Jenny Lindh: Jag betvivlar att utomjordiska ödlor härskar över bokbranschen

Vilka är de galnaste konspirationsteorierna i den litterära världen?

Har just plöjt Matilda Gustavssons ”Klubben” och noterade häpet att vissa litterärt framstående personer omhuldar en teori som går ut på att en grupp kvinnor gått samman för att via metoo krossa Akademien och störta ”en upphöjd poet” från författartronen.

Genom åren har man ju läst crazy grejer om rymdreptiler som styr politiken och så vidare, och inspirerad av kvällslektyren började jag fundera: finns det liknande konspirationsteorier inom den litterära världen?

Pontus

Svar: Hej Pontus. Översänder härmed delar ur en (numera arbetslös) kollegas kartläggning av litteraturhistoriens så kallade ”alternativa fakta” (en bättre term då begreppet konspirationsteori enligt youtubekällor myntades av CIA för att misskreditera sanningsjägare i samband med mordet på John F Kennedy).

Läs den gärna med öppet sinne. Personligen betvivlar jag att utomjordiska ödlor härskar över bokbranschen – i så fall borde science fiction-romaner stå längst fram i alla skyltfönster – men har man inte alltid misstänkt att:

Elizabeth I skrev Shakespeares pjäser

Eller varför inte Francis Bacon, Earlen av Oxford, eller rentav hustrun Anne – förteckningen över troliga kandidater består i skrivande stund av 87 namn och poängen är att Shakespeare i egenskap av obildad avkomma till en ullsmugglande handskmakare knappast kan ha ägt den espri som krävs för att skapa litteraturens mest sublima, poetiskt rikhaltiga mästerverk.

Att en simpel rumlare (som av bevarad signatur att döma stavade på nivå alkoholförgiftad sjuåring) plötsligt kvittrar fram tusentals sidor spränglärd blankvers är ungefär lika sannolikt som att en dynggrep från Ödeshög tilldelas Nobelpris, menar skeptikerna. Lögn och förbannat klassförakt, fräser bardens (vänsterblivna?) försvarare.

Porträtt av William Shakespeare. Foto: Lefteris Pitarakis/AP

J K Rowling är fake news

Samma sak här: är det verkligen rimligt att en ensamstående socialbidragstoka från Gloucestershire hux flux hamrar i väg sju tjocka böcker, översätts till sjuttiotre språk och säljer hundratals miljoner exemplar – inom loppet av några få år? Icke: Harry Potter är resultatet av ett topphemligt proffskollektiv och ”J K Rowling” i själva verket en skådespelare, hävdade norska filmregissören Nina Grünfeld i en sensationell kulturartikel i Aftenposten och gjorde sig därmed osams med världens samlade globalistmarxistläsfrämjarelit (eller i varje fall ett par nyvaccinerade bokmalar i mellanstadiet). ”Rowlings” svar? ”Den här teorin uppstod i Norge, vilket är förståeligt.”

Lewis Carroll var Jack Uppskäraren

Wow, bara wow: flickfantasten Carrolls rykte som litteraturens motsvarighet till en vit skåpbil blev knappast bättre på 1990-talet, när en skarpsynt numerolog vid namn Richard Wallace sent omsider avslöjade författarens seriemordiska läggning. Sifferbevisen avfärdades av nervösa mainstreamforskare (bland annat framkastades att Nalle Puh med samma räkneteknik framstår som grovt yrkeskriminell), men Wallace lät sig inte tystas.

Kan vi därmed addera ”Alice i Underlandet”-skaparen till de andra fördolda författarförbrytarna – exempelvis Charlotte Brontë (som av en icke-genusindoktrinerad kriminolog sägs ha giftmördat sina systrar), Stephen ”incel-aura” King (uthängd som John Lennons egentliga baneman) och Thomas Pynchon, i alternativfaktasammanhang mer känd som Unabombaren? Inte omöjligt.

