägger in sig själv på Sofiahemmet för att vila – och då skriver han sitt stora mästerverk ”Smultronstället” på några veckor. Sedan spelar han in den, under sommaren, och av bara farten spelar han också in långfilmen ”Nära livet”. Sedan gör han en radioteater till, sätter upp ”Misantropen” på Malmö stadsteater, och när juldagen kommer har ”Smultronstället” premiär. Under tiden är han lärare på Malmö stadsteater. Och har sex barn. Och en hel del olika förhållanden.

Jag har blivit utbränd bara av den här senaste minuten av vårt samtal.

– Det är helt bananas! Och det är därför det är roligt att berätta – den här mannen fanns, i Sverige, och allt det här gjorde han, säger Jane Magnusson.

Produktionsbolag är B-Reel Films och filmproducenterna Mattias Nohrborg, Cecilia Nessen och Fredrik Heinig är också mycket nöjda med filmens premiärplats. Det var ”ganska givet” att det skulle bli Jane Magnusson som regisserade efter att de fått idén till filmen, säger Fredrik Heinig.

– Vi ville ha någon som dels hade Bergmankunskaperna, dels hade humor och som var lagom vördnadsfull. Jane är en kunnig regissör, men hon har också alla de här nyanserna som gör att hon har kunnat göra en annorlunda och underhållande film om Ingmar Bergman, menar han.

Lagom vördnadsfull, ja. I filmen tas också Ingmar Bergmans många relationer med kvinnor upp – Jane Magnusson berättar att 1957 var året då han förvisso var gift med journalisten Gun Grut men ändå hade en relation med skådespelaren Bibi Andersson, träffade sin nästa fru, pianisten Käbi Laretei, och Ingrid von Rosen som blev hans fru därefter.

”Bergman – Ett år, ett liv” blev klar innan metoohösten 2017, men kommer att ses i ljuset av allt som då hände.

Hur förhåller du dig till det, Jane Magnusson?

– Först tänkte jag, i höstas: ”Oj, nu måste de ställa in Bergmanåret.” Men det är klart att vi inte ska det. Det är en svår fråga, men ingen av de kvinnor som Bergman gifte sig medeller skaffade barn med verkar ha klagat, och då kan jag inte föra deras talan. Däremot blev han ofta ihop med kvinnor som stod i beroendeställning till honom, och det hade inte direkt varit okej i dag.

Men hon och producenterna understryker att filmen inte främst handlar om Bergmans kvinnohistorier utan om hans arbete.

Det exakta premiärdatumet på filmfestivalen i Cannes är inte satt, men de försäkrar alla att filmen kommer att få ”ett väldigt bra datum”.

– Det känns väldigt roligt att Cannes uppmärksammar Bergmanåret så mycket – också eftersom Bergman själv skördat så många framgångar där, säger producenten Fredrik Heinig och syftar bland annat på den Guldpalmernas Guldpalm han tilldelades 1998, framröstad av alla då levande tidigare Guldpalmenvinnare.

Under filmfestivalen i Cannes kommer nämligen också Ingmar Bergmans ”Det sjunde inseglet” att visas, även den i kategorin Cannes Classics, i nyrestaurerad version av Filminstitutet.

– Vi ska väl inte sticka under stol med att vi siktat in oss på den 14 juli, på hundraårsdagen, säger producenten Mattias Nohrborg.

Något svenskt premiärdatum är ännu inte satt, men han säger att filmen ”på något sätt kommer att visas” kring Ingmar Bergmans hundrade födelsedag.

– Då måste man ju ha visat upp den i Cannes först, eftersom Cannes på sätt och vis var Bergmans festival.