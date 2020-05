Jared Diamond: Därför måste handeln med vilda djur genast upphöra

Vi borde redan nu börja tänka på nästa möjliga virus. Verkligen, invänder ni kanske, varför ska vi tänka på nästa virus när covid-19-pandemin fortfarande drar fram över världen? Därför att när sars-epidemin pågick i början av 2000-talet försummade vi att tänka på nästa möjliga epidemi. Följden blev att vi inte undvek vad vi hade kunnat undvika, den pågående covid-19-pandemin som högst sannolikt etablerades på samma sätt som sars.

Nya framväxande sjukdomar – inte bara covid-19 och sars utan också aids, ebola och marburgfeber – har inte uppstått spontant hos människan. Det handlar om djursjukdomar (så kallade zoonoser) som har överförts från värddjur till oss människor. De har inte heller flyttat över till oss via djur som vi bara är avlägset släkt med, som fiskar eller räkor, även om vi ofta kommer i kontakt med just fiskar och räkor. I stället har de i huvudsak nått oss via andra däggdjur, våra närmaste släktingar bland djuren.

Orsaken är uppenbar: en mikrob anpassar sig till sin värds inre kemiska miljö. Alltså är det gynnsammare för den att flytta till en ny värd om dennes inre kemiska miljö liknar den tidigare värdens kemiska miljö. Vi är däggdjur, inte fiskar eller räkor, så de flesta av våra zoonoser är gåvor från andra däggdjur.

I Kina finns det många sådana marknader där vilda djur säljs, döda eller levande, för att bli uppätna eller för andra ändamål

Sars fördes över till människan på kinesiska marknader för vilda djur. I Kina finns det många sådana marknader där vilda djur säljs, döda eller levande, för att bli uppätna eller för andra ändamål. Sars kom till oss via sibetkatter, små rovdjur, som i sin tur hade fått sars från fladdermöss. De flesta människor skulle annars aldrig ha kommit i närkontakt med en sibetkatt, men jägare söker upp dem och andra vilda djur och levererar bytet till djurmarknaderna.

Om en ondskefull utomjording försökte utveckla den mest effektiva metoden för att infektera människor med zoonoser, skulle det bästa sättet vara att sammanföra så många olika slags däggdjur som möjligt med så många människor som möjligt. Utomjordingens briljanta lösning: En kinesisk marknad för vilda djur.

Jägarna som förser marknaderna med djur jagar inte en specifik art: de jagar många arter. Jägaren nöjer sig inte med att sitta i skogen, äta djuret han fällt och själv bli infekterad. Marknaderna är späckade med köpare, som alla kan bli infekterade.

Det finns naturligtvis marknader för vildlevande djur i andra länder än Kina. Men de kinesiska marknaderna är särskilt effektiva när det gäller att starta epidemier eftersom Kina har flest invånare i världen och de blir tack vare höghastighetståg, flyg och bilar allt mer sammankopplade med varandra.

Dessa fakta om sambandet mellan djur och nya sjukdomar som slår mot människa, liksom om de idealiska förhållanden för överföring av sjukdomar som de kinesiska marknaderna erbjuder, har i många år varit kända av företrädare för hälsovården. Att sars spreds via marknaderna borde ha fått Kina att vakna och stänga dem. Men marknaderna förblev öppna.

Dessa virus tycks alla härstamma från fladddermöss och kan flytta över till oss via andra djur som fungerar som broar

När covid-19 växte fram i Wuhan i december 2019 började man tidigt misstänka att smittan kom från den lokala marknaden. Även om det ännu inte är bekräftat pekar allt på att smittan kan härledas till handeln med vilda djur. Covid-19 orsakas av ett coronavirus som är nära släkt med de coronavirus som låg bakom de tidigare zoonotiska epidemierna, sars och mers. Dessa virus tycks alla härstamma från fladddermöss och kan flytta över till oss via andra djur som fungerar som broar. I fallet sars handlade det om maskpalmmårdar som såldes på djurmarknader.

Myrkotten. Foto: Sakchai Lalit/AP

Den kinesiska regeringen tonade i inledningsskedet ner betydelsen av covid-19-utbrottet. Men därefter blev reaktionen kraftfull. Åtgärder i en skala världen aldrig tidigare skådat sattes in för att begränsa smittspridningen. Det tycks ha haft en dramatiskt positiv effekt. Kina försökte också förhindra framväxten av fler zoonoser genom att till sist stänga marknaderna och slutgiltigt sätta stopp för handeln med vilda djur avsedda att ätas.

Det är de goda nyheterna. Men det finns också dåliga. Regeringen har inte med hjälp av förbud försökt blockera den andra stora kontaktvägen mellan vilda djur och människor i Kina: handeln med levande djur som används i den traditionella medicinen. Det är ett enormt stort marknadssegment som inkluderar många olika djurarter och ett stort antal kunder. Så till exempel används tonvis av fjäll från det lilla myrätande däggdjuren myrkotten i traditionell kinesisk medicin eftersom de tros vara bra mot feber, hudinfektioner och könssjukdomar. Om en mikrob hos ett däggdjur väntar på ett tillfälle att infektera människor spelar det ingen roll om människor köper djuret på en matmarknad eller från en handlare specialiserad på traditionell medicin.

De villebråd som saluförs är för delar av den kinesiska befolkningen något mer än bara delikatesser

För västerlänningar framstår detta som självklart. Hur kan det komma sig att det allsmäktiga kinesiska regeringen, kapabel att på några dagar genomföra en total isolering av miljoner människor, ändå inte kan förmå sig till att snabbt och definitivt sätta stopp för handeln med vilda djur? De villebråd som saluförs är för delar av den kinesiska befolkningen något mer än bara delikatesser. En mer relevant analogi skulle vara reaktionerna om vetenskapen upptäckte att ost och rödvin skapar återkommande epidemier. Hur skulle fransmännen reagera på ett globalt krav på förbud ?

För en andel av befolkningen i Kina är de vilda djuren en mer fundamental del av kulturen än vad ost och rödvin är i Frankrike. Men trots dessa kulturella utmaningar måste Kina och andra regeringar runtom i världen agera snabbt och beslutsamt för att stoppa handeln med de vilda djuren.

Om inte det ske kan vi med säkerhet säga att sars och covid-19 inte blir de sista världsomfattande epidemierna. Det kommer fler, så länge vildlevande djur i bred omfattning exploateras i livsmedelshandeln och för andra syfte, inte bara i Kina utan också på annat håll i världen. Sars lät oss komma undan relativt ”lindrigt”; färre än tusen döda, att jämföra med en säsongsinfluensa som dödar hundratusentals varje år. Covid-19 låter oss inte slippa undan lika lätt.

Det finns inget som säger att inte framtida epidemier skulle kunna kräva hundratals miljoner dödsoffer

Den påverkar livet och försörjningen för miljarder människor. Det virus som följer på covid-19 skulle kunna göra ännu mer än så. Världen blir allt mer sammanlänkad. Det finns inget som säger att inte framtida epidemier skulle kunna kräva hundratals miljoner dödsoffer och driva ut världen i en flera decennier lång depression utan historiskt motstycke.

Risken för att det ska ske skulle minska rejält om handeln med vilda djur upphörde. Det skulle inte innebära att den kinesiska regeringen gjorde resten av världen en tjänst. Det skulle i stället innebära att kineserna gjorde sig själva en tjänst. På samma sätt som vid covid-19-utbrottet, riskerar de annars att bli de första offren för nästa virus som växer fram ur djurhandeln.

Översättning från engelskan: Per Svensson