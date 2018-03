Jenny Wilson om sitt trauma: ”Jag ville inte berätta. Jag orkade inte berätta. Jag var tvungen att berätta.”

Samtalet har blivit ansträngande. Fysiskt jobbigt. Jenny Wilson sitter framåtlutad med armarna i kors över den grårandiga tröjan och det ena benet lagt över det andra, hopkrupen så att hon nästan är dubbelvikt i soffan. I försvar. När hon pratar söker sig handen då och då upp till ansiktet, halvt över munnen, som om hon vill tysta sig själv. Stretar mot minnet av det hon berättar om.

– Jag hade ont överallt. Och skulle jag kunna göra någon musik igen över huvud taget så var jag tvungen att göra det här först, få bort det. För annars skulle jag aldrig kunna göra någonting annat. Det förstod jag från samma vecka som incidenten: att jag måste göra det.

Hon tittar ut genom fönstret mot Kungsgatans slaskkantade trottoar. På människorna som rör sig av och an på den.

– Sedan tog det tid innan jag klarade av att ens öppna munnen och få ur mig ett ljud.

Det blev ändå en skiva. Och det blev en låt om det som hände, och om det som följde efteråt. Det blev fantastisk musik.

Foto: Anette Nantell

Men kanske måste man börja tidigare. För snart trettio år sedan stod Jenny Wilson på en balkong i Istaby i Blekinge och såg ut över åkrarna och fälten bortom åkrarna. Hon var fjorton år gammal, hennes mamma hade just gått bort i cancer, hon bodde med sin tioåriga syster och en pappa hon sällan pratat några känslor med.

Så hon tog ett beslut.

Hon tänkte: Vill jag att något ska hända, då är det bara upp till mig.

Ett sådant där ögonblick som aldrig skulle fungera att skriva i en roman eller film eftersom det är för tydligt, för definierande, en kritiker skulle påstå att i verkliga livet finns inga sådana avgörande scener.

Men verkligheten har ibland ett sätt att överträffa fiktionens dramaturgi. Och när Jenny Wilsons fjortonåriga jag på den där balkongen ställde sig den retoriska frågan ”Här står jag i någon jävla bonnabygd, vill jag det?” och gav sig själv ett rungande NEJ till svar, så var det början på något, en egen väg som stakades ut.

Som sommarvärd i P1 2006 berättade hon hur hon för pengarna från mammans livförsäkring köpte sin första gitarr. Hon hoppade av gymnasiet och fick sin första musikaliska framgång med popbandet First floor power, vars debutskiva beskrevs så här av Lennart Persson i Expressen: ”De kan inte spela, som om det skulle ha någon betydelse. De sjunger falskt, men det gör Bob Dylan också. Det här är en av de bästa skivor som gjorts i Sverige.”

2005 kom Wilsons första soloskiva, ”Love and youth”, som belönades för Årets pop på P3 Guld. Hennes förra skiva ”Demand the impossible” var ett veritabelt segertåg genom kritikerkåren och vann tre grammisar.

En av mina bästa väninnor hörde skivan och sa ”Fan, det här är ju som en exorcism!” Det hade inte ens slagit mig. Att jag gjorde en total ursköljning

Så när vi efter denna korta loop genom hennes karriär landar i sofforna på hotellet Haymarkets bar igen glider samtalet in på ålder, fyrtioårskriser, att börja inventera sitt liv, det som både gör ont och är fint på samma gång.

Vi, kanske mest jag, pratar om hur fyrtioårskriser beror på känslan att man inte längre upplever att man utvecklas, tar nya kliv i livet, möter det omvälvande. Jag säger något om att jag ibland kan känna så, att jag fastnat i status quo.

Hon ler lite snett och säger:

– Jag önskar jag kunde säga, ”Jag håller med, så är det exakt för mig också.” Men jag tycker jag haft en lite väl skumpig väg. Livet har strösslat lite väl generöst med skit.

