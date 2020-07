Jasenko Selimovic: Västvärlden tittade bara på när folkmordet i Srebrenica genomfördes

Utgångspunkten är misslyckande. Mitt, ditt, Sveriges, FN:s, Natos, USA:s, Storbritanniens, Frankrikes... På lördag, den 11 juli, är det 25 år sedan det hände. Hur vi har förvaltat tiden? Har vi lärt oss någonting? Har sorgen varit läkande?

Srebrenica, tillsammans med Gorazde och Zepa, var tre städer i östra Bosnien-Hercegovina som den bosnienserbiska armén försökte inta under hela kriget i Bosnien (1992-1995). Mladics armé attackerade, förhandlade, försökte byta territorier, svälta ut, men dessa tre städer förblev ”ben i serbernas hals”. Flyktingar från etniskt rensade områden flydde dit, städerna svällde, situationen i dem var så illa att folk dog av svält, och de ständiga attackerna gjorde att FN förklarade dem för ”säkra zoner” redan 1993.

Foto: Amel Emric

Viljan att inta dem handlade om ett strategiskt mål att rensa Drina-dalen från bosniaker. Rensade man etniskt floddalen, som sträcker sig längs hela gränsen mellan Serbien och Bosnien, skulle man i praktiken åstadkomma Storserbien.

När kriget började närma sig sitt slut bestämde sig politikern Karadzic och militären Mladic för att anfalla. Direktiv om att skapa en ”outhärdlig situation av total osäkerhet med inget hopp om liv eller överlevnad” utfärdades och kompletterades med ordern om att ”skapa förutsättningar för eliminationen av enklaven”. Bosnienserbiska armén, tillsammans med förstärkningar från Serbien och grekiska frivilliga, intog Srebrenica den 11 juli 1995. Under de följande dagarna ritade Karadzic och Mladic om kartorna för en framtida uppdelning av landet på ett sätt som ingen hade sett sedan andra världskriget.

Kvinnor separerades, tvångsdeporterades och många våldtogs. Män, civila, fångna soldater, pojkar och gamlingar bussades till skolor, kaserner, varuhus, fråntogs alla sina personliga saker och id-kort, och kördes några timmar senare till olika avrättningsplatser. Ofta med förbundna ögon eller med händer bundna med taggtråd fördes de fram i små grupper framför avrättningspatruller.

De ”beordrades att vända ryggen till och sedan mejade vi ner dem”, vittnar en av dem som sköt, i Haagtribunalen. En överlevande: ”Var fjärde, femte minut kom en lastbil, folk togs ner, dödades, lastbilen återvände och det fortsatte så”. ”Om någon blev sårad (…) Det fanns folk som bad 'döda mig'. Men då svor de och sade 'du får lida lite till' (…). Ibland dödade de inte sårade på en gång, utan lät dem ha sin dödskamp ett tag.”

Vittnet överlevde genom att hela dagen ligga under kroppar och låtsas vara död. I ljuset av bulldozrarnas strålkastare såg han och hörde avrättningar som pågick fram till sent in på natten. ”Då reste jag mig på knäna. Tog bort min kusins lik från mig. Jag stod upp. Det var lite molnigt. Man kunde se månsken. Och när jag såg att fältet var fullt med kroppar, blev jag väldigt rädd, och jag försökte… jag började gråta. Jag kunde inte sluta”, säger Mevludin Oric i sitt vittnesmål i Haag. I vissa fall avrättades människor redan på uppsamlingsplatserna, trycktes in i en lada, så många att de knappast kunde andas, och sedan kastade någon in handgranater.

Minst 8 372 män, pojkar och gamlingar dödas under bara några dagar i juli 1995.

Visste omvärlden vad som pågick? Ja. Amerikanska satelliter och spionplan följde det nästan ”live”. FN-soldater och personal på marken såg en hel del. UNHCR rapporterade om ljudet av avrättningar. Storbritannien var medvetet om mördandet. Ingen ingrep.

