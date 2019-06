Jessica: Jag tänker varken fly eller dö

Just nu: spara 50%

Det känns apokalyptiskt. Hela Bromma är täckt av sockervadd. Som om en barnslig godisdröm slagit in. Triljoner vita fröflingor virvlar likt tromber över altanen och bäddar vitfluffigt ned sig bland ormbunkar och nyutslagen rhododendron.

När jag i febersjuka tillstånd ser syrenerna färgas aspvita larmar jag 112 på Facebook. En botanistvän vet att det är aspen som slösar sitt vita guld särdeles generöst i år. Bara allergiker och trädhatare borde darra som asplöv.

Blir ändå inte lugnad. Lägenheten fylls av ludd och jag saknar dammsugarork. Oron förstärks när en deckarförläggare i mitt flöde dramatiserar fenomenet: ”Atomvintern har börjat. Fly och dö på det sätt ni föredrar.”

Får snart mer sansade globala rapporter. Chicagokvinnan berättar att sommarsnön där stammar från cottonwood i poppelfamiljen. Att få cotton candy all over the place är inget att yvas över - om man inte har airconditioner eller swimmingpool förstås, vilket amerikaner gärna brukar vilja ha.

En Berlinbo skrattar och säger att sockervadden invaderar hennes trädgård varje år. Vi är bara yrvaket sist på dunbollen här i Skandinavien.

Är inte helt bombsäker på att tillståndet kan vara början till ett slut. Kan inte fly sjuksängen men stänger alla fönster. Harry får inte gå ut eftersom han riskerar flingor i morrhåren och luddfodrad päls. Vad vet jag om kattallergier?

När bränderna börjar blossa runt om i markerna eldar jag upp mig igen. Snart står kanske hela världen i brand. Borde dra dammsugaren över trädgården för att förhindra infernot. Men jag är fortfarande febrigt passiv och blandar i stället en alvedonipren-cocktail och somnar om.

När jag vaknar strilar ihärdigt regn över altanplattorna och aspluddet fortplantar sig i mark och jord. Botanister kallar artens maniska spridning för invasiv. Ett enda frö kan bli en hel skog.

På bara ett par dagar är allt som tidigare var mylla i marken täckt av mikroskopiska aspgroddar. Läser att ett kilo aspfrö ger uppemot tre miljoner plantor. Jämfört med eken som ger 120. Tillbringar varje ledig stund med att rensa plantgroddar inom mitt spridningsområde.

Nästa gång asparna anfaller tänker jag varken fly eller dö. Kommer att täcka trädgården redan när hanträden släpper sina hängen och hålla fönstren hermetiskt tillstängda i veckor under honornas fröbombning. Acceptera att även om jag aldrig kan veta vad som väntar i vår föränderliga värld, så är jag rustad för allt.