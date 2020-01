Jeff Parker låter allt flyta trots ett överflöd av klanger

Konsert Artist: Jeff Parker and The New Breed Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Det finns åtminstone två olika sätt att närma sig musiken som Jeff Parker and The New Breed spelar den här kvällen. Det ena är att lyssna så förutsättningslöst som möjligt, och kanske överraskas av att bandet blandar så många olika stilar.

Det andra är med vetskap om gitarristen Parkers historia i framför allt Chicago, där han bland annat studerade vid Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) och blev medlem i postrockbandet Tortoise. Då förväntar man sig knappast mindre än en form av instrumental musik, som tycks lika besläktad med friare jazz som med alternativ rock och numer även modern r & b.

Men det intressanta är att det egentligen inte tycks spela någon roll. För hos Parker finns ett distinkt mervärde, som publiken förmodligen kommer åt vilken väg in i musiken den än tar. Jag föreställer mig att såväl överraskning som bekräftelse faktiskt uteblir till förmån för en upplevelse av sinnlighet och mystik bortom musikens många komponenter. I själva verket blir det kanske rentav tvärtom: den som trodde sig veta överraskas – om inte annat än en gång – av att resultatet blir så mycket mer.

I legeringen av musiken uppstår en droneartad känsla av att allt liksom flyter. Parker, basisten Paul Bryan, trummisen Jamire Williams och saxofonisten och keyboardisten Joshua Johnson låter genrer förenas genom att löpa sida vid sida tillräckligt länge för att friktionen ska bilda ett slags musik i sig. Också när de tar solon är det som om de medvetet genererade ett visst överflöd av klanger, parallellt med loopar och direkta tonval eller trum- och cymbalträffar.

Emellanåt påminner det om så kallad krautrock. Och beatsen från ett band som The Roots. Jag kommer även att tänka på fusionbandet Weather Report snarare än frijazz. Där finns en liknande sorts mystik, som jag alltså kallar ett mervärde men som kanske snarare utgör själva essensen. Konsten, om man så vill.

Läs fler texter av Johannes Cornell och fler av DN:s konsertrecensioner