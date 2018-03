Jessica: Ge mig ett SL-kort platina med blippbonus

En internationell air drar in över den isiga plattformen vid Brommaplan. ”Service information for passengers on the Metro green line. Delays and cancelled departures is due to vault failure at Skärmarbrink”. Tunnelbaneföretaget MTR har sedan några år förstått att även den som inte kan svenska vill förstå varför grön linje står även denna morgon.

Jag köper anglofilin så länge den inte innefattar obegripliga skip-stops. Ett växelfel känns aningen mindre enerverande om det basuneras ut som vore vi på Heathrow eller Charles de Gaulle. Om jag blundar bär jag ingen tung datorväska över axeln utan rullar fram med en microlättpackad kabinväska. Ska inte in på någon redaktion utan ut i världen. Förväntar mig transferlounge med espresso och belgisk choklad när jag mellanlandar på Thorildsplan.

Inser förstås att det är framtidens plattform jag står på. Även om just Brommaplan befinner sig många mil från station Odenplans futuristiska plattformsdörrar och megaperronger. Flygets flärd är sedan länge förbi. Incheckningen via luftslussar till Swebus på Cityterminalen känns mer modernt och mondänt än flygladorna vi bussas till för att lågprislyfta. De nya pendeltågen har eluttag för mobilen och extra benutrymme som inte kostar extra. Den största förmånen är att man inte belastas av koldioxidtung flygskam, utan tvärtom höjs till skyarna med guldstjärnor av högsta klimatklass.

Det är hög tid att utvidga debatten om flygskatt till att handla mer om rälsavdrag. SL-kortet borde vara i platina och ge blippbonus. Själv har jag börjat flasha med mitt Accesskort i allehanda sammanhang, ohemult stolt över att tillhöra en klubb som inte kräver 600 000 kronor i årsinkomst. Antar att frekventa flygare lika nogsamt numera gömmer sina silverfärgade Amex och Eurocard längst bak i plånboken. Intjänade flygmil som betalar familjesemestrar på Capri gör inget gott för FB-statusen.

Men måndagsmorgonen är fortfarande isigt vresig över Brommaplan. Informationsslingan tar sitt fjärde varv och inga ”departure delays” förmår att värma frusna fotsulor. Memorerar ändå tacksamt den användbara glosan för växelfel. Tröstar mig med att SL kanske nästa gång bjuder på ett engelskt signalfel, för omväxlings skull.