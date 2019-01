Det är i nya numret av den vetenskapliga, tvärdisciplinära tidskriften ”Emotion, space and society” som studien publiceras. I den avhandlar Phil Dodds på Institute of Geography på Edinburghs universitet vilken betydelse Jens Lekmans texter har i skildringen av Göteborgs miljöer.

Lekman har bland annat skildrat Göteborgskravallerna i låten ”Do you remember the riots?” och döpte en av sina skivor efter stadsdelen Kortedala, ”Night falls over Kortedala”.

Dodds argumenterar för att popmusik är ett viktigt kärl för att ge geografiska platser en emotionell betydelse. Som en av punkterna i studien drar Dodds slutsatsen att Lekmans sånger och texter har ett socialt värde i att den uppvärderar platser som annars osynliggörs i dialog och medier: ”Den stigmatiserade, marginaliserade ortens värde erkänns genom sång.”

Som exempel nämner han låten ”Dandelion seed” och dess kartografiska genomgång av platser i Göteborg, där de olika delarna samtidigt befästs med en känsla av hemmahörande: ”Make a beeline past Domkyrkan / Dripping down Västra Hamngatan / Down to the harbour / To what's left of this old town / I sit there and listen / To the wind and how it's playing / Through the cranes over at Hisingen”.

