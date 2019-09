Jens Linder: Så blev den rökta sillen en symbol för Boris Johnson

I Storbritannien har en stor del av befolkningen Brexit-bunkrat under ett par månader nu. Folk fyller sina förråd med mat, medicin, dryck och andra förnödenheter inför den allt mer överhängande risken att landet kraschar ut ur EU utan avtal sista oktober. Fyra miljarder pund beräknas britterna hittills ha lagt ner på att fylla förråden.

Premiärminister Boris Johnson – som under måndagen genomled ytterligare ett av sina parlamentariska nederlag – tror inte att det blir så farligt, trots att regeringens egna kalkyler talar om stora brister på bränsle och mat efter ett utträde. Men handling säger ofta mer än ord, och talande nog har herr Johnson själv beställt frysmat från lågpriskedjan Iceland, som lagts i frysboxen på 10 Downing Street. Bland annat djupfryst korv och mos – ”sausage and mash” – en av Johnsons favoriträtter.

Denne Boris – som ständigt hungrar efter uppmärksamhet och bekräftelse, men också efter god mat och dryck – tonar ner det faktum att 30 procent av landets mat importeras från EU. Så det är klart som korvspad att det blir stopp för parmesan, danskt bacon och irländsk cheddar, sherry och portvin om utträdet blir avtalslöst. Nästan alla frysta pommes frites, oundgängliga för fish n’ chips, kommer också från EU.

Boris Johnsons förhållande till mat är karakteristiskt för hans personlighet. Berömd är hans cornflakes-metafor i ett tal från 2013 då han var Londons borgmästare. I talet menade han att ojämlikhet är centralt för att skapa avundsjuka och girighet, vilket i sin tur stimulerar företagsamhet och därigenom landets ekonomi. Därför, menade han, är det helt rimligt att folk med låg IQ har det sämre än de mer begåvade. Och i en förvirrad metafor liknade han samhället vid ett paket cornflakes och hävdade att ”…ju hårdare man skakar paketet, desto lättare blir det för några flingor att hamna på toppen”.

Men, som OECD, Internationella valutafonden och ett flertal Nobelpristagare kommit fram till, leder stor ekonomisk ojämlikhet snarare till stagnation, färre innovationer och lägre social rörlighet. Detta redovisas bland annat av Richard Wilkinson och Kate Pickett i ”Den inre ojämlikheten”. Cornflakes-metaforen är för övrigt mer samhällskritisk än Boris Johnson anande. Genom ett ivrigt skakande söndras flertalet av flingorna till slut, och blir till otjänligt smul.

Sanningen har dock sällan bekymrat Boris Johnson. Under kampen om vem som skulle bli det konservativa partiets ledare (och därigenom premiärminister) viftade han vid ett framträdande med en brittisk ”kipper” – en rökt saltsill – och hävdade att denna numera måste transporteras med för tillverkarna fördyrande kylklabbar på grund av EU:s byråkratiska regler. Fiskfäktandet spreds kvickt i media. Johnson vann till slut maktstriden överlägset. Men påståendet var inte sant. Det var engelska regler som krävde kyla för sillen, inte påbud från Bryssel. Det retoriska greppet var effektivt, men helt klart ett villospår, en ”red herring”, som det engelska uttrycket lyder.

Nathan Wyburn – en matbildkonstnär som skapar originella porträtt gjorda av bland annat te och vita bönor i tomatsås – har lämpligt nog förevigat Boris Johnson i toast med ”marmite”, denna helengelska och tämligen motbjudande jästprodukt som för övrigt troligen står inför ett uppsving efter Brexit, när de brittiska hamnarna stängs för skepp som kommer lastade med mat.

Till och med i nederlagets stund tar premiärministern till matmetaforer. Inför förra veckans omröstning om Brexitprocessen, proklamerade han att alla Toryledamöter som röstade emot honom skulle bestraffas – oavsett om de är för eller emot Brexit. Frasen var ”what's sauce for the goose is sauce for the gander”. Fritt översatt: gåskarlen och gåsamor serveras med samma sås. Som bekant höll han sitt löfte och sparkade samtliga från parlamentets partigrupp.