JD Salingers verk blir till slut e-böcker

Enligt den omvittnat skygge författarens son Matt Salinger hatade fadern datorer och alla andra former av modern teknologi, i synnerhet Facebook. Beslutet att nu ändå publicera en rad av hans böcker digitalt föregicks av ett brev till sonen från en handikappad läsare. Hon beskrev målande sina svårigheter med att kunna tillgodgöra sig JD Salingers litteratur.

– Kvinnan skrev skarpt och roligt om detta och efter att han läst hennes brev så beslöt jag mig för att hitta ett sätt för henne att få läsa min fars böcker, säger Matt Salinger till BBC.

Fyra böcker av JD Salinger publiceras nu som e-böcker: ”The catcher in the rye”, ”Nine stories – Franny and Zooey” samt ”Raise high the roof beam, carpenters and Seymour: An introduction”.