Efterlysning från 2002 av krigsförbrytarna Ratko Mladic och Radovan Karadzic.

Har överlevande och anhöriga fått någon ursäkt? Dessa städer var ändå förklarade för ”säkra zoner”, FN:s säkerhetsråd hade lovat att skydda befolkningen. Att då tillåta att den bosnienserbiska armén intar staden och dödar alla är oerhört. Nederländerna fick mycket skuld, men de stora länderna som blundade och beslutade att inte ingripa: Frankrike, USA, Storbritannien (och följaktligen också dåvarande EU), har knappast erkänt någon skuld alls.

Avsikten med folkmordet var att folkgruppen skulle försvinna, inte finnas. Det lyckades man med. Efter att internationella samfundet accepterat etnisk rensning som grund för Daytonavtalet har väldigt få överlevande återvänt till Srebrenica. Förövarna uppnådde sitt mål.

Bosniens nutid kan därför härledas till folkmordet och kriget. I stället för att bygga in mänskliga rättigheter i landets konstitution lyckades omvärlden bygga in en svåröverbryggbar konflikt. Erövringar accepterades och landet delades längst etniska separationslinjer skapade av kriget.

Daytonavtalet, som är landets konstitution, gav till exempel varken judar eller romer rätt att inneha vissa politiska poster, de reserverades i stället för medlemmar av ”konstitutiva folkgrupper”. Få avtal har varit så förlamande för ett lands utveckling som Daytonavtalet. Västvärlden som tvingade det på landet klagar nu på den långsamma utvecklingen i Bosnien efter kriget. Det finns visst fog för klagan, men kommenderar man fram acceptansen av etnisk rensning, delar upp landet i två separerade delar, tvingar fram 14 olika parlament och över 180 departement, (ja, ni läste rätt) då borde man åtminstone ha lite skam i kroppen när man klagar.

Utgrävning av en massgrav nordöst om Sarajevo i maj 2009. Foto: Amel Emric/AP

Inte bara omvärlden är skyldig. För att separationen uppnådd med folkmordets hjälp skulle överleva år av fred krävdes förnekelse. I den bosnienserbiska delen har många barn aldrig hört vad som hände i Srebrenica. I skolböcker står inte något om folkmordet, och skolbyggnader får krigsförbrytares namn. Jag kan inte påminna mig något annat historiskt exempel, efter att Raphaël Lemkin juridiskt definierade vad ett folkmord är, där förnekelsen har haft sådana dimensioner.

Inte heller på den andra, bosniakisk-kroatiska sidan, har det normala livet återvänt. Kriget och folkmordet har skapat en nationalistisk perpetuum mobile som drivs av rädsla och tvingar fram etniskt baserade partier.

Ändå har utvecklingen varit bra med tanke på den förlamande konstitutionen som bosnierna inte får ändra själva, och med tanke på det otillräckliga stödet från omvärlden. Länder brukar kollapsa under sådana villkor. Paradoxalt nog har just uppdelningen möjliggjort vissa resultat. Haag-tribunalens fortsättning, de lokala domstolarna, som fångar mindre fiskar, har haft det lättare, och medierna har varit friare. Den hårda kontrollen av domstolar och medier, som i till exempel Serbien, har uteblivit. Pluralismen spelar roll, vad den än baseras på.

Fyren som har lyst klarast under dessa 25 år är tribunalen i Haag. Kanske för att flera stora länder hade dåligt samvete, kanske av andra skäl, lyckades världen sätta upp något oerhört. Man lyckades döma de flesta som organiserade folkmordet, även när de varit regeringschefer och presidenter, slå fast att våldtäkt är ett krigsbrott, utarbeta en noggrann historia av folkmordet, och säkra kunskap om vad som har hänt. Haag-tribunalen är den enda institution som kan säga att dessa 25 år inte varit förgäves. Världen blev bättre tack vare dess arbete.

