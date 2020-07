Jessy Lanza gör stilfull klubbpop men når inte de höga topparna

Pop Jessy Lanza ”All the time” (Hyperdub) Visa mer

Webbtidningen Under the radar har under de senaste månaderna haft en intervjuserie där olika artister får berätta om hur vårens pandemi påverkat dem. Frågorna varierar från det stora till det lilla, bland annat ställs frågan om vilka tv-serier man tittar på för att fördriva tiden.

Jessy Lanzas svar på frågan var ”Night on earth”, en serie där man på klassiskt naturdokumentärmanér får följa djurliv över hela världen, men med den skillnaden att allt är inspelat med nattkameror, vilket ger de vanliga bilderna på grusslängande elefanter och skrattande sjölejon ett lite udda perspektiv.

Det finns en viss logik i Lanzas svar. För den kanadensiska eleganten, tillsammans med ständige parhästen Jeremy Greenspan från Junior Boys, arbetar i hög utsträckning inom den moderna popmusikens ramar, men vrider alltid till det en liten aning och skapar på så sätt, i kombination med Lanzas ljusa röst, en suggestiv mystik.

På tredje albumet gör hon fortfarande stilfull klubbpop – för nattdjur om man så vill – men har bytt ut influenserna från 90-tals-r’n’b mot tydligare 80-talsreferenser. Skevt och eget låter det hur som helst, oavsett varifrån hon hämtar inspirationen, även om topparna här inte riktigt når upp till de på de båda föregångarna.

Bästa spår: ”Anyone around”

