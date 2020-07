Jarvis Cockers nya projekt Jarv Is gör släpig och syrlig pop

Pop Jarv Is ”Beyond the pale” (Rough Trade/Playground) Visa mer

Basisten Andrew McKinney är mest känd från den 80-talistiska funkjazz-kombon James Taylor Quartet. Jason Buckle gjorde sig ett namn i All Seeing I, som hade en mindre hit med ”Beat goes on” 1998. Trummisen Adam Betts har hämtats från experimentella industrirockarna Three Trapped Tigers. Lägg till detta också harpisten och sångerskan Serafina Steer, som släppt ett antal album i eget namn.

Det är en ganska brokig skara musiker Jarvis Cocker har sammanfört i gruppen som tagit hans förnamn, men sett till hur den forne Pulp-elegantens karriär sett under 2000-talet så känns allt ändå ganska logiskt. För den har ju varit inkonsekvent, spretig och tja, lite märklig. Medan de flesta inget hellre vill än att Cocker ska skriva klatschiga brittpopanthems för pensionärs-, förlåt, indiediscot tio gånger till har han gjort sitt bästa för att förvirra, provocera och utmana sina gamla fans. För de av oss som hellre ser artister gå rejält vilse i sin ambition att komma vidare än att stå och stampa på samma ställe för länge har Cockers 2000-tal varit ganska njutbart. I alla fall i teorin.

Med ”Beyond the pale” känns det stundtals som att Cocker för första gången sedan Pulps briljanta brittpop-testamente ”This is hardcore” också börjar närma sig ett hållbart musikaliskt uttryck för 2000-talet också i praktiken. I den släpiga, närmast triphoppiga inramningen låter hans syrliga betraktelser och allt mer Leonard Cohenska röst bättre än på länge. Även om låtskrivandet fortfarande är några steg ifrån nämnda ”This is hardcore”.

Bästa spår: ”Swanky modes”

