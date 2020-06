Jenny Beths album är svart, allvarsamt – och övertydligt

Rock Jehnny Beth ”TO LOVE IS TO LIVE” Caroline/Universal Visa mer

Engelska rockbandet Savages har med sitt postpunkigt malande sound en tydlig grund i 1980-talet. Det gäller även på ett djupare estetiskt plan. Det är svartklätt, allvarsamt och på gränsen till det teatrala. Ingen plats för ironier.

Det blir ännu tydligare när sångerskan Jehnny Beth solodebuterar med albumet ”TO LOVE IS TO LIVE”.

Hon heter egentligen Camille Berthomier, kommer från Frankrike, och förutom att stå i spetsen för Savages så är hon ena halvan av duon John och Jehn. Hon är dessutom skådespelare, har bland annat medverkat i en fransk skräckfilm. Som soloartist har hon haft den goda smaken att (i en duett med Julian Casablancas från The Strokes) lyfta fram en låt av danska rockbandet Sort Sol.

Berthomier är även bisexuell och har i intervjuer berättat om hur hon som ung kände sig kluven i sin identitet, mådde dåligt och funderade på självmord.

På en del sätt känns det nya albumet som en förlängning av hennes mörka tonårsfunderingar. Det präglas starkt av existentiellt grubbel kring identitet och sexualitet. Och precis som i ungdomen så är allt på blodigt allvar, ställt på sin spets. Texterna är fyllda av kontraster: kärlek-hat, liv-död, manligt-kvinnligt, synd-oskuldsfullhet.

Även musikaliskt spänner ”TO LOVE IS TO LIVE” mellan polariserande motsatspar, mellan granithårt rockmangel och skira pianoballader. Ofta i en och samma låt. Tydligast i den intensivt attackerande ”I’m the man”, där hon med distad röst fräser ”There’s no bitch in town/who doesn’t understand/ how hard my dick can be” (innan ett stillsamt parti tvärt bryter av). Som en slags inverterad version av PJ Harveys ”50 ft. queenie”.

Trots Jehnny Beths självutlämnande texter, och trots att hon breddat sitt musikaliska uttryck till att omfatta pulserande syntar, industriellt brus, piano och stråkar – så kommer jag inte förbi det övertydliga och den tillkämpade dramatiken. Precis som med en del av den mest deppiga, kajalmålade 80-talsrocken så är gränsen mellan det pretentiösa och det banala hårfin.

Bästa spår: ”I’m the man”