Foto: Anette Nantell

Den förra skivan var en kampskiva. Titeln en slogan från Parisupploppen 1968. En skiva om yttre och inre slagfält, om samhällets orättvisor och om bröstcancern hon drabbades av, inte en utan två gånger. Albumet blev kritikerhyllat, som sagt, prisbelönt, som nämnt. Det fanns all potential för det att bli en riktigt stor framgång.

Men, säger Wilson, det togs inte hand om på rätt sätt. Ansvar lades på personer som inte skulle ha ansvar. Hon kände inte längre att hon ägde sin karriär.

– Efter det tänkte jag: ”Jag har svettats min sista svettdroppe, nu är jag dränerad, ändå har jag inte ens några pengar.” Man kan prata skit om pengar, men det är en förutsättning för att kunna hålla på.

Så planen var att hon skulle lägga av.

– Jag var trött på att hålla på med musik över huvud taget. Det är i och för sig en återkommande tanke hos mig: ”Nu lägger jag av med det här, jag är en sådan idiot som håller på.” Och det är väl också en säkert ganska sund frågeställning; vill jag gå in i det här en gång till? Har jag mer att ge, när det kostar så otroligt mycket? Jag har haft ett par panka år, kan jag rättfärdiga att lägga ner så oerhört mycket arbete på något som är så svårt att leva på?

För att berätta vad som sedan hände lånar jag hennes egna ord ur följebrevet till den nya skivan: ”Sedan råkade jag ut för något fruktansvärt. Jag hamnade vid ett vägskäl: Antingen tystna – eller tala. Det var inget lätt val. Jag ville inte berätta. Jag orkade inte berätta. Jag var tvungen att berätta.”

Hon utsattes för en våldtäkt.

Och hon skrev en låt som heter ”Rapin*” där texterna är helt avskalade, reportagelika, berättar rakt av vad som hände:

”Do I realize this’s happening right now? Hold up

Another round

I’m a victim

’cause there’s no one else around”

Men hon var livrädd för att ens börja skriva om det. Hon visste vad det var tvunget att handla om – ”jag valde inte temat, temat valde mig”, som hon säger, nästan ursäktande – men inte hur hon skulle berätta det.

Vare sig man vill det eller inte har hjärnan överlevnadsknep som slår till

– Det var skitsvårt. När jag gör musik börjar jag med att bygga ett universum så att jag har en karta att gå efter. Det blir något att skydda mig i, och jag vet precis vilka ordval och vilken attityd jag ska ha. Men nu var jag utan det, och då blev det plötsligt så enormt privat och jag kände mig så oskyddad.

– Så texterna blev till i absolut sista stund. Det var som att jag inte kunde ta det till en intellektuell nivå, utan verket sprang ur en helt och hållet fysisk plats: kroppen, inte huvudet.

Foto: Anette Nantell

I slutet av låten går hon ännu närmare kroppen, berättar i bilder där det mest intima blir ett medicinskt ärende, och det fysiska traumat ska omvandlas av läkare till siffror och mätbara värden.

”And I went to the doctor who said:

’Come here tell us everything

a pill, a test, and a blood pressure

plastic cup to piss in and

you have to take your clothes off’

I had to show my body again”

Till låten har Gustaf Holternäs gjort en animerad video som gestaltar upplevelsen så starkt att det känns överallt i den som tittar. Kroppar blöder och glider sönder, mansfingrar klöser revor i en kvinnorygg, kroppsöppningar slits upp. Samtidigt är filmen stiliserad, organisk, vrider sig, vränger och slänger runt med logikens lagar och blir surrealistisk. Som att titta på någons mardröm.

– Ja, som den hallucinatoriska dragningen som är så tydlig när man råkar illa ut… vare sig man vill det eller inte har hjärnan överlevnadsknep som slår till.

Hon berättar att hon fått många reaktioner på videon och texten, att hon märker att den är behövd.

Jag läste en kritiker som kallade den ”den mest dansanta låten om våldtäkt”, det måste kännas groteskt att läsa.