Holden Caulfield är ett mordvapen

Oj, här börjar det bli riktigt otäckt – hur många ”Räddaren i nöden” dräms just nu i lättledda tonårshänder av intet ont anande (och garanterat chemtrailskadade) svensklärare? Minst tre illdådare har sedan 60-talet haft kopplingar till J D Salingers roman, däribland Mark Chapman: mannen som till skillnad från Stephen King faktiskt dömdes för mordet på John Lennon och var så galen i ”Räddaren…” att han började lusläsa den bara minuter efter dådet.

Var Salinger, som den ansedda publikationen Paranoia Magazine hävdar, en CIA-agent? Är ”Räddaren i nöden” ett verktyg för tankekontroll? Och framför allt: har Säpo utvecklat liknande vapen? Personligen kan jag svårligen föreställa mig något mer skrämmande än en fjärrstyrd bibliotekarie från Tranås som hasar mot bokmässan med automatkarbin och Marit Kaplas ”Osebol” i näven.

Theodor Adorno var inte bara Frankfurtskolans mest inflytelserika företrädare, han var även filosofen bakom raffinerade refränger som ”Ob-la-di, ob-la-da”

Författarskolan Biskops Arnö är en uråldrig sekt som styrs av onda häxor

(Obs, sagt av berusad yngling som just nekats plats på skrivarkursen.)

Svensk förlagsvärld är en ond sekt som styrs av uråldriga Biskops Arnö-elever.

(Samma grabb, ett år senare.)

Theodor Adorno var den femte Beatlesmedlemmen

Herregud! Släng ut cd-spelaren! Theodor Adorno var inte bara Frankfurtskolans mest inflytelserika företrädare, han var även filosofen bakom raffinerade refränger som ”Ob-la-di, ob-la-da” och ”She loves you, yeah, yeah, yeah”. Ringo, Zingo och allt vad Beatlarna nu hette ägde i verkligheten en begåvning lika platt som jorden, och var bara nyttiga idioter i Adornos sluga plan – en omfattande, kulturmarxistisk erövringsstrategi som gick ut på att via ungdomskultur underminera västerländska värden. Ohyggligt! Men, som vi säger i alternativfaktakretsar: för bra för att vara falskt. Teorin fick upprättelse i höstas när den luftades av Olavo Carvalho, politisk rådgivare till Brasiliens store ledare.

Tolkien tillhörde Illuminati

Ett sällskap att sämja dem, ett sällskap att främja dem, ett hemligt satanistmiljardärskommunistsällskap att djupt i mörkrets vida riken tämja dem... jämför det allseende Sauron-ögat med symbolen på valfri amerikansk dollarsedel och notera sedan de kusliga likheterna mellan midgårdsön Númenor och ett pentagram.

Invasionen av så kallade lavskäggbarn, alv-inspirerad veganmat med mera är bara början och frågan är inte om utan när den kommande världsregeringen iscensätter den slutgiltiga apokalypsen i form av ett gigantiskt, förödande hobbitlajv. (Originaldokumentet avlutas med en teckning av ringvålnader med SSU-märken på bröstet).

Lyssna på ”Canterburysägner”. Foto: Jan Haas

Bibliotekarien rekommenderar

Frustrerad över den folkliga inriktningen på dagens ljudboksutbud? Forskare på Saskatchewan University har i dagarna släppt snobb-appen General Prolouge där Geoffrey ”enligt vissa konspirationsteoretiker brutalt mördad” Chaucers ”The Canterbury tales” (”Canterburysägner”) läses på tvättäkta 1300-talsengelska. Underbart vackert, inte minst att somna till, även om man oroas en smula över den tilltagande polariseringen även i ljudboksbranschen: å ena sidan ”Omgiven av idioter”. Å andra sidan ”here bygynneth 'The book of the tales of Caunterbury'…”

Har du en fråga till Jenny Lindh? Mejla till kultur@dn.se

Läs fler texter av DN:s bibliotekarie Jenny Lindh