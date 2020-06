Jenny Lindh: När en anhörig dör är det som man måste erövra livet från grunden

Kära Jenny. Sju månader har gått sen jag förlorade min älskade mormor, som spelat en enormt viktig roll i mitt liv. Vi gjorde allt ihop, ända till slutet hade vi en tvåmannabokcirkel tillsammans. Hon blev 95 år, och jag får ofta höra att jag borde vara tacksam för hennes långa liv snarare än att känna sorg. Men det är svårt! Värst är att jag aldrig mer får se henne, krama henne. Det är så overkligt. Och skrämmande, att hon är borta för evigt.

Jag har dessutom förlorat något annat: min förmåga att läsa romaner. De har varit min tröst under jobbiga perioder, nu står jag inte ut med mer än en sida. Men det underliga är att jag har ett stort lässug, sen mormor dog har jag komiskt nog blivit smått beroende av fackböcker och då främst värsta sortens skitlitteratur: tänk flummiga livsstilsböcker, ”Omgiven av idioter” och sånt. Vad kan det här bero på, undrar jag, som hoppas hitta tillbaka till romanerna.

Camilla

Svar: Kära Camilla, först och främst: mitt varmaste deltagande i sorgen. Jag tror att många läsare känner igen sig i det du beskriver.

För det andra: det är en märklig, för att inte säga urdum tanke, det där att en människa ska sörjas mindre för att hon levt länge. Döden är ju fortfarande döden, det definitiva precis lika definitivt ändå, om något blir väl saknaden större när en person följt oss hela livet och även om den vi älskar går bort i en hög ålder är hon knappast gammal. Med det menar jag inte att din mormor var geriatrikens motsvarighet till Scarlett Johansson ur någon sorts fasaväckande ”90 är det nya 30”-perspektiv, utan att livet är så fånigt kort i jämförelse med just det där som skrämmer dig, det eviga: det där oformligt, absurt måttlösa oändliga.

”Man måste vara väldigt uthållig som död” som en bibliotekariekompis en gång påpekade (i och för sig utan att vara det minsta död, bara extremt bakfull). ”Jämfört med evigheten är vi alla äggceller” är en annan av hennes aforismer som dessvärre dyker upp i huvudet varje gång jag närmar mig det här ämnet (oklart vem hon snodde den ifrån, men för att vara på den säkra sidan säger jag Horace Engdahl). När samma kompis var nydumpad och började stöta på yngre män, och jag nämner detta enbart för att det är en så underskattad terapimetod, omvandlade hon sina filosofiska grubblerier till raggningsrepliker: ”du vet väl att du och jag är lika gamla?” kunde hon säga. ”Alltså ur en kosmisk synvinkel”.

Fast ditt sätt att hantera förlusten är förstås minst lika bra, Camilla. Egentligen vill jag helst strunta i orsakerna till din besatthet av populär sakprosa – som bibliotekarie förordar jag den termen framför ”skitlitteratur” – och istället beordra dig att skamlöst grotta runt i geggan, bläddra, sluka, fläska på bara. En av sorgens få förmåner är ju att samtliga, och då menar jag SAMTLIGA krav på medelklasscertifierad konsumtion omedelbart upphävs: vill du recitera Eckhart Tolle tills tungan fastnar i lotusställning, namaste. Vill du plöja ”101 munskydd du måste testa innan du dör” tills du faktiskt dör (fast inte av luftvägsinfektion), sätt igång. Vill du högläsa ”Omgiven av idioter” på läktaren under ett fotbollsderby så gör det – med risken att du faktiskt omges av idioter.

Samtidigt är det förstås sorgligt, och ironiskt, att du tappat lusten för det som tidigare varit en tröst: att ”tillflykten har störtat samman” som Roland Barthes skriver med en dramatisk – och hårresande medelklasscertifierad – formulering i sin eleganta ”Sorgedagbok”. Kanske, och nu spekulerar jag, påminner skönlitteratur smärtsamt mycket om mormor och er bokcirkel? Kanske orkar du helt enkelt inte uppbåda den inlevelse med det påhittade och i någon mening abstrakta, som måste till när vi läser en roman?

När jag själv sörjt sådär gastkramande intensivt har jag ibland haft känslan av att gå runt i en spökvärld

Det är ett platt konstaterande att sorg påverkar vår koncentration, men vidden av förlustens påverkan måste man faktiskt påminna om: ”Som om jag fått en hjärnskakning”, skriver C S Lewis i ”Anteckningar under dagar av sorg”. ”Kvävningskänslor med andnöd”, noterar Joan Didion i ”Ett år av magiskt tänkande”. Barthes: ”Skovvist sörjande – som multipel skleros”. Och Lewis igen, i ett enkelt konstaterande som får mig att kippa efter luft: ”Ingen hade talat om för mig att känslan av sorg var så lik känslan av fruktan.”

Jag har läst många liknande dagböcker, Camilla, och jag kan meddela att ingen av de sörjande författarna tycks läsa ett endaste litet romankapitel (förutom Roland Barthes, men han skulle ju å andra sidan traggla semiotik inifrån bårhusfrysen). Dessutom har vi overklighetskänslorna, som du nämner: när jag själv sörjt sådär gastkramande intensivt har jag ibland haft känslan av att gå runt i en spökvärld, som om jag är den som ryckts bort, medan den saknade har blivit kvar i det verkliga.

Efter en förlust av en nära anhörig kan det kännas som om man måste återerövra livet från grunden, nästan som ett barn. Jag kommer att tänka på en intressant psykologistudie från Harvard där man tvärt emot förväntningarna kunde konstatera att småbarnen föredrog faktaböcker och faktabaserade berättelser framför sagor, eller historier som var uppenbart påhittade. För vuxna var förhållandet det omvända, och forskarnas analys är snudd på poetisk: för barnen är världen fortfarande ny, fortfarande okänd. Behovet av fiktion blir mindre viktigt när vardagen på gott och ont är äventyret.

Jag tror annars det var W H Auden som sa något i stil med att poesin är den plats där vi kan träffa våra döda, och eftersom han var W H Auden menade han förstås inte det där på något suspekt parapsykologiskt vis, utan syftade på att skönlitteraturen är ett slags rum utanför tiden där det levande möter det icke-levande och där det som finns existerar på samma villkor som det som inte finns. En plats där det oändliga får mått och kapitel, kan man kanske säga. Där det eviga inte längre är skrämmande. Det sistnämnda kan du sno som aforism om du får lust, men framför allt hoppas jag att du så småningom kan använda Audens ord som tröst och hitta tillbaka till skönlitteraturen.

● ● ●

Bibliotekarien rekommenderar

Av de böcker om sorg jag nämner i svaret till Camilla är C S Lewis ”Anteckningar under dagar av sorg” den jag tycker är allra vackrast, trots att eller kanske snarare på grund av att författaren var troende kristen. Boken som skrevs efter hustrun Joys död, och gavs ut under diskret pseudonym, är inte bara en vardaglig skildring av hisnande saknad utan ett rop till Gud: ”varför har du övergivit mig?”. Finns, förstås, på biblioteket.