Sverige visade en oerhörd generositet och välvillighet när det gäller flyktingarna under och efter kriget. Det är omöjligt att tacka nog för det! Men inte heller Sverige har orkat ta itu med sitt förflutna. Carl Bildts förhandlingar med Mladic och Milosevic och hans roll i Srebrenica har diskuterats i utlandet men mycket sällan här. Sverige, som under de kritiska dagarna hade en central person inblandad i direkta förhandlingar med förövarna, har lyckats förtränga det. Många svenskar vet inte ens att Bildt var en av de mest centrala personerna i dramat.

Den svenska offentligheten misslyckades för många gånger under dessa år. Ordfront Magasin dåvarande ansvariga kämpade för att sprida folkmordsförnekelse som försvarade Milosevic och Karadzic. SVT sände en ”dokumentär” utan att känna till att huvudvittnet i den var en av Mladics bästa vänner. Dåvarande vd och de ansvariga på SVT gick ändå i god för filmen, även efter att Haagtribunalen skrev till dem att de pratade dumheter och skickade en lång lista över faktafel. Svenska Akademien belönade så sent som förra året en författare som spottade på Srebrenica-mödrarna, hade privata band med dömda krigsförbrytare och var så ynklig att han inte ens vågade stå för det han skrev. Nobelpriset skänkte mer skam än ära och den blev inte Peter Handkes utan Sveriges.

Minneskyrkogården i Potocari nära Srebrenica. Mer än 8 000 människor mördades under bara några dagar för 25 år sedan. Foto: Kemal Softic/TT

Hur har de anhöriga klarat sig? Svårt att veta, var och en bär sin olycka. Men det civila samhället har en styrka, Srebrenicas mödrars mod är svåröverträffbart. Jag beundrar också mina vänner i Sverige, överlevande, anhöriga, krigsoffer. Teufika Sabanovic, vars far försvann i någon av de många massgravarna. I försöket att gömma lukten av brottet grävde bödlarna upp kroppar och spred ut dem i sekundära, tertiära massgravar. Nu samlar Teufika på sin sorg och de utspridda delarna.

Admir Buljubasic, som 17 år gammal tillsammans med sin far och yngre bror flydde bödlarna som ryckte in i Srebrenica. De smög tio mil genom skogen tillsammans med tusentals andra i försöket att undvika serbiska trupper. Efter att kolonnen blev beskjuten splittrades den och han upptäckte sedan att lillebror saknades. Pappa gick tillbaka, in i helvetet. Och kom aldrig tillbaka. När Admir ett tiotal år senare blev kallad att titta på ett skelett man hittat, var det hans lillebror, skjuten i bakhuvudet. Han hade pappas jacka. Jag hyser beundran för att dessa människor och många andra kan leva utan hat.

Många har accepterat att tragedin är definitiv, satt punkt. Den acceptansen är en förutsättning för att gå vidare. Men det är svårt. Alla kroppar har fortfarande inte hittats, alla bödlar inte fått sitt straff, alla kroppsdelar inte förenats med sin rätta dna-kropp. Det tar tid. Gör man misstag kommer det att användas av folkmordsförnekare som bevis för att folkmordet aldrig har inträffat. Men man måste sätta punkt någon gång. I slutändan är det ändå framtiden man bör vända sitt ansikte till.

Vad gjorde vi då av dessa 25 år? Inte mycket. Med undantag för Haag-tribunalen gjorde vi nästan ingenting. Det är därför det kan upprepas igen. Men det påståendet rymmer ändå ett inneboende hopp. Eftersom det farligaste som kan hända oss är att tro att det inte kan hända igen.

Det går aldrig att skapa en mening av ett folkmord. De döda i Srebrenica hade dött förgäves, även om vi förvaltade arvet på ett bra sätt. Men vi kunde ha gjort det bättre.

