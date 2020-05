Jason Isbell lyckas göra alldeles vanliga låtar speciella

Americana Jason Isbell and the 400 Unit ”Reunions” (Southeastern/Border) Visa mer

I inledande ”What’ve I done to help” undrar Jason Isbell vad han egentligen har gjort som inte är själviskt. Avslutande ”Letting you go” skildrar ett sätt att göra just det, att släppa taget om dottern så att hon kan gå för egen maskin.

Mellan dessa förmår Jason Isbell sjunga alla möjliga sorters ögonblicksbilder – ur livet med en turnerande musikant när hon är på andra sidan havet, som hjälplös bredvid en sörjande, som nykter rädd att ta en sup igen, som granne till floden när man har en kropp att göra sig av med. Så att det låter precis som verklighet, men man kan ana att det är mer än så.

Samtidigt som musiken är mer följsam än någonsin, och låt efter låt lyckas hitta något som gör just den mer speciell än den först gav intryck av – vilket inte alltid varit fallet med Jason Isbell, men blir allt mer sant för varje album.

Bästa spår: ”What’ve I done to help”, ”Only children”

