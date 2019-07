Jim Jarmuschs zombiekomedi och ”Vår tid är nu” på Way out west

Två Cannesfilmer med svenskkoppling har adderats till filmsektionen på Way Out West-festivalen i Göteborg. Den första är Jarmusch stjärnspäckade zombiekomedi ”The dead don't die” med Adam Driver, Chloë Sevigny, Bill Murray som öppnade årets Cannesfestival och samproducerades av Chimney och Film i Väst. Den andra är ”Cirkeln”-regissören Levan Akins homoerotiska kärlekdrama i dansvärlden ”And then we danced” som spelades in i Georgien.

Båda filmer visas för första gången på den västsvenska festivalen som pågår mellan den 8 och 10 augusti. I filmsektionen visas över 20 titlar, däribland Panny Lanes satanistdokumentär ”Hail Satan?” om The Satanic Temple i USA, samt de brittiska musikdokumentärerna ”Blinded ny the light” av Gurinder Chada och Brian Welshs ”Beats”.

– Satanism, zombies, musik, HBTQ-frågor, jämlikhet och musik från hela världen - oavsett ämnen så försöker vi visa filmer och tv-serier av högsta klass. Vi har nu också uppnått en nästan jämlik fördelning mellan manliga och kvinnliga filmskapare vilket är ett mål för filmsektionen, säger Svante Tidholm, projektledare för festivalens filmsektion.

I tv-sektionen visas den tredje säsongen av SVT:s succéserie ”Vår tid är nu” som utspelar sig mellan 1968-1971 och har premiär i höst. Dessutom visas det första avsnittet av nya HBO-serien ”Beforeigners”, en sci-fi-artad serie där ett framtida Oslo får oväntat besök av människor från tre olika historiska tidsperioder - stenåldern, vikingatiden och 1800-talet.