– Men vet du vad? Det är inte så himla dumt tänkt. Visst är det lite slafsigt uttryckt, men man kan inte ställa så höga krav på journalister om man jobbar med musik. Men det är också så jag har tänkt kring det. Jag hoppas att folk vågar dansa till den, det har ju med utdrivning att göra: att kroppen är i rörelse – ut med det bara!

I dokumentären ”En film om Jenny Wilson” säger du om din sjukdom att det gör ont när man står utanför och betraktar det, men om man är mitt i det har man makten över situationen. Upplevde du detsamma nu?

– Jo, nu äger jag det. Nu. Nu när jag sitter här och har ett färdigt verk, och har skrivit texterna, gjort omslaget, byggt upp hur det ska ut, bilder, videor. Nu känner jag att jag äger varenda sekund, både av min händelse och berättelsen om den. Men jag visste som sagt inte om jag ens ville gå in i det, ville jag bära den storyn?

Albumet heter ”Exorcism”, var tanken redan från början att det skulle vara en sådan?

– Titeln höll sig undan in det sista. Förmodligen för att jag var rädd för vad jag höll på med. Men en av mina bästa väninnor hörde skivan och sa ”Fan, det här är ju som en exorcism!” Det hade inte ens slagit mig. Att jag gjorde en total ursköljning.

I texten till låten ”Rapin*” skildras även de psykologiska efterdyningarna av händelsen. ”I couldn’t speak, I couldn’t sleep, couldn’t find out how to be me”. Känslan av emotionell vilsenhet bärs sedan vidare i andra spår på skivan. Som hon uttrycker det: att hon inte längre hade någon kompass. Att hon i sårbarheten blivit döv för sitt inre och fortsatte att handla på ett sätt som hennes kropp sände ut varningssignaler mot.

– Jag kunde få varningar i drömmar, mardrömmar, väldigt förebådande: ”Gå därifrån, du bränner dig”, men jag kunde inte använda mig av den informationen som mitt medvetande försökte ge mig.

Gällde det särskilt för relationer?

– Låt oss säga att… jag gjorde saker som jag inte skulle ha…

Hon skruvar på sig, tittar sig omkring för att kontrollera att ingen i de närliggande sofforna lyssnar.

Foto: Anette Nantell

– Det är så svårt att säga. Men det som har skadat mig på ett djupare plan är känslan av det som kom efteråt, att jag inte visste vem jag var längre och inte hade kontakt med den inre rösten som brukar kunna guida genom livet. Man ser ju det i texterna att det inte enbart är en våldtäktskiva utan även handlar om det som kom efteråt. Men det är svårt att sätta ord på.

Jag tycker du gör det så tydligt. Låtar som ”Your angry bible” och ”It hurts” är bland de bästa skildringarna av gaslighting jag hört, alltså där en partner manipulerar en tills man inte längre vågar lita på sig själv. Tills den personen känns som den enda sanningen och det enda äkta man har, fast det egentligen är tvärtom.

– Du ser hur jag sitter nu?

Hon pekar på hur hon, bit för bit och instinktivt, åter krupit ihop i försvarsställning i soffan.

Jag nickar. Säger att det måste kännas märkligt att skriva musik om en händelse för att äga den, och sedan tvingas konfronteras med den igen när journalister ställer frågor om den.

– Precis, vissa delar känner jag… som ”gaslighting”-kapitlet du nämnde, det är svårt att ta steget att prata om det. Det blir som att gå igenom det i en tredje fas. Vid det här laget har jag inte gjort så många intervjuer ännu, en handfull eller så, och det är så beroende av hur samtalet löper för hur djupt man känner att det slår en – när du sa ”gaslighting” så kände jag ”Gud, är det så tydligt?”

Det är kanske snarare du som har förmågan att gestalta det.

– Jag som trott att ingen skulle förstå varför de låtarna ens var med på skivan. Jag frågade folk, ”Ska jag ta bort de här låtarna, har de med det här att göra?” Men då var det tack och lov någon som sa att de ändå har det.

Om jag rasar ner i ett svart hål ser jag till att hitta pinnar för att bygga en stege att ta mig upp ur det

I dokumentären nämner du en oro över att hur din pappa ska reagera på cancern, att du tar ansvar för hans känslor. Tänkte du likadant kring hur folk i din närhet kommer reagera på det du skrivit för den här skivan?

– Ja, men den här gången har jag fokuserat på mina barn: ”Kan jag göra det här?” De är så pass stora, elva och sexton år – så jag bestämde mig bara: vi pratar faktiskt om allting, jag får berätta för dem om det här också. Sedan kom ju metoo-bomben med en gudabenådad tajming för min del. Det var en extrem lättnad. Jag satt med färdig skiva och var dödligt nervös för att behöva bli talesperson för det här, det är det sista jag vill. Jag orkar inte vara den starka rösten, jag vill bara ha gjort den här skivan utifrån att ha varit en väldigt trasig och ledsen och liten människa.

Men måste man ta emotionellt ansvar för något man skrivit?

– Nej, men jag tar det – jag känner så, jag har nog alltid gjort det. Kanske lite för mycket. Även om man tittar på den tjugoåriga Jenny Wilson, som hoppade av skolor och spelade i band och var osnuten, så har jag alltid varit rädd för att göra någon illa. Så nu när du nämner ”gaslighting”-saken så känner jag mig så tagen på sängen: ”Gud, vad har jag för ansvar här? För den mannen?” Det vet jag inte, jag har duckat att fundera på det.

När jag skriver ner intervjun från bandupptagningen blir glappet mellan ljud och text tydligt. Vilken betydelse ord får beroende på hur de sägs. Hur hon i texten ändå känns som den kämpe och överlevare hon inte vill hållas fram som. Men det är samtidigt svårt att inte känna av hennes integritet. Som i dokumentären ”En film om Jenny Wilson” där två vänner – musikern Sarah Assbring (El Perro del Mar) och författaren Sara Paborn – blir karaktärsvittnen för just hennes oberoende.

– Jag har alltid hållit på med något – skrivit, ritat, gjort musik – och allt det har jag velat få göra i fred. Att ingen annan ska lära mig något, så att själva kärnan är helt och hållet min och kommer från mig. Jag har alltid haft ett ointresse för auktoriteter.

I och med metoo-rörelsen, där Wilson var en av dryga tvåtusen artister som skrev på ”När musiken tystnar”-uppropet i DN, började hon reflektera över sin brist på tilltro till auktoriteter. Sedan hon var 21 år gammal har hon verkat i en mansdominerad värld men varit förskonad patriarkala oförrätter eftersom hon varit så gör-det-själv hela vägen.

– Jag har aldrig behövt be en man om lov; i betydelsen ”man” som ”makt”. Så jag har gått ganska clueless genom allt och ägt min situation och åtnjutit respekt på grund av det.

Foto: Anette Nantell

Märktes det draget när du var liten också?

– Sedan jag gick på lågstadiet har jag haft ett rättspatos som byggde på att jag gick emot den starkaste. Jag kunde kritisera lärare väldigt tidigt. Vi hade en lärare som när han rättade proven tvingade alla att ställa sig upp i klassrummet: ”Alla som har 1 rätt av 10 ställer sig upp”, och det var alltid samma vissna bleka skara som fick stå upp. ”Alla som har 2 rätt”, fortsatte läraren nöjt, och så vidare upp till 9 eller 10 rätt. Då sa jag ifrån så hela klassen började skratta nervöst, jag blev röd i ansiktet. Läraren blev ursinnig och skickade mig till rektorn.

I DN:s recension av förra skivan ”Demand the impossible” skrev Johanna Paulsson att musiken ”handlar inte om att sätta sig ned och gråta, utan om att slå näven i bordet och kräva det omöjliga”. Är det en passande karaktärsbeskrivning på dig?

– Ja, tyvärr. Jag har aldrig stannat så länge på mörka platser utan haft min överlevnadsgrej för mig: om jag rasar ner i ett svart hål ser jag till att hitta pinnar för att bygga en stege att ta mig upp ur det.

– Men jag skulle bli förbannad om någon skrev om den här skivan att ”Jenny tog sig samman och drämde näven i bordet”. Att man skriver så om förra skivan är inte ett dugg konstigt, där byggde jag tematiken och personan efter ett slags survivor, en kämpe. Men där jag är nu handlar inte om några som helst nävar längre.

Samtidigt är titelspåret ”Exorcism” en befriande aggressiv sak, om att leta upp en person och begå våld på den, att du är ”ready for this fight”.

– Jo, det är väl den enda som är skriven utifrån en vrede. Att leka med tanken på hämnd. Men den var också den minst självklara texten.

Foto: Anette Nantell

Människor som tvingas genomgå trauman av en eller annan sort söker sig ibland till religion. Har det aldrig lockat dig?

– Jag skulle säga att religioner är lite för trassligt för mig. Jag har en andlighet som handlar mer om att man är storslagnare än vad man tror, och det där magiska tänkandet man har som barn har jag väldigt starkt inom mig. Har du förresten läst Kertész ”Mannen utan öde”? Det jag tog med mig av den läsupplevelsen var att kunna vända på något så fruktansvärt, ett barn i koncentrationsläger, och skildra det genom barnets blick: ”om man skakar på huvudet så flyger lössen bort och då ser det roligt ut”. Jag minns att jag blev så berörd av den boken och tror att jag har en barnslig förmåga att gilla läget när jag måste.

Hon tar en paus och ser plötsligt självmedveten ut, nästan påkommen.

– Man får passa sig lite när man säger sådana saker, man kan framstå som hurtig och nyandlig och sådant är jag fullkomligt allergisk mot. Om du ställer mig en fråga är det enda jag kan göra att svara ur min depå av erfarenhet. När jag säger något är det utifrån mina förutsättningar och min historia, det är inget jag skulle applicera på vem som helst. Jag skulle inte säga till någon som sitter och tigger: ”Hörru, res på dig, vad sitter du där och hänger läpp för?”

Varifrån har du hämtat styrkan?

– En sak jag gjort är väl att jag alltid har pratat mycket, med vänner, gått i terapi. Och så musiken. Att göra musik är trots allt väldigt roligt, jag gör ju musik jag själv tycker är svinbra. Jag har så tunga teman jämnt men jag är egentligen en dum idiot när jag gör musiken, säger hon och sträcker ut tungan i en min av korkad salighet medan hon spelar på en imaginär synt.

Foto: Anette Nantell

I en intervju sa du att du känner hur döden hela tiden är med dig. En gymnasial fråga kanske, men: är du rädd för döden?

– Nä, det är jag inte. Eller, det kan ju säga just här och nu, för här finns ingen omedelbar livsfara. Men skulle jag vara nära att dö skulle jag nog inte känna ”Ah, det är okej.” Jag vet inte hur många hundratals gånger jag varit på sjukhuset och gått igenom tuffa behandlingar som gör att man känner sig… inte nära döden kanske, men inte så supersprudlande levande heller. Om man är rädd för att dö tror jag det blir ett slags låsning. Om du däremot vet att du kan dö, att det är en möjlighet – den vetskapen kan ju aktiveras av olika saker, som sjukdom. Och jag tror säkert att jag på grund av det har blivit mycket, mycket mer väloljad i mitt sätt att leva.

Skivrecension: ”Blazing” med Jenny Wilson Jenny Wilson Född: Den 20 oktober 1975. Diskografi: ”There is hope” (med First floor power, 2001), ”Nerves” (med First floor power, 2003), ”Love and youth” (2005), ”Hardships!” (2009), ”Blazing” (2011), ”Demand the impossible” (2013). Nya skivan ”Exorcism” släpps den 23 mars 2018. Övrigt: Gjorde musiken till ”Det mest förbjudna”, SVT:s dramaserie om Kerstin Thorvall 2016, skrev musiken till ”Drottning Kristina” på Stadsteatern 2010 och musiken till dansföreställningen ”I’m not looking back” för Dansens hus 2010. Sommarpratade 2006.